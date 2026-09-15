中醫針灸時偷拍3女胸部判囚16個月　官斥趁「肉隨砧板上」下手行為可恥

男中醫為3名女病人針灸時偷拍胸部，經審訊後裁定5項窺淫罪成，案件今日(15日)於東區裁判法院判刑。裁判官鄭潤聰指，本案最嚴重之處是被告違反誠信，趁3名事主接受針灸及身體固定時下手，事主可謂「肉隨砧板上」，行為可恥，終判囚16個月，並拒絕讓被告保釋等候上訴，須即時服刑。 被告鍾瑋澤(31歲)，被控5項窺淫罪，指他於2022年12月28日在葵涌大窩口商場嶺健中醫診所內偷拍女事主X；於2024年3月19日、4月2日及5月7日，在美孚景荔俓盈暉薈領的嶺健中醫診所偷拍Y；及於2024年4月28日，在柴灣興華廣場嶺健中醫診所內偷拍Z。

辯方求情時提及，被告現時月入約1至2萬元，事發後結識了現任女友，所有收入交由她保管，而他亦曾試過連續500日工作，目的是盡快獨立居住及報答母親。辯方另呈交了4封求情信，指其熱愛中醫事業，在學術上有很高的成就，曾舉辦講座以回饋社會，現已知道本案嚴重性。 侵犯事主私隱及踐踏尊嚴 鄭官判刑時引述案例指，偷拍行為自私及可恥，不但踐踏他人私隱，一旦影像被傳播對事主造成的傷害難以估計，加上現今互聯網發達，事主身份可能遭人辨識，單單偷拍行為本身已是非常嚴重，法庭須加以嚴懲。雖然涉案相片未被複製或公開，亦沒有拍攝到事主X及Z的容貌，但結合不同相片來看，女事主Y的身份不難被人辯認。

鄭官續指，被告行為摧毀病人與醫生之間的信任，侵犯事主私隱及踐踏她們的尊嚴，涉案相片在近距離拍攝，不雅程度不輕，而且被告犯案時間從2022年橫跨至2024年，並非一時衝動，相片儲存在手機和平板電腦內可隨時翻看，其行為可恥，心理報告也顯示其重犯機會為中端偏低水平。雖然辯方求情指被告職業生涯因事件受損，將另須面對紀律處分，惟鄭官指這是咎由自取的必然後果，終判囚16個月。 案件編號：ESCC1628/2025