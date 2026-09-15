葵涌廣場指罵警員案 巴裔男否認襲警 男警稱被罵「毅進仔」手指篤胸

一名持香港身份證的巴基斯坦裔男子去年8月在葵涌廣場一間二手書店外與警員爭執後被起訴。他早前承認在公眾地方擾亂秩序罪，周二（15日）在西九龍裁判法院否認襲警罪受審。辯方指網上影片拍到整個事發過程，所有證據顯示被告從來沒觸碰過警員，又指被告於案發時被人用種族性的態度對待。報稱受襲警員作供，稱案發時遭被告指罵「X你老母」、「毅進仔」、「戇X」，更三度用手指督其胸口。案件周三（16日）續審。
22歲被告王志輝（KHAN Adeel），報稱任職售貨員，被控2025年8月27日在葵涌廣場2樓「夏季書店」外公眾地方，作出擾亂秩序的行為，即於上述地方大聲叫囂，而上述行為意圖激使他人破壞社會安寧或相當可能會導致社會安寧破壞。另於同日同地，襲擊正當執行職務的警務人員，即警員25443黃偉林。
報稱受襲警稱遭指罵「X你老母」、「毅進仔」
被告表示承認「在公眾地方作出擾亂秩序的行為」罪，但否認襲警罪。辯方以「小題大做」形容檢控，指涉案影片在網上盛傳，拍到整個事發過程，所有證據顯示，被告從來沒有觸碰過警員，辯方沒有看到任何影片顯示被告襲警，被告只是用手指指向警員，從未襲擊對方。辯方指被告當時感到難過，因為案件牽涉種族元素，案發時被人用種族性的態度對待。
警員黃偉林今日作供，指案發時是葵涌警署軍裝巡邏小隊第一隊，下午4時15分接到控制台指示前往葵涌廣場2樓，他先與一名女士交談，再走向被告調查，指當時被告目光「比較唔友善」，及後不停大聲指罵粗言穢語持續約3分鐘，同場有兩名同袍，及20至30人圍觀拍攝。
三度被手指督胸口
黃稱，當時他叫被告「冷靜少少」，但被告「完全冇理到」，並繼續以廣東話辱罵，例如「毅進仔」、「戇X」、「X你老母」，又指被告三度用手指督其胸口，即有警察字樣的位置。他遂警告被告有機會干犯遊盪罪及公眾地方行為不檢罪。被告回應稱「自己係香港人，有香港身份證」。
案件號碼: WKCC3817/2025