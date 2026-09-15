慈樂邨停車場變非法加油站　消防檢921公升汽油拘1內地漢

消防處在黃大仙慈樂邨第二期停車場搗破懷疑非法加油站。消防處指，昨日（14日）晚上接獲市民舉報，指黃大仙慈樂邨第二期停車場有汽車漏油及傳出燃油氣味。人員到場後，發現一輛七人車有燃油洩漏情況，隨即以木糠覆蓋漏油位置，並在場戒備。其後在車內發現一個油缸及一批入油工具，並檢獲共921公升汽油，容量足以注滿約20輛私家車，所有燃油及相關工具已被檢走。

拘34歲持雙程證男子

行動中，人員截查一名34歲持雙程證男子，涉嫌違反《危險品條例》下過量貯存危險品，以及違反包裝、標記和標籤要求，並涉嫌違反《消防條例》非法管有受管制物質等罪行。