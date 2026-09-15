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出版：2026-Sep-15 20:40
更新：2026-Sep-15 20:40

慈樂邨停車場變非法加油站　消防檢921公升汽油拘1內地漢

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消防處在黃大仙慈樂邨第二期停車場搗破懷疑非法加油站。

消防處在黃大仙慈樂邨第二期停車場搗破懷疑非法加油站。消防處指，昨日（14日）晚上接獲市民舉報，指黃大仙慈樂邨第二期停車場有汽車漏油及傳出燃油氣味。人員到場後，發現一輛七人車有燃油洩漏情況，隨即以木糠覆蓋漏油位置，並在場戒備。其後在車內發現一個油缸及一批入油工具，並檢獲共921公升汽油，容量足以注滿約20輛私家車，所有燃油及相關工具已被檢走。

拘34歲持雙程證男子

行動中，人員截查一名34歲持雙程證男子，涉嫌違反《危險品條例》下過量貯存危險品，以及違反包裝、標記和標籤要求，並涉嫌違反《消防條例》非法管有受管制物質等罪行。

嚴重威脅居民及停車場使用者安全

消防處指出，慈樂邨屬大型住宅屋邨，停車場人流及車流密集。汽油屬高度易燃液態燃料，其揮發產生的蒸氣比空氣重，容易積聚並引發火警甚至爆炸。不法分子在未有設置加油站專用消防裝置及設備的停車場內，非法儲存及轉注汽油，一旦發生事故，將嚴重威脅居民及停車場使用者安全。

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消防聯同民政事務處等開緊急會議

消防處表示，打擊非法加油活動刻不容緩，今日（15日）已聯同當區民政事務處、黃大仙區防火委員會及相關物業管理公司舉行緊急會議，商討加強物管人員對非法燃油活動的警覺性、深化監管措施，以及提升居民和物管人員的消防安全意識。

消防處呼籲市民，如懷疑有非法加油活動，可透過「油擊」舉報眼火警危險電子投訴平台(fhcp.hkfsd.gov.hk)，上載照片及影片提供精準情報，或致電24小時「油擊」舉報熱線5577 9666舉報。

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