葵涌廣場指罵警員案 巴裔男否認襲警 男警稱被罵「毅進仔」手指篤胸

葵涌廣場2樓一間二手書店，一名22歲、持有香港身份證的巴基斯坦裔男銷售員疑因爭客問題與鄰舖職員起爭執。期間有人報案求助。警員處理案件期間有人極不合作及情緒激動，最終以「在公眾地方作出擾亂秩序行為」拘捕男子。(Threads)

一名持香港身份證的巴基斯坦裔男子去年8月在葵涌廣場一間二手書店外與警員爭執後被起訴。他早前承認在公眾地方擾亂秩序罪，周二（15日）在西九龍裁判法院否認襲警罪受審。辯方指網上影片拍到整個事發過程，所有證據顯示被告從來沒觸碰過警員，又指被告於案發時被人用種族性的態度對待。報稱受襲警員作供，稱案發時遭被告指罵「X你老母」、「毅進仔」、「戇X」，更三度用手指督其胸口。案件周三（16日）續審。

22歲被告王志輝（KHAN Adeel），報稱任職售貨員，被控2025年8月27日在葵涌廣場2樓「夏季書店」外公眾地方，作出擾亂秩序的行為，即於上述地方大聲叫囂，而上述行為意圖激使他人破壞社會安寧或相當可能會導致社會安寧破壞。另於同日同地，襲擊正當執行職務的警務人員，即警員25443黃偉林。