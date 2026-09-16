8月訪港旅客錄546萬人次 疫後單月新高 旅發局：短途客增長續具挑戰

暑假是傳統旅遊旺季，旅發局公布8月初步訪港旅客數字，錄546萬人次，按年升6%，是疫後單月新高；首8個月累計錄得約3,667萬訪港旅客人次，增11%。旅發局表示，上月多項國際大型會展及盛事活動，吸引不同旅客參與；惟短途市場在航空運力、燃油附加費、區內競爭等影響下，旅客增長仍面對挑戰。另外，國慶黃金周將至，行政長官李家超表示，特區政府已作出大量準備工作，期望可令旅客有良好體驗，又強調會打擊強迫購物的行為。

旅發局公布最新旅客數字指，8月訪港旅客錄546萬人次，當中內地客人次按年升8%至457萬人，為佔比最大客源。非內地客則錄得88.7萬人次，微跌5%，當中長途及新市場旅客分別錄28.9萬及6.5萬人次，按年增18%及10%。短途旅客人次則按年降16%，達40.5萬人次。