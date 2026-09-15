物監局編制《處處物管俠》特刊　收錄物業管理真人真事

物業管理業監管局今年成立10周年，特意編制《處處物管俠》紀念特刊，透過分享物管人員積極履行「物業守護者」使命的真人真事，向公眾展示物管人員遍佈全港角落，以專業、盡責的服務守護社區的，從而凝聚社會對物管行業的肯定。

《處處物管俠》收錄了50多個真實物管故事，透過不同主題呈現物管服務的多元面貌，包括守護大眾生命財產安全、專業應對突發事故、關懷業戶需要等。其中，物業一旦出現突發情況，物管人員往往是最先到場、最先作出支援的一群人。其中一篇收錄的真人真事，有關油麻地一個屋苑停車場發生持刀傷人事件。第一個趕到的是該屋苑的高級物業主任陳靜雯，她抵達時發覺現場有人受傷流血，確保了在最短時間內維持現場秩序、讓傷者獲得救援、同時保護現場資料，為後續救援及調查創造有利條件。