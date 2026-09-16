8月訪港旅客錄546萬人次 疫後單月新高 旅發局：短途客增長續具挑戰

暑假是傳統旅遊旺季，旅發局公布8月初步訪港旅客數字，錄546萬人次，按年升6%，是疫後單月新高；首8個月累計錄得約3,667萬訪港旅客人次，增11%。旅發局表示，上月多項國際大型會展及盛事活動，吸引不同旅客參與；惟短途市場在航空運力、燃油附加費、區內競爭等影響下，旅客增長仍面對挑戰。另外，國慶黃金周將至，行政長官李家超表示，特區政府已作出大量準備工作，期望可令旅客有良好體驗，又強調會打擊強迫購物的行為。
旅發局公布最新旅客數字指，8月訪港旅客錄546萬人次，當中內地客人次按年升8%至457萬人，為佔比最大客源。非內地客則錄得88.7萬人次，微跌5%，當中長途及新市場旅客分別錄28.9萬及6.5萬人次，按年增18%及10%。短途旅客人次則按年降16%，達40.5萬人次。
旅發局發言人表示，中國內地及長途市場整體表現保持平穩；短途市場在航空運力、燃油附加費、區內競爭等因素影響下，旅客增長仍繼續面對挑戰。展望未來數月，旅發局將加強推廣中西節日，包括舉辦「國際中秋綵燈匯」、緊接其後推出萬聖節推廣活動，以及擴大「香港單車節」、「香港美酒佳餚巡禮」、「香港繽紛冬日巡禮」和「香港跨年倒數」等旗艦盛事的規模。
旅發局將繼續聯同旅遊及商界夥伴攜手合作，推廣「只在香港」的旅遊體驗，吸引更多高增值過夜旅客訪港，藉旅遊帶動經濟。
李家超：嚴打強迫購物保旅客體驗
另外，還有半個月便迎來國慶黃金周。行政長官李家超表示，特區政府已作出大量準備工作，由文體旅局及政務司長統籌跨部門會議，協調業界及各部門應對口岸等情況。保安局將於黃金周期間啟動緊急事故監察及支援中心，加強發放交通及口岸資訊，旅發局亦會設立黃金周專頁。至於破邊洲預約制試行運作暢順，黃金周期間將加派人手協助旅客使用預約系統。
李家超強調，政府會嚴厲打擊強迫購物行為，對違規旅行社、導遊及商戶依法跟進，確保旅客有良好體驗，並呼籲市民以禮待人，展現香港好客形象。