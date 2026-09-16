投訴警察課首8月接1353宗投訴 嚴重指控增四成

投訴警察課在今年首8個月接獲1,353宗須匯報投訴，較去年同期下跌5%。投訴指控則錄得1,731項，按年跌6%。其中投訴以「疏忽職守」佔最多，有971項；其次為「行為不當/態度欠佳/粗言穢語」，有665項。

涉性質嚴重的投訴指控則增加，今年首8個月共有95項，按年增加44%。當中涉及毆打的投訴有90項，上升67%；濫用職權的投訴指控有3項，按年跌逾60%；恐嚇及捏造證據的投訴則各錄得1項。

沙田警區上月底整合，田心分區併入沙田分區及馬鞍山分區。新界南總區警司溫曉婷表示，合併後運作順暢，暫未接獲投訴。她指，合併後沙田警區的警力和車輛資源維持不變；原本田心分區的警力已按需求分派，其中66%撥至馬鞍山分區，34%分到沙田分區，令兩區警力平衡。