五年規劃・施政報告直播｜研究立法刪除詐騙內容　年底進行公眾諮詢

【13:37更新】李家超表示，政府今年1月推出「創科加速器先導計劃」協助創科企業加速成長，吸引海內外具經驗的專業創科企業服務機構在港建立加速器基地。 其中一間已於數碼港設立加速器基地，服務近100家會員企業，包括八家上市公司，總市值逾1,800億元，聚焦AI、具身智能與機器人、新能源、新材料及生物醫藥等重點產業；並善用本港創科生態、應用場景、資本市場及海外網絡，助力創科企業出海。 「低碳綠色科研基金」亦支持香港科研機構及公司在香港和內地進行研發，發展具商用潛力的低碳科技，助力更多綠色科技及產品出海。

傳統產業轉型升級 發展局與內地相關機構簽署合作協議，建立工程建設標準化協同機制，共同編製「灣區標準」，協助本地與內地建築企業善用香港檢測認證等專業開拓全球市場，並透過舉辦國際會議及大型活動，展示先進建造科技，鞏固香港國際基建中心地位。 政府將成立「紡織時裝業高質量發展專責組」，由商務及經濟發展局局長擔任組長，協同官方和業界代表，從創新科技、時裝設計、供應鏈管理、可持續發展和品牌推廣、培育人才等領域，統籌及推動紡織時裝業高質量發展，協助業界聯動內地與海外市場。

推動CEPA升級 繼2024年在《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）框架下簽署進一步開放內地服務貿易的修訂協議後，商務及經濟發展局將與國家商務部簽訂合作備忘錄，繼續協同推動CEPA全面升級，深化與內地服務業合作，進一步擴大內地市場准入和開放領域。 拓展國際經貿網絡 李家超表示，政府會繼續深耕歐美、東盟、中東等市場，積極探索中亞、非洲等新興市場，以及重點開拓具備潛力或策略性的經濟體，深化經貿合作。駐吉隆坡經貿辦式投入運作，四個駐東盟國家的經貿辦會深化香港與東盟及周邊亞洲國家的經貿和投資推廣。

正探討在哈薩克斯坦設立經貿辦，同時會結合現有經貿辦、貿發局及投資推廣署的網絡，在重點中亞國家開展經貿和投資推廣。 李家超提及，剛於上周與孟加拉國簽訂新投資協定，將會爭取盡早與卡塔爾和秘魯簽訂投資協定，並正與沙特阿拉伯和埃及探討新投資協定，以及積極與哈薩克斯坦及烏茲別克斯坦就簽訂新投資協定展開磋商。 推動數字貿易 「貿易單一窗口」第三階段服務全面推出後，把進出口報關單及不同運輸模式貨物資料納入單一平台，有助業界提升效率，節省營運成本。政府將擴展與海關總署的「一單兩報」安排至更多貿易文件及運輸模式，同時推進與東盟「單一窗口」的連接，並於明年年中將「貿易單一窗口」接駁金管局的「商業數據通」（CDI），便利銀行參考貿易數據處理融資申請。

政府會於今年內提交推動「企業對企業」貿易文件電子化的條例草案，為企業減省行政成本，提升貿易可追溯性。 已預留1億元推進會展業發展 李家超表示，政府正按計劃推進灣仔北重建項目，以擴建會展及相關設施並將成立由財政司副司長領導的專責小組督導項目。貿發局會在明年年初就項目發展模式向政府提交建議。政府已預留1億元，吸引具嶄新元素和高質素的大型國際展覽落戶香港，首個引入的國際旗艦展覽將於11月舉行，以超級遊艇及高端生活品味為題，匯聚國際頂尖品牌。

【13:31更新】李家超提及，本港在2025年的客運量按年上升15%，達6,100萬人次，連接全球超過220個航點；航空貨運量為507萬公噸，自2010年起第15年成為全球最繁忙貨運機場。二號客運大樓離港設施已啟用，二號客運廊亦將於明年年底啟用，提升機場整體運力。 去年至今，政府已與20個民航夥伴更新╱擴大了雙邊民航安排或訂定新雙邊民航安排，將繼續主動出訪南美洲、非洲、中亞、中東及高加索地區等，加快訂立新民航協議及擴展航權，協助業界開拓客貨源。機管局會繼續推動航空公司開辦新航線及增加現有航線班次。截至今年8月底，已有40間航空公司開辦了94條覆蓋亞洲、歐洲、北美洲及非洲地區的新航線，以及增加了15條現有航線的班次。

李家超指，配合國產飛機規模化發展，積極推進高端零部件生產、部件處理及儲存、維修支援，以及飛機和部件租賃及銷售，並夥拍國際伙伴進行飛機拆解及回收業務，打造具全球競爭力的航空產業鏈，同時加強機師及航空專業人才培訓。 政府已成功帶領香港全球領先的可持續航空燃料（SAF）生產基地落戶東莞，將於2030年前投產。我們正籌劃在香港建設首個SAF混合設施，並研究設立強制使用比例機制和建立綠色能源認證制度等，完善綠色能源產業鏈，長遠供應具競爭力的SAF。

深化出海專班工作 李家超提及，根據世界貿易組織發表的《全球貿易展望與統計》報告，香港在2025年是全球第五大商品貿易經濟體，較前一年躍升兩位。香港會鞏固及提升國際貿易中心地位，進一步在國家高水平對外開放中發揮更大作用。 「內地企業出海專班」（專班）自去年10月成立至今，已協助超過340間內地企業在香港進行上市及融資、對接海外標準、取得行業認證和合規安排等，當中約三成把香港設為地區╱國際總部或企業財資中心。 李家超表示，在今年6月帶領內地企業出訪中亞，並與當地企業會面開拓商機，專班會持續助力企業拓展中亞業務，將進一步鞏固香港作為內地企業「走出去」的平台。

構建高增值供應鏈服務中心 李家超指，自2024年《施政報告》提出構建「高增值供應鏈服務中心」以來，政府持續優化策略，吸引內地企業利用香港作為其供應鏈服務中心。香港將更好對接國家現代化產業體系，包括傳統產業升級轉型、培育壯大新興支柱產業，讓企業可藉本港在國際金融、貿易、航運、科研、品牌、設計及展覽等方面的優勢和國際網絡，更好對接海外供應鏈及開展國際業務。 鼓勵更多金融機構在港設總部 在依法合規、風險可控、商業自願的前提下，鼓勵資本實力較強、合規內控水平較高的內地金融機構在香港設立國際總部，整合其境外業務和管理職能，並依法合規支持主要中資券商對香港子公司的增資計劃，並用好香港作為風險管理及資本市場業務的簿記中心。

政府已完成檢討適用於企業財資中心的稅務寬減措施，並就建議為經預先批核的企業財資中心及關聯公司提供額外稅務優惠和彈性完成公眾諮詢，目標是於2027年上半年向立法會提交修訂條例草案，會透過招商引資優惠政策包，因應個別企業的投資計劃和對香港經濟的實質貢獻等，提供5%或半稅的優惠稅率，吸引高增值企業在港設立從事供應鏈管理和採購業務的總部或區域總部。

李家超表示，證監會將推動金融科技賦能行業升級，包括完善虛擬資產發牌制度；完善代幣化投資產品監管框架，以及推動受規管穩定幣於持牌虛擬資產交易平台交易、結算代幣化貨幣市場基金。金管局計劃於今年年底左右完成EnsembleTX的央行數碼貨幣（CBDC）結算和24╱7全天候運作安排，以及探索更多代幣化存款應用。 研究立法刪除詐騙內容 李家超指，研究優化法律框架，推動科技與電訊等行業加強偵測和刪除涉及詐騙，包括濫用AI生成的內容，目標是於今年年底就建議的法律框架進行公眾諮詢；金管局將研究運用AI技術分析支付數據，提升銀行偵測可疑交易的能力。金管局正推動銀行及儲值支付工具使用「智方便」多重身份認證功能，首階段應用於遙距開戶的測試已經展開。

證監會將於今年下半年開展數字資產託管監察系統的運作，並於2027年啟動CrypTech項目的大數據市場監察及反洗錢監察組件。財庫局將於2026年內，就加強公司及明示信託實益擁有權透明度的立法建議諮詢公眾，落實打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的最新國際標準。 建設香港為「全球航運之都」 李家超表示，香港是國家唯一擁有單獨關稅區地位的國際航運中心，海運業綜合實力連續七年排名全球第四。我們會推動由「噸位大港」向「價值港」升級轉型，結合高增值海運服務的優勢，建設香港成為「全球航運之都」。

今年內公布與內地城市構建的首條「綠色能源走廊」，未來形成以香港為中心的「綠色能源走廊」網絡，由內地城市供應綠色船用燃料，在港加注或交易。將於明年啟動在青衣南的綠色船用燃料貯存設施的規劃申請及其他法定程序，以及於2028年年初進行招標，並便利業界新建貯存設施和改裝現有油庫。 他提及，政府已向立法會提交條例草案，優化海運服務稅務優惠制度及引入實物大宗商品交易半稅優惠，進一步推動香港高增值海運服務業發展。 另外，將會革新香港船舶註冊制度，包括引入「雙旗船制」安排，增加靈活性，配合國際航運業多元商業營運模式。

香港會依託成熟的海事金融、保險及普通法海事仲裁優勢，構建「港資、港法、港保險、港仲裁」一體化生態，提供集船舶融資、合同治理、風險管理與爭議解決的全面方案，並提升國際影響力。為推動金融中心與航運中心的高質量聯動發展，我們會聯同香港海運港口發展局與業界攜手探索金融聯動航運的可行方案，並就航運保險及船舶融資兩大範疇重點研究。 保監局會推動擴大業界「航運專項風險池」的承保能力，更好管理風險。在中國船東互保協會的支持和政府及保監局協助下，香港船東互保協會將在香港開展國際業務。

李家超提及，政府會繼續積極推廣香港海事仲裁服務。 推動綠色智慧港口 政府將聯同碼頭營運商，制訂葵青貨櫃碼頭智能化和綠色化發展路線圖，包括引入更多無人駕駛電動車、擴展遙距操作起重機應用，並支持營運商發展岸電設備，包括研究提供港口費優惠以吸引國際班輪使用。政府會在今年內公布與有貿易往來的綠色港口發展首條「綠色航運走廊」，透過應用綠色燃料及完善加注配套設施等，推動海運航線邁向淨零碳排放。 李家超指，政府會推動在香港成立海事學院，支持具代表性的海事院校落戶香港，以「院校企業協作」模式培訓高端海運人才，並與業界制訂業內跨領域職涯發展路徑，深化與國際航運機構的人才培育合作。

【13:12更新】李家超發表發表新一份《施政報告》時表示，四年間，政府着力解決多年累積的「老大難」問題，包括立法規管網約車服務，填補多年法律空白；實施三隧分流，改善過海隧道長期塞車情況；制定《簡樸房條例》，有序取締住宅樓宇劣質「劏房」；推出「簡約公屋」；公屋綜合輪候時間由6.1年縮短1.3年至4.8年，連續兩季處於八年多以來最低水平；打擊濫用公屋，收回一萬多個單位，等同兩條大型屋邨，讓市民早日上樓。 李家超表示，為了鞏固和提升香港國際金融中心地位，香港將深化全球離岸人民幣業務和資本市場，打造國際資產財富管理中心及國際風險管理中心，並優化證券市場，拓展固定收益及大宗商品交易生態，同時以綠色、數字、創新賦能實體經濟升級，深化內外聯通，鞏固全球資金融通樞紐地位。香港於2025年的離岸人民幣貸款創9,350億元人民幣歷史新高，債券發行規模連續兩年達1萬億元，全球離岸人民幣業務樞紐地位穩固。2025年推出的人民幣業務資金安排向銀行提供穩定、成本較低的人民幣資金，推動實體經濟擴大人民幣應用，輻射至東盟、中東和歐洲等地。

將擴大點心債市場適時增發點心債並優化年期結構；爭取國家財政部增加在港發債規模及頻率，鼓勵政策性金融機構來港發債。港交所會推出「港交所離岸人民幣債券指數」，作為市場走勢參考及交易所買賣基金（ETF）掛鈎標的。 債券通擴展至港幣和人民幣債券 金管局將探索把「債券通」（南向通）產品範圍擴展至港幣債券和人民幣債券相關產品，證監會正籌備把人民幣櫃台納入港股通，港交所亦將鼓勵上市公司增設人民幣櫃台。證監會推動港交所於今年第四季為「互換通」新增一項參考利率，以反映內地銀行間的融資成本，便利國際投資者管理人民幣利率風險，並探索推出債券回購集中清算機制，提升市場流動性。

港交所正協同市場開展籌備，並會在與內地相關單位協調後推出現貨市場「T+1」結算周期；同時與金管局為衍生產品收市後交易引入批發層面央行數碼貨幣（即「數碼港元」支付方案），目標於今年內進行真實交易。 香港為今年全球最大跨境財富管理中心 李家超提及，香港今年躍居全球最大跨境財富管理中心，我們將持續構建更具吸引力的資產及財富管理生態圈，包括在有關優化基金、單一家族辦公室和附帶權益優惠稅制的條例草案獲立法會通過後加強推廣，吸引基金和家族辦公室落戶香港以及更多環球資金在港管理，並推動產品創新和市場升級，包括於2026年內提交有關便利房託基金（REIT）私有化或重組的條例草案；並於2027年上半年提交為準備上市的房託基金寬免轉讓非住宅物業印花稅的條例草案。

另外證監會將精簡程序，吸引優質海外房託基金來港雙重上市，並於2026年第四季修訂守則，促進基金產品創新，擴闊投資者選擇。 2027年首季啟用香港黃金中央清算及結算系統 李家超提到金管局正研究外匯基金適度增持黃金，以及參與香港現貨及期貨市場，並將現有黃金庫存，逐步轉移至港金結算公司指定倉庫。 李家超表示，香港倉庫面積已經超過6萬平方米，儲存超過2萬公噸金屬。政府將會落實實物大宗商品交易半稅優惠，研究為黃金及大宗商品交易活動提供稅務優惠，促成設立更多認可倉庫。

他表示，政府會把握黃金市場強勁發展勢頭，明年首季正式啟用香港黃金中央清算及結算系統，將公布以人民幣計價及實物交收的全新黃金期貨合約細節，優化場外衍生工具監管制度，便利黃金及其他大宗商品交易的風險及資金管理。 他又說，港交所爭取於2027年內聯動指定銀行推出代幣化倉單融資試點項目，以實物追蹤技術推動企業透過商品庫存作擔保，獲取流動資金，而海關會研究如何為大宗商品提供清關便利。

【12:47更新】持續完善特區維護國家安全的法律制度和執行機制，建成「一國兩制」下與國家安全布局深度銜接的特區維護國家安全法治體系、戰略體系、政策體系、風險防控體系。以總體國家安全觀為指引，強化各政府部門協同聯動，嚴厲打擊海外敵對勢力和本地反中亂港勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動，確保國家安全和社會穩定。 鞏固完善特區維護國家安全委員會切實承擔維護國家安全的主要責任，積極防範、制止，以及懲治危害國家安全的行為和活動，進一步築牢香港維護國家安全的屏障。持續深化特區維護國家安全委員會依法支持配合國家安全事務顧問和駐港國安公署履行維護國家安全職責。

強化國家安全教育，以多管齊下的策略，構建常態化、多元化、全覆蓋的國家安全教育及宣傳體系。持續加強公務員自覺維護國家安全意識，同時積極推動國家安全知識進入校園、社區，以及企業。加強針對青少年的國安教育推廣計劃，以厚植國家觀念、民族感情，以及國民身份認同。 保障維持社會正常運作的關鍵基礎設施的電腦系統安全，提升香港整體的電腦系統安全。優化數據治理框架，積極對接國家及國際數據安全規則，促進在標準規範、技術創新、信息共享等領域的協同聯動，完善網絡空間及數據安全綜合治理。

強化防災減災救災能力 積極研究建設「AI城市大腦」綜合城市管理系統，以人工智能、大數據、物聯網等高新科技，實時聯動跨部門數據共享和智慧分析，實現對城市管理和運行狀態的實時感知、風險預警、即時預測，以及協同處理，打造城市管理和安全治理的智能中樞。 實消防安全風險隱患排查整治和責任追究機制，強化各方責任人的防火防災意識。完善重大火災事故應對策略，優化專業救援隊伍結構布局，提高極端條件下（包括超高層建築）消防救援能力，持續提升大型火場應急應對效能。修訂《消防條例》，全面完善消防安全法規制度，提升阻嚇性及執法效能。

着力解決老舊建築物日久失修的問題，革新樓宇復修策略，提升對業主就技術、工程招標，以及財務的支援，由官方機構把關高度介入招標程序，重點打擊維修工程的貪污、圍標行為。推動預防性維護、及早介入，以及科技應用，全方位協助及促使業主對樓齡高、風險高樓宇定期進行檢驗和維修保養。修訂《建築物條例》，加強對維修工程業界的規管及違規懲處，提升專業操守，保障工程質素。 公務員制度體系 完善公務員培訓管理制度，制定全政府培訓要求，建立與內地相關單位的恆常培訓合作機制，與內地相關部門保持密切交流，強化公務員愛國愛港意識，建立「以民為本」的管治理念，提升公務員對國家戰略的掌握和國際視野，打造勇於擔當、開拓創新、與時並進的公務員隊伍。

建立和鞏固部門首長責任制，優化公務員工作表現評核機制，推動獎罰分明的公務員管理制度，嘉獎勇於擔當、善於創新和表現卓越的公務員。 公共行政數字智能化 加快政府推展人工智能項目，構建更多實際應用場景，提高公共管理效能。深化數據資源開發利用，優化人工智能及數據治理，要求各政策局和部門善用部門數據目錄及更廣泛應用「授權數據交換閘」，推動政府內部數據共享，促進更多便民利企的公共服務。 擴展「智方便」及「數碼企業身份」平台的數碼身分及「一站式」電子服務功能。加快政府有序安全應用人工智能及創新科技，全面提升決策支援和公共服務的效率與精準度。帶動更多「智慧出行」及「智慧生活」創新方案在本地研發與落實應用。繼續推動開放數據政策，積極透過「開放數據平台」向公眾提供數據，為智慧城市發展創造條件。

李家超表示，在中央政府支持下，特區政府在不足一年的時間，制定香港第一個五年規劃。五年規劃意義重大，不單是香港更好融入和服務國家大局的行動綱領，也是香港更好把握國家機遇和國際機遇雙重叠加優勢的行動部署，更是提升市民福祉的持續路徑。這是香港經濟和社會發展的藍圖，是香港邁上由治及興新階段的改革和重要里程碑。

【12:43更新】持續提供及改善社會福利、醫療衞生、教育，以及房屋等普及公共服務，為廣大市民提供基本保障，減輕家庭負擔，改善生活質素。堅持「以人為本」的原則，加大精準扶貧力度，推動兩個重要工作方向，包括兼顧宏觀的統計與微觀的關懷，精準幫扶不同弱勢群組，針對性地回應他們的獨特需要；從以往政府獨力承擔精準扶貧工作，轉為「政、商、民」跨界別協作，匯聚社會各方力量，令精準扶貧工作走得更穩、更遠。 擴展扶貧委員會推出的在校課後託管服務，釋放家長的勞動力，提升家庭的收入。增設「社區客廳」，為劏房住戶提供多元化設施、轉介其他社福服務等，提升生活水平、拓展人際網絡，以及加強社區歸屬感。

有效整合資源 推動社福界由「被動回應」走向「主動識別、精準幫扶」。在保障私隱、依法合規、建立公眾信任的前提下，研究建設「社福數據分享平台」，循序整合分散於社會福利、醫療、教育、房屋、交通等不同系統的相關數據，分析和識別風險訊號，擴展篩查與外展網絡，及時掌握個人及家庭的風險因素與支援需要，更有效地主動識別、接觸、介入高危個案，提升需求預測能力與資源配對效率，讓服務盡可能前移至風險累積前的預防階段。 推動「政、商、民」三方攜手扶貧模式制度化，由政府採取政策主導，建立高效配對平台，主動匯聚商界的「善意」，與民間的「創意」配對，實現更多精準扶助有需要群體的項目。

守護兒童福祉 持續完善懷疑虐兒個案處理和通報機制，及早識別和介入並提高阻嚇性。繼續透過保護兒童支援服務隊，加強對受虐兒童及其家人的專業支援。適時檢視並持續加強針對兒童照顧及相關服務的支援及監管。加強有關保護兒童的宣傳、教育，以及培訓，多管齊下保護兒童福祉，為兒童編織全面而有效的保護網。 健全勞工保障 運用人工智能等工具強化就業配對和就業資訊推送，提供更個人化的就業空缺及職業培訓建議。舉辦不同規模和類型的專題招聘活動，提升就業資訊流通和配對成效。支援重點群體如青年、婦女、中高齡人士、少數族裔、殘疾人士等，減低就業阻力，推動就業並釋放潛在勞動力。

適度輸入勞工，釋放本地勞動力，在保障本地勞工的前提下，因應社會及經濟實際需要，有序及適度輸入外勞，並密切監察供求變化，動態調整輸入勞工種類和數量。維持與現有外籍家庭傭工供應國家穩定合作，積極開拓更多外籍家庭傭工來源，引入具較高護老技能的外籍家居照顧員，應對人口高齡化和居家長者照顧需要。 提升長者照顧服務容量 增建公帑資助的長者社區和院舍照顧設施。逐步增加長者社區照顧服務券和院舍照顧服務券（統稱「長者券」）的數量，逐步提升長者券在整體資助照顧服務中的比重。試行將政府興建的長者福利設施處所，交由業界自資營運，加強推展「鼓勵在新私人發展物業內提供安老院舍院址計劃」，促進長者照顧服務市場發展，公私營協作提升整體長者照顧服務容量。

進一步優化跨境養老配套措施，為香港長者跨境養老提供更多選擇和更大便利，推動兩地民生融合和粵港澳大灣區養老產業發展。加強與粵港澳大灣區內地城市合作，物色更多優質安老院加入廣東院舍照顧服務計劃，擴大計劃的院舍網絡和服務容量。 落實綠色轉型 推動能源結構持續優化，維持電價穩定。善用清潔能源輸電通道和國家清潔低碳安全高效的新型能源體系，逐步提高零碳能源在本地發電燃料組合中的比重，達致在2035年前停止使用煤作為日常發電用途的目標，並把零碳能源在發電燃料組合中的比例提高至約六至七成，強化能源安全，尋求降低發電成本，平抑電價波動，支持香港的持續高質量發展。

完善建築物和電器能源效益標準體系，推動新建及現有樓宇綠色節能減碳改造，在2050年或之前把商業樓宇用電量較2015年水平減少三至四成、住宅樓宇用電量減少兩至三成，並在2035年或之前達到上述目標的一半。 穩步推動車輛電動化和推動新能源交通工具試驗和應用，構建安全高效的充電、加氫等配套網絡，為在2050年前實現車輛零排放創造條件。引入智慧綠色集體運輸系統，在2027年開始陸續在啟德、東九龍、洪水橋，以及南港島線（西段），開展智慧綠色集體運輸系統的建造工程，突破過往興建重型鐵路的技術限制，同時提供具成本效益、便民及低碳排放的公共交通系統。

持續改善生態環境 持續檢視並優化各類生態保護區的管理策略，涵蓋香港聯合國教科文組織世界地質公園、《濕地公約》指定的米埔內后海灣國際重要濕地、郊野公園，以及海岸公園及海岸保護區等重點區域，強化生態保育和提升生物多樣性。有序擴大陸地及海洋保護區網絡。研究在尖鼻咀、流浮山及白泥設立海岸保護公園，加強保育后海灣海岸生態系統。 持續完善野生動植物與瀕危物種的保護和治理，嚴格執行相關國際公約，規管瀕危物種貿易。檢視並優化相關法例，以加強執法打擊瀕危物種走私及非法貿易，以及保護出沒於香港水域的鯨豚類動物。

【12:38更新】提升民生福祉是政府施政的最終目標，民生改善則帶動社會需求，激發市場活力，促進經濟發展。完善人口發展策略，促進人口高質量發展。積極應對人口結構轉變帶來的高齡化和生育率下降等挑戰，持續完善教育培訓、房屋供應、勞工福利、醫療服務、青年發展、育兒配套等政策範疇。統籌推進制度完善和服務優化，不斷增進市民的獲得感、幸福感、安全感。 強化面向未來的教育規劃 全方位提升學生的人工智能素養，同步強化教師的專業能力。有系統地全面推進教育創新，推展人工智能穩步融入「學、教、評」各方面，涵蓋不同學習領域與跨學科範疇。

動中小學數字教育，強化學生的數理科技學習，為日後進行創科研習打好基礎，培養具創新能力的未來人才。推進幼稚園教育行政數字化，提升學校善用創新科技，為教師創造更多空間培育兒童的好奇心、創意，以及探索精神。優化教材編寫和課本評審機制，以數字科技強化學與教支援。 深化愛國主義教育 深化愛國主義教育、國民教育、國家安全教育，以及價值觀教育，結合日常教學，培育德才兼備、愛國愛港、具文化自信、正確價值觀，以及世界視野的下一代。加強兩文三語及其他語言的能力培育，推動跨文化交流，支援香港作為中外文化藝術交流中心和國家對外人文交流發展基地。充分利用內地資源開展青少年愛國主義教育，有序推進港澳青少年愛國主義教育基地建設。

優化教育資源布局 優化與人口變化相符的教育資源配置機制，加強基礎教育資源動態調整和餘缺調配，推動具質素的中、小學「做大、做強」。加大力度鼓勵和支援辦學團體合併有潛質、有質素的中小學，加快規模小的學校整合資源，結合合併學校的強項和使命，發揮協同效應，成為具規模、具質素、具效率的學校。 培育多元技能人才 構建產教融合平台，推動職業專才教育高質量發展。加強持續職業技能培訓，提升勞動人口生產力及競爭力。提升本地持續職業技能培訓的深度和廣度，因應未來技能及創新科技應用趨勢提質擴容，為本地勞工發展高質量、漸進式、個人化的「技能為本」培訓系統。

開拓青年發展空間 以《青年發展藍圖》為基礎，提升關注青年學業、就業、創業和置業。幫助青年解決實際困難，為青年成長成才創造更廣闊平台和更多機會，培育青年成為愛國愛港、具備世界視野、有抱負和具正向思維的新一代。善用內地資源舉辦多元化、具深度的青年內地交流活動，傳承愛國愛港精神。支持青年更好把握國家發展機遇，重點培育培養能服務國家所需、發揮香港所長的人才。 支持青年逐夢，將加強「政、商、民」協作，促進青年更好發展；助力青年創業；加強支援青年就業。

醫療衞生體系改革 加強醫療衞生領域法治保障，透過立法賦權基層醫療署，建立跨專業、以實證為本、協調連貫的服務和轉介標準。設立法定基層醫療服務提供者名冊，提升服務質素。 協同發展基層醫療共同治理網絡和地區康健網絡。擴大服務涵蓋範圍至長者、婦女，以及初生嬰兒，強化跨專業協作，同時連接基層醫療與第二層、第三層醫療服務。力爭在五年內基本完成全港十八區地區康健中心建設，並加強社區心理和精神健康支援。 深化公營醫療服務資助架構改革，全面加強對「貧、急、重、危」病人的保障，提升醫療系統可持續性，更好應對社會高齡化、慢性病上升，以及創新藥械技術發展，強化公營醫療作為全民安全網的作用。在政府整體承擔不減和資助可持續性的原則下，持續推行醫療服務改革。

透過系統性的醫療人才推算，強化本地醫療人才培訓和吸引人才策略，積極發展相關基礎建設。促進與內地醫療人才交流，推動粵港澳大灣區醫療人才的培訓與國際接軌，助力進一步推動兩地醫療人員互動發展。 解決房屋問題 取締劣質劏房，保障基層市民基本房屋需求。以系統性房屋政策與持續提量、提速、提效、提質，大幅增建公營房屋為「底氣」（包括完成興建約3萬個「簡約公屋」單位），加速基層市民盡快「上樓」納入公營房屋安全網。全力推展落實簡樸房制度，確保住宅大廈分間單位符合安全、消防、衞生等法定標準。

增加公營房屋供應量，全方位推進《長遠房屋策略》。每年更新長遠房屋需求推算，因應社會、經濟，以及市場變化訂定逐年延展的十年房屋供應目標，未來十年房屋供應規劃將以「公營出租房屋佔四成、資助出售單位佔三成、私人住宅佔三成」為基礎。致力從「供應主導」、「善用公屋資源、鼓勵上流」及「完善置業階梯、促進青年置業」三方面持續優化政策安排，著力構建更可持續的多層次房屋供應新格局。 籌備未來十年間落成的公營房屋單位，逐步增加室內樓面面積，並把新建資助出售單位之中，面積較大單位的比例提升，同時檢視資助出售單位的設計，迎合年輕一代的生活模式。

【12:31更新】粵港澳大灣區是國家新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地、中國式現代化的引領地。香港會參與粵港澳大灣區建設成為具有全球影響力的國際一流灣區和世界級城市群。 打造粵港澳大灣區創科生態產業鏈，促進科研成果轉化，積極參與粵港澳大灣區科技創新和產業創新，包括鼓勵香港科研機構參與粵港澳聯合實驗室的建設，以及加快優化創科生態圈整體布局，為科研機構及內地企業提供完善發展環境。香港會以河套深港科技創新合作區香港園區為重心，進一步強化與粵港澳大灣區其他城市的戰略對接，尤其是深圳的戰略性新興產業集群，並促進創科要素跨境流動，推動科研成果在粵港澳大灣區其他城市轉化，以及規模化、產業化應用。

推進基礎設施「硬聯通」 構建「軌道上的粵港澳大灣區」。推進港深西部鐵路和北環線支線項目，以提升港深西部及中部跨境客運服務的能力和水平。開展港深西部鐵路香港段未來南向延伸的研究，加強北部都會區與香港國際機場的連接。 提升粵港澳大灣區市場一體化水平 促進粵港澳大灣區內專業資格互認。先行先試建立粵港澳大灣區建造業技術工人和技術人員技術水平的共同標準，將香港工程標準與管理模式引入粵港澳大灣區。加大應用國家的先進建築技術與新物料，向國際夥伴展現中國標準優勢。

推進粵港澳大灣區內法律人才的培養及流通。鼓勵更多香港法律人才參加粵港澳大灣區律師執業考試，在粵港澳大灣區其他城市執業。 積極拓展並推廣「灣區標準」、「灣區認證」，涵蓋更多不同領域的產品和服務，為不同的產品和服務訂立技術規範，提升質量，助力香港企業在粵港澳大灣區其他城市開拓市場。 提升跨境流動便利化水平 促進跨境人員往來，提升口岸通關效能。完善跨境人流便利措施，優化口岸布局與提升通關效率。發揮重建後的皇崗口岸優勢，實施「一地兩檢」及採用嶄新的「合作查驗、一次放行」通關模式；促進跨境物流發展，便利貨物通關流轉。

鞏固香港作為食品進出口貿易樞紐的角色。促進更多種類的港產食品輸往內地和享有通關便利，善用現代化科技驅動香港漁農產品成為粵港澳大灣區內安全、優質、減碳的示範品牌之一。 另外，便利跨境車輛往來，推進跨境自動駕駛發展；推動跨境資本流動，推行金融政策創新試驗；促進數據便捷流動，優化政務服務。 粵港澳三地居民「心聯通」 建立跨學科合作，為科研、知識轉移，以及產業化創造條件，推動高水平研究。繼續支持香港高等院校與內地高校結盟。提升粵港聯合人才培養和交流的層次，促進兩地「產、學、研」高效協作；拓展青年在粵港澳大灣區發展事業的空間，持續推進大灣區青年就業計劃，便利有意赴粵港澳大灣區其他城市的香港青年就業、實習，以及創業。

優化跨境養老服務銜接。持續擴大廣東院舍照顧服務計劃。進一步完善跨境現金援助安排。擴大大灣區跨境直通救護車試行計劃，實現更多點對點雙向救護車轉運。 推進粵港澳大灣區重大合作平台建設 繼續積極參與深圳前海、廣州南沙、珠海橫琴、深港河套各重大合作平台。聯動共享基建和產業資源，深化戰略對接，推進互利共贏，充分發揮重大合作平台在國家進一步深化改革、擴大開放、促進合作中的試驗示範作用。 深化與內地區域合作 積極深化與內地在人文、青年，以及專業方面的交流。推動高校及科研機構開展聯合研究項目及學生交流，持續推行姊妹學校計劃，促進兩地校長、教師和學生互動，推動專業協作和教學質素提升。

深化國際交往合作 香港作為連接內地與國際的「超級聯繫人」，將繼續以開放、包容、專業的形象搭建多元平台，促進中外互信互利，推動構建人類命運共同體。把自身制度優勢與國際化功能更好融入區域協調發展體系，鞏固自由貿易、區域合作，以及以規則為本的多邊貿易制度。進一步支持國家在國際組織中的發言權和工作，吸引更多國際組織和多邊機構在香港設立辦公室或區域總部。 共建「一帶一路」 充分發揮多元及國際公認的專業服務資源和經驗，匯聚並配置資金、企業、項目、人才、技術，以及規則標準，成為共建「一帶一路」國家的首選合作伙伴和多邊合作樞紐。在城市發展、交通網絡、港口、機場、能源等領域為共建「一帶一路」國家提供投融資、項目管理，以及風險管理服務，支持綠色基建和可持續發展項目落地。

【12:24】加快推進北部都會區的規劃和發展，以「南金融、北創科」布局，北部都會區將以大學城、創科、產業和宜居宜業宜遊為發展目標的發展布局，實現教育、科技、人才一體化發展。推展北都大學城、新田科技城、河套深港科技創新合作區香港園區等建設。 建設北都大學城 分為三個大學城 打造集「人才培養、科學研究、成果轉化、產業發展」為一體的國際化大學城，推動「產、學、研」協同發展和教育、科技、人才一體化發展。北都大學城共有三個大學城，分別為新田大學城（位於新田科技城和牛潭尾新發展區）、洪水橋大學城（位於洪水橋╱厦村新發展區）和打鼓嶺大學城（位於打鼓嶺新發展區，前稱「新界北新市鎮」）。各大學城依其獨特定位，以「一城五元素」為發展理念，涵蓋教育、科技、產業、人才和城市建設五個元素協同發展。透過提速擴容、匯聚資源、有序部署，穩步推動三個大學城全面發展。

大學城內300公頃教育設施，將串聯毗鄰重點產業用地、特色保育地區、康體文藝設施和周邊社區，總面積擴容至逾1,000公頃。優先推動新田、洪水橋大學城建設。洪水橋大學城於2026年啟動其校園區用地的分配工作，支持院校在2027至2028年率先進駐，打造具標誌性的示範項目。 新田大學城會以醫學、生命健康科技、人工智能、機械人、微電子和新興產業發展作定位；洪水橋大學城以智能製造應用型專上教育及國際化人才培育中心作定位；打鼓嶺大學城除了涵蓋教育、科技、產業、人才和城市建設協同發展外，將融入藝術和藍綠發展元素，並預留戰略發展空間作未來發展需要。

在財政安排方面，政府通過多元方式（例如免地價和提供貸款等）予以全力支持，專上院校利用儲備及╱或靈活的集資模式（例如發債），引入市場和社會資本參與，共同推動北都大學城建設。充分聽取各專上院校意見基礎上，考慮專上院校自身情況和擬議布局的特色學科，適當分配用地予專上院校建設新校區，為專上院校發展和擴容提供支持。

河套深港科技創新合作區 優先建設河套深港科技創新合作區香港園區。全力推進香港園區建設，集中開發、集中進駐，盡快達至創科產業增量。統籌推進河套深港科技創新合作區「一河兩岸、一區兩園」開發建設，加強香港園區和深圳園區在空間布局、規劃銜接、設施互聯等方面協同對接。 加快發展新田科技城為北部都會區產業發展核心，構建「產、學、研」一體化產業空間，為創新主體提供一站式服務；沙嶺數據園區將為香港發展人工智能所需的關鍵要素如算力等提供重要支持；在打鼓嶺預留產業用地，建設供應鏈配套設施，支持新興產業、傳統產業及新型工業的發展；推進建設洪水橋╱厦村和流浮山新發展區成為高端專業服務、現代物流、先進建造業、智能化生產和數字科技樞紐。

訂立《北部都會區發展條例》。採用多元開發模式，加快空間釋出。成立產業園區公司，結合有為政府和有效市場，用好公私營合作模式加速企業落戶。 增加房屋和經濟用地供應 推進北部都會區房屋和經濟建設，目標是產出的土地在未來五年可以提供超過7萬個房屋單位及100萬平方米經濟樓面面積。北部都會區新項目中逐步優化公營房屋面積配置及提升私營住宅單位的面積要求，為提升人均居住空間創造有利條件。公營房屋方面，籌備未來十年間落成的出租和出售公營房屋單位，包括位於北部都會區的單位，逐步增加室內樓面面積，並把位於北部都會區在內新建資助出售房屋面積較大單位的比例提升。

在「八縱八橫」基建布局下，加快推進與北部都會區相關的重要鐵路及道路項目，包括北都公路（新田段）和十一號幹線南端的青龍大橋、連接新皇崗口岸的北環線支線，以及港深西部鐵路香港段，並研究其未來南向延伸的可行性，加強北部都會區與香港國際機場的連接。 完善區內公共服務、社區配套和文化及體育設施規劃。統籌北部都會區內房屋、就業、教育、醫療、社福、康樂及綠化等設施分布。

【12:15更新】提升國際科技影響力；構建國際高端學術及人才交流平台；舉辦國際學術會議，籌辦具影響力的學術期刊；加快在香港設置全球先進製造卓越中心（Centre of Excellence，CoE），將聚焦人工智能+製造、機械人、新能源及工業設計等前沿技術賦能領域。 打造國際高端人才集聚高地 針對性引進有助國家和香港發展所需的人才。透過人力推算及跟進調查，動態監察香港人力供求變化，精準引才。檢視「人才清單」，因應人才需求調節引才策略，對準香港未來發展的戰略定位，充實勞動力並改善人口結構。針對性地加強香港人才服務辦公室的海外宣傳和推廣工作。

打造「留學香港」品牌。透過「留學香港專班」加強推廣香港優厚學術、科研，以及國際合作資源，宣傳「留學香港」和「遊學香港」品牌，吸引優秀學生來港升學發展。 發揮國際化優勢 加快建設和深化國際法律及解決爭議服務中心、區域知識產權貿易中心、中外文化藝術交流中心，推進文體旅融合發展。善用「一國兩制」下香港實行普通法的獨特優勢，深化香港作為國際法律及解決爭議服務中心。 發展區域知識產權貿易中心 持續完善知識產權制度，推動合適的國際知識產權條約延伸適用於香港，以提升香港知識產權制度的國際銜接及整體競爭力，深化改革專利制度以促進創新發展，使專利制度更有效地支持科研成果保護、技術轉化、商品化，以及產業化發展。

聯同金融和專業服務機構推進試點項目，探索知識產權融資模式，為創科、文創等知識產權密集產業引進資金。通過制度創新和政策配合，構築「低成本、高流動」知識產權貿易高地，鼓勵企業將知識產權集中在香港管理及應用。透過即將成立的知識產權學院，更有系統地為各知識產權密集行業培育具備知識產權創造、保護、管理、融資、運用及商業化知識的人才。 建設中外文化藝術交流中心 貫徹實施《文藝創意產業發展藍圖》，強化品牌盛事推廣及非物質文化遺產系統性保護，推動中華優秀傳統文化的傳承推廣。全力建設中華文化體驗館及一所介紹國家發展和成就的博物館，推動香港故宮文化博物館與故宮博物院深度協作，展現中華優秀傳統文化的豐富面貌以及國家的重大發展和成就。

支持西九文化區持續發展，發揮優勢並助力建設香港文藝創意產業鏈。推動香港電影蓬勃及持續發展，增強香港流行文化在華文社會的影響力。強化香港作為國際藝術品交易平台的角色，深化與巴塞爾藝術展合作，鞏固香港作為區內唯一主辦城市的地位。完善文創人才庫，支持香港演藝學院及西九文化區管理局栽培本地藝術工作者，改革藝團資助制度以推動業界高質量發展和持續創新。發揮市場力量，吸引私營市場參與及投資。 推動體育普及化 推動體育普及化，推廣社區體育並以促進全民健康為目標，鼓勵市民參與全港性大型綜合運動會及社區康樂體育活動。配合國家推廣「三大球」（即足球、籃球、排球）的發展方向，以及發揮香港在傳統優勢項目的競爭力，推動建立熱愛體育的文化，並發掘和培養優秀競技體育人才。

透過體育學院的精英訓練系統，全面支援及提升運動員水平。充分利用啟德體育園及「M」品牌計劃，支持更多不同類別和更高級別的大型國際體育賽事和活動在香港舉辦。爭取舉辦全國性賽事、亞洲賽，以及世界賽的單項項目。提升各體育總會的管治能力、體育業界的專業水平，以科技提升運動員成績。 繼續打造「亞洲盛事之都」 深化主題旅遊體驗，推廣特色中外節慶活動，彰顯香港中外文化交融優勢。繼續打造香港成為「亞洲盛事之都」，推動結合體育及文化的國際級盛事旅遊。鞏固香港作為亞洲國際郵輪樞紐，吸引郵輪調配到香港及利用香港作為母港，積極開拓客源市場及與粵港澳大灣區內港口持續合作。充分利用香港優美海岸線和豐富的島嶼資源，發展跳島遊及其他水上活動項目。

發展遊艇經濟 加快推進遊艇停泊設施發展，提供更多遊艇泊位，吸引更多遊艇（包括超級遊艇）訪港。積極推行「港艇北上」、「粵艇南下」的便利措施，包括授權內地城市相關機構，為訪港遊艇船長提供香港水域知識考試及認可的短期培訓課程與評估，為本地遊艇經濟構建健康、可持續，且具競爭力的發展環境。

【12:08】將持續推進《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）全面升級，積極推動CEPA持續擴大開放，深化與內地服務業合作。善用CEPA開放措施，繼續爭取進一步擴大內地市場准入和開放領域，在香港具優勢的服務領域實現更高水平的開放，包括在負面清單以外對香港服務提供者實行國民待遇，以及推進以負面清單方式完善跨境服務貿易開放承諾，推動貿易、投資、金融、知識產權、數字治理等規則標準互認。將更多香港優質專業服務帶進內地市場，助力內地服務業高質量發展，以香港所長服務國家所需，為香港經濟長遠發展注入強大動力。

大力發展數字貿易等新業態新模式 積極發展數字貿易，加快貿易文件電子化進程。擴大數字技術、數字產品和數字服務（包括Token）進出口，完善數據服務產業鏈，探索粵港澳大灣區數據跨境流動便利化安排，積極參與數字貿易國際治理。積極發展跨境電商，充分發揮香港作為國際貿易及物流樞紐的獨特優勢，推動「品牌出海」。 國際創新科技中心及國際高端人才集聚高地 在香港擁有五所全球百大高等院校的基礎上，積極推進「北中南」三大創科園區和五大研發機構建設，構建全球「產、學、研」協同創新平台，2030年後，基本建成國際創新科技中心。

優化創新科技發展體制 瞄準國家策略科技領域，聚焦生命健康、人工智能及機械人、微電子、新能源，以及先進製造及新材料等關鍵核心技術，布局國家級和區域性重大科研平台，加強關鍵核心技術攻關，在國家核心需求領域取得科研突破，並引進扶植相關企業在香港發展。 持續加大本地創新活動總開支佔本地生產總值比重，力爭在2030年後達到3%。持續優化「內地與香港科技合作資助計劃」，加強內地與香港科研合作和技術攻關。 構建「三大創科園區、五大研發機構」

推進建設「三大創科園區」，即河套深港科技創新合作區香港園區和新田科技城、科學園，以及數碼港。實施河套深港科技創新合作區「一河兩岸、一區兩園」高質量發展，促進創新要素在深港兩園跨境流動，推動科研機構、創科企業及專業服務在區內集聚。 推進建設「五大研發機構」，即香港生產力促進局、香港應用科技研究院、香港微電子研發院、香港人工智能研發院及生命健康研發院。完善香港公營研究體系布局，提升香港創科體系效能。 加快創新科技產業發展

構建具香港特色的新型工業化產業發展體系，主要包括：促進傳統產業利用創科升級轉型；發展壯大具策略價值的新興產業；布局未來產業；以及更好發展生產性服務業。 在落實策略上，集中鞏固傳統優勢產業，如食品加工、精密製造、鐘錶珠寶、紡織成衣等基礎的同時，推動高端化、智能化，以及綠色化升級；新興產業作為中期增長引擎，需重點扶植，集中資源發展壯大生命健康、人工智能與機械人、微電子、先進製造等，加速發展中試環節，對接國際認證並設立成果轉化平台，善用粵港澳大灣區其他城市完備的生產基礎，建設下游製造的供應鏈。

加快培育航天科技、海洋科技、低空經濟等領域的產業化發展，為下一輪新產業新賽道如商業航天創新突破儲備動能，作好準備；未來產業則以前瞻布局為主，透過鼓勵基礎研究和耐心資本等措施，構建長期戰略價值，建立專家篩選機制與「企研共建」平台，集中資源投入前沿領域，積極布局未來產業如量子科技、具身智能等的應用場景和建設未來產業先導區；持續強化生產性服務業，重點聚焦檢測認證、標準制定，以及科技融資三個核心專業服務領域。

對照國家製造業創新中心建設要求，推動建設首個在港國家製造業創新中心，以香港微電子研發院為基礎，聚焦應用於極端環境的新一代功率半導體技術、工藝、芯片、器件，以及設備等，匯聚產業鏈上下游企業，構建微電子生態圈。 多維度完善人工智能生態圈，持續全面推進「人工智能+」行動。強化跨界融合，深化數據資源開發利用及與內地協同發展。全力提升算力基礎設施布局賦能發展，通過建設沙嶺數據園區，為香港發展人工智能產業所需的算力提供有力支持。檢視支持更廣泛應用人工智能及數據所需的法律配套，確保香港法律切合時宜，為香港建立有利人工智能及智能化發展的規範框架。支持中小企業加快應用人工智能。提升市民人工智能素養，幫助市民享受安全便捷的數智生活。以生命健康和具身智能為基礎，就人工智能推動產業轉型發展制定策略。

另外,推動自動駕駛車輛在香港的發展。以自動車跨區行走和接駁其他交通工具為目標，積極而有序地加速自動駕駛在香港無人化、規模化發展，盡快達致商業營運。 建設醫療創新體系 全面深化藥物及醫療器械（藥械）監管改革，完善監管體系，對接國際標準；建設完善的臨床試驗基礎設施及數碼化平台，培育本地醫療創新人才，優化臨床應用場景，並充分發揮真實世界數據優勢，革新藥械審評機制，推動香港成為亞洲首選的早期臨床試驗中心及全球頂尖的醫療創新轉化基地。

【11:59】鞏固及提升國際貿易中心地位，結合香港作為金融中心和財資中心的優勢，優化離岸貿易平台功能。鼓勵製造、科技與物流企業透過香港進行國際訂單、匯兌、貿易金融、供應鏈管理等高增值活動，打造服務全球產業鏈、供應鏈的重要樞紐。 持續拓展國際經貿網絡 堅持奉行自由貿易、維持零關稅，以及支持以規則為本的多邊貿易制度，為貿易夥伴提供具透明度和高確定性的營商環境。繼續爭取早日加入《區域全面經濟伙伴關係協定》，進一步擴大香港的經貿「朋友圈」，同時為香港的貨物及服務貿易爭取更佳的海外市場准入條件和投資保障，以加強雙向投資流動及推動香港經濟的進一步發展。

續擴大海外辦事處網絡，重點面向高增長潛力與具戰略夥伴關係的經濟體，深化與不同市場的合作，推動更多海外企業利用香港作為進入大中華及亞太市場的門戶，吸引其資金、企業及人才落戶香港。 加大招商引資力度，大力引導產業發展，採取促進產業和投資的優惠政策引導產業發展，加快引進行業龍頭和不同企業在香港設立管理離岸貿易及供應鏈的區域或國際總部和財資中心。 構建高增值供應鏈服務中心 「內地企業出海專班」將持續拓展及整合駐內地及海外經濟貿易辦事處、投資推廣署及香港貿易發展局的功能，響應國家健全海外綜合服務體系，引導內地企業產業鏈、供應鏈合理有序跨境布局，助力其發展國際市場並參與全球產業鏈、供應鏈和價值鏈。提升海外綜合服務水平，為內地企業「走出去」提供一站式、高水平的高增值專業企業服務。

利用香港作為國際金融中心的優勢，協助企業來港上市，提供跨境貿易融資及風險管理。發揮與國際接軌的普通法制度、強化國際調解院總部的功能及國際法律人才等優勢，提供合約管理和跨境法律及解決爭議服務，保障出海企業應對國際貿易摩擦。為內地企業及品牌提升檢測與國際認證水平，推動產業質素升級，建立國際形象和推動品牌出海。 強化會展業雙向平台功能。充分發揮香港會展業的「國際展示廳」功能及建設品牌的優勢，聚焦吸引更多國際級展覽盛事及專業展會在香港舉行。

【11:49更新】鞏固提升國際航運中心地位，加快實現從「噸位大港」向「價值港」轉型升級。加快發展現代航運服務業，構建多元化、韌性強的國際運輸通道體系，促進國際航空貨運以及低空經濟健康有序發展，加快推動海空聯動、綜合提升香港在國家現代交通網絡中的樞紐功能。 在鞏固提升國際航運中心方面，將推動智慧綠色港口發展，完善物流數據互聯互通，加快推進香港葵青貨櫃碼頭智能化的步伐，和全球航運商業網絡深度融合，為本地物流及貿易企業提供一站式海、陸、空物流及供應鏈數據和「一單多報」等增值服務。

加快建設綠色船用燃料加注和貿易中心，與泛珠三角城市協作，構建以香港為中心的「綠色能源走廊」，研究共建新能源船舶綠色低碳全產業鏈、供應鏈，打造全過程低碳的區域綠色船用燃料供應鏈體系。 深化與內地及國際航運港口合作，強化國際中轉樞紐地位，融入國家物流樞紐網絡，助力國家增強在全球航運布局的競爭力和主導性。透過互利合作，便利貨物可在香港及洋浦兩地選港出口，兩地的東南亞航線互相替補，形成雙樞紐格局。善用中南美洲航線的比較優勢，協同粵港澳大灣區其他城市的國家骨幹冷鏈物流基地，發展香港成為華南冷鏈國際貿易中心，助力國家建設「華南— 南美」國際冷鏈物流通道。

構建高增值海運服務生態圈 強化高增值海運服務，進一步優化船舶註冊制度，提升香港作為國際頂尖船東註冊地的競爭力，吸引更多船舶來港註冊，壯大香港船舶註冊規模，並以質量提升為核心導向，帶動高增值海運服務業群升級發展，同時充分發揮香港在船舶管理、航運融資、海事保險、海事仲裁等海運服務業的優勢。 提升國際航空樞紐地位 提升香港國際航空樞紐競爭優勢，持續開拓新航線，策略性吸引本地及非本地航空公司拓展新航點和增加航班，並增強香港的長途航線網絡，尤其是連接共建「一帶一路」國家。

深化國際合作，積極參加國際民航會議，主動出訪民航夥伴，商討訂立新的民航協議或擴展航權，優先聚焦具進一步發展潛力及新增長點的地區，如南美洲、中亞、非洲及中東等。 推進「機場城市」發展，帶動高端商業和旅遊活動，強化香港國際機場的中轉吸引力。 深度參與國家航空網絡發展，主動對接國家航空網絡發展戰略，發揮香港「內聯外通」的優勢，積極融入國家「一圈六廊五通道」，加強粵港澳大灣區內機場群在運作協調、空域優化、多式聯運等方面合作，推動機場群內部資源共享與功能互補，提升整體營運效率與服務質素，帶動提升粵港澳大灣區機場群的國際競爭力。

打造新型航空產業生態圈 建飛機部件處理及交易產業生態系統，形成「前店後廠」飛機部件產業集群和亞洲首個飛機部件處理及交易中心。積極參與國產飛機研製及認證工作，充分發揮橋樑的角色，助力國產飛機通過香港打進世界市場。發揮香港可持續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）生產基地落戶東莞的產業建設作用，推動建設粵港澳大灣區SAF產業鏈，包括在香港興建燃料混合設施，助力國家在SAF領域發展。 打造低空創新應用亞太區樞紐 制訂落實《發展低空經濟規劃行動綱領》。健全規管框架、標準制定、基礎建設等，積極提升低空經濟相關科研、人才培育，以及國際標準銜接。推動粵港澳大灣區低空跨境物流發展，充分利用粵港澳大灣區產業基礎和地理優勢，拓展粵港澳大灣區低空跨境物流應用場景。

完善粵港澳大灣區多式聯運網絡 重點推進香港國際機場東莞空港中心建設，加強香港國際機場與粵港澳大灣區其他城市的連繫，透過東莞空港中心「海空貨物聯運模式」，完善兩地接駁，方便貨物流轉，加強航空物流與電子商務（電商）聯動。 推動粵港航空航運協同發展，研究與深圳及澳門機場合作，推動空域協同管理與航線優化，提升航班與運力效率，強化貨運、維修及培訓合作。

【11:46更新】五年規劃將優化股票和債券市場，圍繞股票及債券兩大市場，持續優化制度和產品生態。提升市場深度、廣度與流動性，協助內地企業「走出去」及國際資本「引進來」。承擔香港作為國家金融對外開放試驗田的角色，積極提升作為國際金融中心的話語權和影響力。 加強上市制度的競爭力及提升證券市場基建的營運效率，支持內地及海外行業龍頭及優質新興產業企業赴港上市，包括深化香港交易所與前海股權交易中心對接合作，助力更多內地優質企業透過香港的上市平台對接國際資本市場，構建更加順暢高效的上市服務。

在優化國際債券市場方面，推進一級市場發行、二級市場流動性提升、離岸人民幣業務拓展，以及固定收益與貨幣基礎設施建設。完善「債券通」（南向通），持續推進南向通在投資規模、投資者範圍、產品、交易安排等方面的優化擴容。 推動更多內地機構投資香港債券市場，擴大「股票通」、「債券通」、「理財通」、「私募通」渠道和業務量。發展多元金融產品與風險管理工具，研究為回購交易設立中央對手方結算及完善場外衍生產品規管。穩步推進政府數字債券常態化發行，完善相關法律和市場配套，推動數字債券普及化，加快債務工具中央結算系統（CMU）商業化、國際化及現代化，推動本地股票及債券中央證券託管平台對接，建設切合香港市場特點及人民幣國際化需求的定息及貨幣產品電子交易平台。

另外，將吸引國際金融機構在香港設立區域總部或辦事處，支持金融機構以香港為區域基地；加強金融機構建設和國際金融參與合作，支持內地大型金融機構利用香港平台提升綜合服務水平，助力內地金融機構加大在港資本投入，以香港為國際總部發展海外業務；以及便利公司遷冊來港。 構建大宗商品交易生態圈 將以黃金為切入點，構建大宗商品交易生態圈。全面推動黃金交易相關清算系統、倉儲、供給和基礎建設的協同發展，充分發揮黃金戰略資產作用。深化本地與內地黃金市場合作，積極推進互聯互通，建設一站式儲存、交易、清算和服務中心，構建一體化的黃金生態圈。探討發展人民幣計價黃金市場、大宗商品市場，加強與上海黃金交易所和上海期貨交易所等內地交易所合作，加大吸引國際投資者力度，增加人民幣定價產品。

統籌推動離岸人民幣大宗商品交易。進一步豐富香港人民幣計價結算的大宗商品期貨期權品種，鼓勵和支持香港大宗商品現貨交易使用人民幣計價結算。發展人民幣大宗商品交易，與內地市場錯位互補發展，包括與前海聯合交易中心協同合作。 推進「金融+」 推進「金融+科技創新」。推動耐心資本和風投創投投入科技創新和產業創新。優化科技企業上市制度，擴闊融資渠道。推進數字金融，全面提升金融機構服務效率與風險防控能力，探索數字金融基礎建設的深層應用。秉持「相同業務、相同風險、相同規則」原則，構建全球領先的數字資產發牌及監管制度，推動數字資產流動性及市場創新發展。以市場化方式吸引各類金融資源投入到科技創新領域，強化高等教育前沿科技研究、科技成果轉化及產業化、新興產業發展。

推進「金融+貿易」重點強化貿易融資、供應鏈金融、結算清算，以及風險管理服務，加強對中小企業及跨境貿易的支持；推進「金融+綠色發展」全面推動綠色和可持續金融快速發展。 另外，亦推進「金融+知識產權」，應用知識產權融資沙盒，將知識產權融入金融服務體系，助力知識產權價值轉化，進一步釋放知識產權作為經濟發展新動能的潛力；推進「金融+航運」，配合國際航運綠色轉型的融資需求及國家大宗商品貿易戰略，協助航運企業拓展多元融資渠道與發展空間；推進「金融+民生」，深化普惠金融發展，提升金融服務的覆蓋面和可及性，完善面向社會各界的金融服務體系。

【11:38更新】李家超表示，五年規劃的第二篇為「強化四大中心、人才集聚高地建設」，確保香港長期繁榮穩定，必須在充分發揮香港既有優勢的同時，加快發展及提高新質生產力。鞏固和提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，建設香港國際創新科技中心和打造香港國際高端人才集聚高地，可進一步提升香港競爭力。 將全力推進「四中心、一高地」的建設，有助推動香港經濟持續發展，釋放促進民生改善的發展紅利，不斷提升市民福祉；同時，深化國際法律及解決爭議中心、區域知識產權貿易中心，以及中外文化藝術交流中心等，將為「四中心、一高地」建設提供有力支持，有利促進科研創新和產業發展，並充分發揮香港在「一國兩制」下「內聯外通」的獨特優勢和國際化城市地位，進一步提升國際競爭優勢。

李家超指，金融是香港的根本和最大的優勢。香港國際金融中心必須彰顯國際定位，以開放的金融市場吸引全球資金、人才和財金企業匯聚香港。秉持「以穩促進，以進固穩」的方針。通過深度融合內地與海外市場，積極鞏固香港作為聯通全球金融市場的樞紐功能。 強化離岸人民幣業務樞紐功能 在國際金融中心方面，強化香港作為全球最大離岸人民幣業務樞紐的功能，包括優化流動性安排、擴闊離岸人民幣市場的產品供應、推動人民幣櫃台納入港股通、向國際市場推廣香港離岸人民幣服務的優勢、推動以人民幣支付政府開支。加強內地與香港金融監管溝通，在維護香港金融市場穩定議題上保持緊密交流。

鞏固全球領先跨境財富管理中心 推動香港鞏固全球領先跨境財富管理中心的地位，為全球主權基金、家族辦公室在香港發展提供優質服務，強化香港管理內地與全球資產配置和財富管理的功能。積極推動家族辦公室業務發展，優化基金、單一家族辦公室和附帶權益稅制，驅動更多國際和內地家族資本及長期資金落戶香港並擴大業務。 強化國際風險管理中心功能 強化國際風險管理中心功能，包括深化與內地及海外市場監管合作，推動傳統保險與非傳統風險管理工具協同發展，發揮保險相連證券、專屬自保公司、航運專項風險池等多層次風險轉移和分擔機制的疊加效應，鞏固香港作為區域乃至全球巨災及專項風險管理樞紐的戰略功能。同時強化保險業風險為本的資本制度，鼓勵保險資金投資香港及內地的基建項目，提升保險業界風險防控能力和風險管理文化。

【11:29更新】五年規劃提出提升「四中心、一高地」，即鞏固和提升香港作為國際金融、航運、貿易中心及國際航空樞紐地位，加快建設國際創新科技中心。 第四章為五年規劃秉持的理念 李家超表示，特區政府堅持和完善行政主導體制，完善選舉制度，全面落實「愛國者治港」原則，加強特區治理體系和治理能力建設，提升香港依法治理效能，鞏固由治及興的良好局面。將堅持以民生為本；堅持行政主導；堅持改革創新；堅持「有效市場」和「有為政府」相結合；堅持統籌發展和安全，以及堅持規劃務實有為。

第五章為主要目標 五年規劃提出提升「四中心、一高地」，即鞏固和提升香港作為國際金融、航運、貿易中心及國際航空樞紐地位，加快建設國際創新科技中心。 當中國際金融中心方面，強化全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產及財富管理中心、國際風險管理中心功能，構建大宗商品交易生態圈和高增值供應鏈服務中心。深化金融創新，以金融賦能產業，積極發展綠色金融、數字金融等高端金融服務。 深化國際法律及解決爭議服務中心、區域知識產權貿易中心建設，香港作為亞太區國際法律及解決爭議服務中心的影響力顯著增強。推動香港作為中外文化藝術交流中心，文體旅融合發展更蓬勃。擴大優質高等教育，吸引更多非本地學生來港就學及全球頂尖人才和創新團隊落戶香港，提高經濟發展動能和提升國際競爭力。

另外，北部都會區建設加速提效。以北部都會區作為高等教育和創新科技發展的主要增長引擎，推動教育、科技、人才一體化發展，透過產業園區、大學，以及科研機構協同發展，形成「產、學、研」深度融合的創新生態圈。 同時以智慧城市理念規劃交通、房屋、綠化及公共設施，完善生活配套，將北部都會區發展為宜居宜業宜遊的大都會，進一步強化香港整體競爭力與可持續發展動能。 在融入和服務國家發展大局取得重大進展，積極參與國家重大戰略，深化粵港澳大灣區建設，更好擔當國家高水平對外開放的「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，深度參與高質量共建「一帶一路」。

行政長官李家超在周三（16日）上午11時首先發表《香港第一個五年規劃》，然後才發表新一份《施政報告》。李家超表示，安排是為了市民更容易理解，五年規劃是本港未來五年的規劃，而施政報告是未來一年的規劃，兩者息息相關。 李家超表示，五年規劃約6萬字，分為7篇。第一篇主要關於「把握百年變局下的戰略機遇」，在「十四五」時期，在中央的領導和大力支持下，香港實現從由亂到治走向由治及興的歷史性轉折。2019年，香港發生了港版顏色革命、黑暴，秩序受到嚴重破壞，無辜市民被襲擊、設施被焚燒破壞、生活受阻，社會動盪不安。中央政府果斷出手，制定並實施《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，社會秩序得以回復正常。特區完善了選舉制度，全面落實「愛國者治港」原則，特區政府完成《基本法》第23條本地立法和制定《維護國家安全條例》為香港得以全力拼經濟、謀發展、惠民生、促改革提供了可靠保障。香港運作回復「一國兩制」的應有內涵，香港進入由亂到治走向由治及興的新階段。經濟增速由負轉正，香港維持世界自由經濟體排名第一，跨境財富管理排名升上世界第一，世界競爭力排名第二，國際金融中心排名三甲，人才競爭力排名第四，國際航運中心維持第四，商品貿易升至排名第五，2025年全職僱員就業收入中位數四年間增加約20%，香港政治經濟形勢處於歷史最好時期。

第二章為「十五五」時期香港的歷史方位 第二章為「十五五」時期香港的歷史方位。在「十五五」時期，勾勒了國家未來發展藍圖，並對香港融入和服務國家發展大局提出了更高要求，為香港發展提供了重大機遇，打開了新空間。香港要主動識變、應變、求變，全面對接國家「十五五」規劃，首次制定五年規劃，牢牢把握國家發展機遇。 新一輪科技革命和產業變革加速突破，人工智能（AI）等催生新產業新業態新模式，內外環境的變化要求香港改變思維方式和理念，借鑑內地經驗和世界主要經濟體的有效做法制定中長期發展戰略，明確發展方向、任務目標、策略重點和實現路徑，以此補足香港發展不足之處，實現更好更快發展。

「十五五」時期是香港主動適應時代潮流，鞏固提升自身優勢、培養發展新動能、實現經濟社會高質量發展的戰略機遇期；是香港抓住機遇，加快由治及興，增進市民福祉，建設更加美好家園的關鍵五年；是香港在融入和服務國家發展大局中大有可為的五年，肩負著發展自身、貢獻國家的雙重使命。 第三章為鞏固提升香港獨有優勢 李家超指，香港享有「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，制度優勢根基深厚，堅持奉行自由開放的經濟體系，資金、貨物、人員、資訊自由流動。作為全球唯一實行中英語並行的普通法司法管轄區，香港擁有崇高法治聲譽，實行簡單稅制，擁有廉潔高效的政府架構和公務員團隊以及與國際接軌的監管標準，共同組成一個穩定、安全、公平、可預期的國際化營商和投資環境。香港是「安全港」，「安全港」就是「發展港」，安全已成為香港發展的一大競爭優勢。香港擁有世界一流的教育和人才資源，是享譽全球的國際金融、航運、貿易中心，在吸納全球高端要素資源方面一直走在前端。香港有實力、有能力、有信心扮演好「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，在實現自身更好發展的同時，為服務國家強國建設、民族復興偉業貢獻香港力量。

李家超周一在報章撰文表示，五年規劃描繪的每一項經濟和社會發展願景，正是保障和提升民生福祉的最穩固根基，不會改變香港原有制度，強調拼經濟、謀發展的出發點和落腳點，就是讓每位市民都能共享發展紅利，提升大家的幸福感與獲得感。 李家超周二（15日）出席行政會議前見記者，展示兩份文件的封面，五年規劃採用藍色，代表藍天、開放、進步及穩重；至於施政報告則沿用綠色，代表政策延續性、活力及希望，主題是「以長遠謀全局，以改革開新篇。促發展創機遇，為民生向未來」。

《香港第一個五年規劃》和《施政報告》全文將於行政長官完成發言後，分別上載至各自的專題網頁。