警方海關反走私行動檢286萬支私煙　拘兩漢

警方聯同海關今日凌晨於港島西一帶展開反走私行動，偵破一宗海上走私案，檢獲約286萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約1,290萬元，應課稅值約950萬元，並拘捕兩名本地男子。
警方表示，早前懷疑有人於港島西一帶進行走私活動，經深入調查及情報分析後，水警總區特遣隊、水警南分區特遣隊聯同海關海域行動課人員，於今日（15日）凌晨在有關海域展開反走私行動。
快艇無亮航行燈
行動期間，人員在沙灣道岸邊發現兩艘沒有亮起航行燈的快艇，並有數名男子將貨物由快艇搬運至岸上的貨車。執法人員隨即採取行動，惟涉案男子立即登上快艇逃走。
其後，其中一艘涉案快艇向港島西面水域逃去，水警小艇分區及海關人員迅速趕到摩星嶺招商局碼頭對開海面截獲該快艇，並在船上檢獲該批懷疑未完稅香煙，拘捕兩名本地男子。另一艘涉案快艇則高速往港島南面水域逃去，最終逃離香港南面水域。
行動中，人員除檢獲約286萬支懷疑私煙外，亦扣查一艘懷疑涉案快艇及一輛貨車。案件現交由海關繼續跟進調查。
買賣私煙最高罰款200萬元及監禁7年
執法部門提醒，買賣私煙屬違法行為。《2025年控煙法例（修訂）條例》已於2025年9月19日刊憲，涉及未完稅煙草相關罪行的最高刑罰，由罰款100萬元及監禁兩年，提高至罰款200萬元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人處理、管有、售賣或購買私煙，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。