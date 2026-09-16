香港首份五年規劃今揭盅 李家超：可比對施政報告如何「點睛畫龍」

香港首份五年規劃及新一份《施政報告》今日公布，其封面分別採用藍色和綠色。行政長官李家超昨稱，今年《施政報告》的主題是以五年規劃的長遠目光，謀劃香港全局、推動改革促進發展等，將經濟紅利惠及市民。他又說，兩份文件合共有逾10萬字，今日將以扼要方式公布，並製作一套封面為維多利亞港的摘要，方便市民了解。

政府今日發表的香港首份五年規劃封面為藍色，李家超解釋代表藍天、開放、進步和穩重，《施政報告》封面則沿用綠色，代表政策延續性、活力及希望。