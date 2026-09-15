利東邨兄弟雙屍｜53歲哥哥社恐10年不見家人 疑弟猝死失照顧同亡

鴨脷洲利東邨昨日（14日）揭發雙屍命案，一對姓梁兄弟陳屍家中。據了解，哥哥被發現時倒臥廁所內，只穿着內褲，遺體已呈黑及腫脹狀態；弟弟則仰臥倒在房間內的床鋪，屍體已分解有屍蟲、骨骼外露。警方經調查，初步相信弟弟於數周前離世，以致哥哥無法自理，最終於本周離世，惟死因仍有待驗屍後確定，初步相信事件無可疑，列「屍體發現」案，交由香港仔警區雜項調查隊跟進。

哥哥疑有社交障礙從未求醫

兩名死者姓梁，分別為55歲哥哥「阿輝」及53歲弟弟「阿龍」，二人自2003年起同住於此，單位由其父母早年購入，而父母及長姊並不同住。據了解，哥哥「阿輝」自幼有嚴重的社交迴避傾向，極少與人交談，迴避一切社交互動，即使是父母和長姊也未能相見，至中四輟學後曾擔任電力廠技術工，但只一年便告失業，此後完全依賴弟弟照顧生活。至於弟弟「阿龍」性格內向，中四輟學後曾擔任金匠數年，其後便停止工作，經濟上依賴雙親接濟，每月自動轉帳約17,000元給兩兄弟作生活費。兄弟二人相依為命，從沒有求診治理或向外尋求協助，懷疑胞弟猝死後，胞兄無人照顧，終致暴斃家中，兩人悄然沒聲地離開，令人慨嘆。