利東邨兄弟雙屍｜53歲哥哥社恐10年不見家人 疑弟猝死失照顧同亡

鴨脷洲利東邨昨日（14日）揭發雙屍命案，一對姓梁兄弟陳屍家中。據了解，哥哥被發現時倒臥廁所內，只穿着內褲，遺體已呈黑及腫脹狀態；弟弟則仰臥倒在房間內的床鋪，屍體已分解有屍蟲、骨骼外露。警方經調查，初步相信弟弟於數周前離世，以致哥哥無法自理，最終於本周離世，惟死因仍有待驗屍後確定，初步相信事件無可疑，列「屍體發現」案，交由香港仔警區雜項調查隊跟進。
哥哥疑有社交障礙從未求醫
兩名死者姓梁，分別為55歲哥哥「阿輝」及53歲弟弟「阿龍」，二人自2003年起同住於此，單位由其父母早年購入，而父母及長姊並不同住。據了解，哥哥「阿輝」自幼有嚴重的社交迴避傾向，極少與人交談，迴避一切社交互動，即使是父母和長姊也未能相見，至中四輟學後曾擔任電力廠技術工，但只一年便告失業，此後完全依賴弟弟照顧生活。至於弟弟「阿龍」性格內向，中四輟學後曾擔任金匠數年，其後便停止工作，經濟上依賴雙親接濟，每月自動轉帳約17,000元給兩兄弟作生活費。兄弟二人相依為命，從沒有求診治理或向外尋求協助，懷疑胞弟猝死後，胞兄無人照顧，終致暴斃家中，兩人悄然沒聲地離開，令人慨嘆。
哥哥10年未與家人見面
弟弟最後一次出席家庭聚會是今年的大年初二（2月18日），當日哥哥並沒出席，由於他對社交活動有恐懼症，家人已超過10年未曾相見，其年邁父母亦因行動不便，無法前來探望。長姊在此日之後，亦沒再收到二弟的WhatsApp回覆。
雖然胞姊每隔一個月會定期探訪兩位弟弟，但只是將附有現金的手寫信件投入信箱，當敲門無人應答時便直接離開。而單位的開銷，例如水電費，均由父親的帳戶自動轉帳，7月及8月的用電量亦是正常水平。
鄰居稱兄弟二人不似患病
鄰居向傳媒表示，兄弟入住此單位逾20年，鮮有與人打招呼，亦甚少一同出入，惟兄弟「行得走得」不似患病，但二人出入的時間似乎均無業。鄰居稱事發前未曾聽到吵鬧爭執聲，亦未有聞到異味，直至昨日才知悉兄弟雙雙離世。
案發於昨日（14日）下午2時32分，警方接獲利東邨東業樓保安報案，指一個單位傳出臭味。警方和救援人員接報後趕至現場，破門入屋後發現兩名男子倒卧家中，經救護員檢驗後證實他們均已死亡。