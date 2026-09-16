破Pokémon卡交易「轉數快」騙局 4男女涉呃10.1萬元被捕

Pokémon收藏卡有價有市，近年亦成為騙徒犯案目標。騙徒於社交平台訛稱有熱門收藏卡出售，吸引事主接觸及購買，其後藉口擔心收到假鈔，要求買家以「轉數快」(FPS)付款。待買家完成轉帳後，騙徒再聲稱款項轉錯戶口或未有收到款項，要求再次付款，藉此騙取金錢。警方日前搗破一個專門針對Pokémon收藏卡買賣的詐騙集團，拘捕4名男女，涉嫌與6宗騙案有關，涉款共約10.1萬元。 警方早前接獲多宗市民報案，指於社交平台購買熱門收藏卡期間懷疑受騙。西區警區刑事支援隊主管梁子祺表示，調查發現涉案集團分工明確，利用收藏卡市場熱潮作招徠，藉網上交易進行詐騙。

騙徒先在Facebook等社交平台刊登出售熱門收藏卡的虛假廣告，吸引收藏愛好者接觸及查詢。當受害人同意購買後，便安排俗稱「車手」的下線成員與受害人當面交收。 訛稱轉數快過錯戶要求再付款 交收期間，車手會以避免收到假鈔為由，要求事主以「轉數快」(FPS)轉帳付款。當完成轉帳後，車手隨即聲稱款項轉錯戶口或未有收到款項，要求事主再次透過轉數快或以現金支付貨款。同時，首個收款戶口持有人亦會口頭承諾，待銀行核實多付金額後便會安排退款。由於事主最終成功取得所購買的收藏卡，故往往不虞有詐，直至首個收款戶口失聯，或遲遲未收到退款，始發現受騙並報警求助。

網上招募協助交收 梁子祺指，警方經深入調查及翻查「銳眼計劃」下安裝的閉路電視片段後，鎖定多名涉案人士身份，並於9月14日早上採取拘捕行動。行動中檢獲多部流動電話等證物作進一步檢驗。而其中一名被捕人承認受網上招募，協助進行Pokémon卡交收工作，報酬為3,000元。 警方表示，案件調查仍在進行，不排除稍後有更多人被捕；提醒市民進行網上交易或面交時要保持警惕；使用轉數快付款前，應仔細核對收款人姓名及戶口資料，如對方於完成轉帳後聲稱未收到款項或轉錯戶口，切勿輕易再次付款。此外，市民可透過警方「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入對方的社交平台帳號、電話號碼及轉數快戶口等資料，評估潛在詐騙風險。