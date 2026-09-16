香港首份五年規劃今揭盅 李家超：可比對施政報告如何「點睛畫龍」

香港首份五年規劃及新一份《施政報告》今日公布，其封面分別採用藍色和綠色。行政長官李家超昨稱，今年《施政報告》的主題是以五年規劃的長遠目光，謀劃香港全局、推動改革促進發展等，將經濟紅利惠及市民。他又說，兩份文件合共有逾10萬字，今日將以扼要方式公布，並製作一套封面為維多利亞港的摘要，方便市民了解。
政府今日發表的香港首份五年規劃封面為藍色，李家超解釋代表藍天、開放、進步和穩重，《施政報告》封面則沿用綠色，代表政策延續性、活力及希望。
他提到今年《施政報告》具特別意義，因為是公布五年規劃後的第一份，主題為「以長遠謀全局，以改革開新篇；促發展創機遇，惠民生向未來」。他解釋，意思是以五年規劃的長遠目光謀劃香港全局；推動改革，促進發展，開創機遇；將發展的經濟紅利惠及市民，共享成果，擁抱未來。
對於政府會否延續兩萬元新生嬰兒獎勵金，以及會否參考新加坡的刺激生育措施，李家超稱《施政報告》將交代改善生育率的措施，《五年規劃》亦會交代落實方向。
李家超又透露，兩份文件加起有逾10萬字，會在立法會以扼要方式公布文件，目標在2至3小時內完成。為方便市民更了解內容，政府製作了一套兩冊的摘要，封面是維港在晨光下欣欣向榮的景象，顏色融合了兩份文件的藍、綠色。他認為市民理解重點後，可比較兩份文件的正式文本，從而看到兩者關係如何一脈相承及如何點睛畫龍。