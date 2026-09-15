Pokémon卡｜面交稱「轉錯戶口」要求再次付款　4男女被捕騙款10.1萬

西區警區早前接獲多宗報案，報案人指在社交平台購買熱門收藏卡時遭遇詐騙。騙徒首先在Facebook等社交平台刊登出售熱門收藏卡的虛假廣告，吸引受害人。當受害人同意購買之後，騙徒會指派下線成員與受害人進行面交。
交收期間，他們會以「避免收到假鈔」為由，要求受害人必須用「轉數快」轉賬付款。當受害人轉賬之後，又會即場聲稱「轉錯戶口」或者「未收到錢」，要求受害人用轉數快或者現金支付第二次款項。同時，第一個FPS戶口收款人亦口頭承諾，當銀行核實多付的款項後就會退還。受害人雖然順利取得收藏卡，但隨後該戶口收款人立即失聯，亦一直無收到任何退款，受害始知被騙於是報警。
為3000元報酬協助交收
經過警方深入調查及翻查閉路電視，成功鎖定多名涉案人士身份，並於昨日(14日)早上展開拘捕行動。行動中，警方以涉嫌「以欺騙手段獲得財產」罪，拘捕兩名本地男子及兩名本地女子，他們年齡介乎28至34歲，涉嫌與6宗發生於港九各區的詐騙案有關，涉案總金額10.1萬元，其中一名被捕人承認受網上招募，為3,000元報酬協助進行Pokémon卡交收工作。警方亦檢獲大量證物作進一步檢驗，包括多部流動電話。調查行動仍在進行中，不排除會有更多人被捕。