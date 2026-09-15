名古屋亞運｜康文署18區設「活力亞運觀賞站」播放賽事 周六下午5時起開放（附地點）

2026亞運會將於本周六（9月19日）至10月4日於名古屋舉行。康文署公布，將在轄下十八區指定體育館設立「活力亞運觀賞站」播放亞運會賽事，讓市民到場觀看賽事，為參賽的國家隊和港隊打氣。

觀賞站將於9月19日下午5時起開放至晚上8時，其後每日開放時間為上午8時至晚上9時，直至10月4日為止。如觀賞站的實際開放時間有任何調整，康文署會在專題網頁作出公布。康文署將在9月19日亞運會開幕當日下午2時，於香港公園體育館舉行「全民動起來暨活力亞運觀賞站啓動禮」，啓用「活力亞運觀賞站」，並為「全民動起來」運動日揭開序幕。