Pokémon卡｜面交稱「轉錯戶口」要求再次付款　4男女被捕騙款10.1萬

西區警區早前接獲多宗報案，報案人指在社交平台購買熱門收藏卡時遭遇詐騙。騙徒首先在Facebook等社交平台刊登出售熱門收藏卡的虛假廣告，吸引受害人。當受害人同意購買之後，騙徒會指派下線成員與受害人進行面交。

交收期間，他們會以「避免收到假鈔」為由，要求受害人必須用「轉數快」轉賬付款。當受害人轉賬之後，又會即場聲稱「轉錯戶口」或者「未收到錢」，要求受害人用轉數快或者現金支付第二次款項。同時，第一個FPS戶口收款人亦口頭承諾，當銀行核實多付的款項後就會退還。受害人雖然順利取得收藏卡，但隨後該戶口收款人立即失聯，亦一直無收到任何退款，受害始知被騙於是報警。