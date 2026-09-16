1700宏福苑業主參與特銷計劃 計劃攪珠定次序最快月底揀樓

房委會及房協預留10個發展項目共逾4,400個單位，供參與「特設銷售計劃」的宏福苑業主選購或「樓換樓」，目前約1,700戶業主已選擇參與。房屋局昨日(15日)就計劃進行電腦隨機排序攪珠，以決定申請者的選樓次序。

選樓次序按政府接獲業主簽署及交回「接受收購建議信件」日期分兩批處理(首批截止日為6月30日，第二批為8月31日)。第一批申請者的攪珠結果，首10個排序依次為25、28、75、12、56、99、59、64、36及47。第二批申請的攪珠首十個號碼依次是80、14、32、63、01、52、05、09、91和45。同一批次內的申請者，將按電腦隨機排列的申請編號最後兩個數字決定選樓先後；預計於9月底開始選樓。