五年規劃・施政報告︱香港生育組合拳對比新加坡43萬資助　李家超：金錢刺激作用短暫(持續更新)

港府推出增加生育率的11招「組合拳」，被問到如何與新加坡的長遠資助比較。行政長官李家超指每個地方都是因地制宜、實事求是地制定政策，又指金錢的刺激作用較短暫。 為增加生育率，新加坡政府最近宣布為每名兒童在17歲前，提供累計近7萬新加坡元（約43萬港元）的直接資助。李家超在下午的記者會回應指金錢資助有刺激作用，但較短暫。他解釋社會有幾類人，第一類是很堅決不生育的人士，政府的鼓勵措施力度有限，但會尊重他們；第二類是「好想生，但生唔到」，政府亦加大輔肋生育措施；第三類是已有一個小朋友，不抗拒再生育，所以政府提供多些措施鼓勵他們再生育。

而最大部分人士是有顧慮，例如有經濟、工作考量等，故此港府希望製造生育友善的環境支持生育，亦會不時檢討措施。李家超強調政府會盡所能，為希望生育的人士移除障礙。他比喻如政府為市民打造優秀的運動場，鼓勵市民做運動，但是否做運動仍然是市民的個人選擇。

李家超在開場白首先解釋制訂五年規劃的原因，是提出措施鞏固並提升香港既有優勢，發展新興產業和布局未來產業。他續指透過五年規劃會令「做得好嘅嘢會更好，有短板會填好。社會發展同時，亦有兜底措施」。李家超指出公布五年規劃後，行政長官每年向國家主席和中央政府述職時，會報告五年規劃實施情況，通過對照訂定的目標和指標總結成績並提出改進建議，確保五年規劇持續提升成效。 今次是本港首次制訂五年規劃，被問及國家參與制訂文件的程度有多少。李家超表示規劃是「立足香港」，由特區政府自行按照香港的獨有情況，例如是一國兩制、擁有內聯外通的優勢而制訂今次的文件。過程中有參考不同內地政府、向不同部委交流制訂五年規劃的經驗。有記者問及李家超有何說話向5年後的自己說，李家超則指在達成5年目標後，經濟發展及民生保障會更好。他有信心所有人的收入、發展比現刻進步；產業更多元化；教育更優質。

無提及重推公屋租置計劃 今年施政報告繼續無提及重推公屋租置計劃，李家超解釋現時有15%、28000個單位未賣出，需要了解當中不受歡迎的原因。另外，出售公屋的定價一般是市價約兩折，李家超指有社會聲音對此有爭議，大家對於如何定價無結論。再者，現時透過租置計劃購買公屋的擁有人毋須資產審查，亦有人有爭議，李家超表示需繼續研究。