上半年呈報吸毒人數跌9% 21歲以下吸毒者以依托咪酯為主

本港今年上半年被呈報整體吸毒人數為2,688人，按年減少9%；當中21歲以下青少年吸毒人數更跌近一成二。禁常會表示，針對社區、學校及家庭推行預防計劃，有助確保年輕一代健康成長及遠離毒品。
禁毒常務委員會舉行會議，聽取藥物濫用資料中央檔案室2026年上半年統計數字。資料顯示，今年上半年被呈報整體吸毒人數為2,688人，較去年同期2,955人少；21歲以下青少年吸毒人數則由458人下降至404人。
期內，最常被呈報吸食的毒品依次為海洛英、甲基安非他明(冰毒)及可卡因；21歲以下群組則以依托咪酯最為普遍，其次為大麻及可卡因。
21歲以下販毒定罪者 逾半囚5年以上
執法方面，今年上半年涉及毒品罪行被捕人數為1,749人，按年跌10%；21歲以下被捕人數則減少3%至298人，主要涉及依托咪酯、可卡因和大麻。同期法院審結案件中，毒品罪行定罪率達87%。至於因販毒被判監的21歲以下人士，超過一半刑期達5年以上，最長刑期為28年。
加強宣傳教育
禁常會主席李國棟表示，針對社區、學校及家庭推行預防計劃，有助確保年輕一代健康成長及遠離毒品。禁常會支持政府將禁毒宣傳教育推前，向幼童灌輸禁毒意識，並會密切留意今年餘下時間的情況變化。
禁毒處表示，有別於過往透過講解濫用危險藥物可引致嚴重後果的傳統阻嚇手法，今年推出多項以幼稚園及小學生，以及年輕家長為對象的社區參與活動，透過較輕鬆有趣方式傳遞禁毒訊息。