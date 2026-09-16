上半年呈報吸毒人數跌9% 21歲以下吸毒者以依托咪酯為主

本港今年上半年被呈報整體吸毒人數為2,688人，按年減少9%；當中21歲以下青少年吸毒人數更跌近一成二。禁常會表示，針對社區、學校及家庭推行預防計劃，有助確保年輕一代健康成長及遠離毒品。

禁毒常務委員會舉行會議，聽取藥物濫用資料中央檔案室2026年上半年統計數字。資料顯示，今年上半年被呈報整體吸毒人數為2,688人，較去年同期2,955人少；21歲以下青少年吸毒人數則由458人下降至404人。

期內，最常被呈報吸食的毒品依次為海洛英、甲基安非他明(冰毒)及可卡因；21歲以下群組則以依托咪酯最為普遍，其次為大麻及可卡因。