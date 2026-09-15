警方海關反走私行動檢286萬支私煙　拘兩漢

警方聯同海關今日凌晨於港島西一帶展開反走私行動，偵破一宗海上走私案，檢獲約286萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約1,290萬元，應課稅值約950萬元，並拘捕兩名本地男子。

警方表示，早前懷疑有人於港島西一帶進行走私活動，經深入調查及情報分析後，水警總區特遣隊、水警南分區特遣隊聯同海關海域行動課人員，於今日（15日）凌晨在有關海域展開反走私行動。

快艇無亮航行燈

行動期間，人員在沙灣道岸邊發現兩艘沒有亮起航行燈的快艇，並有數名男子將貨物由快艇搬運至岸上的貨車。執法人員隨即採取行動，惟涉案男子立即登上快艇逃走。