第四季就業展望「負轉正」 三成僱主擬未來3個月增人手 AI普及 資訊科技最搶手

本港招聘市場回暖，人力資源顧問公司昨公布今年第四季就業展望調查結果。整體就業展望指數從第三季的「-9%」回升至「+14%」，有30%受訪僱主預算未來3個月增聘人手，當中資訊科技業招聘意欲最強，指數達27%，反映本港僱主預期招聘意欲較之前一季轉趨正面，整體維持穩步回升。機構指受惠於AI普及化，不少企業在科技轉型下開始增聘人手，帶動相關從業員的需求。 人力資源顧問公司萬寶盛華(ManpowerGroup)早前進行今年第四季就業展望調查，受訪的603名僱主中，30%預算未來3個月將增加人手，較第三季的23%上升7個百分點；有16%僱主擬縮減人手，較上季32%下跌一半；另有54%表示未有計劃調整人手。經季節性調整後，來季就業展望指數升至14%，按季上升23個百分點，按年亦增加7個百分點。8個行業中，大部分就業展望指數均錄正數，其中資訊科技業的招聘意欲最強，錄得27%；其次為金融與保險業錄得21%；服務業及建築與房地產業則分別錄得5%及2%。

香港8個行業就業展望指數

AI商業化轉型促資訊科技業人手需求增 萬寶盛華大中華有限公司高級副總裁徐玉珊表示，隨著人工智能(AI)商業化轉型，無論中小企或公共部門均積極應用AI工具，令資訊科技業整體招聘需求增加，企業亦特別物色能掌握AI應用、數據分析等人才。此外，香港在最新《全球金融中心指數》的金融科技範疇排名全球第一，今年首7個月共有104家公司新上市，較去年同期增加96%，IPO集資額達3,282億港元，按年大幅上升154%，資產管理及基金顧問、私人銀行與私人財富管理等均錄得增長，相關業務擴張及交易活動增加，帶動投資銀行、金融科技及客戶服務等職能的人才需求。

徐玉珊

醫療業及社會服務就業指數錄負數 今次調查中，唯獨醫療業及社會服務錄得負數，就業展望指數為負3%，但已較上季負47%收窄。徐玉珊補充指，醫管局推行退休後延任政策，容許現職醫護人員60歲退休後延任至65歲，有助挽留資深醫護人員並紓緩人手壓力，且近年醫護人員流失率逐漸回落，令整體招聘需求維持正常水平。 徐玉珊續指，香港經濟持續向好，今年上半年實質GDP按年增長5.1%，為5年來最强勁的半年度表現，政府亦將全年經濟增長預測上調至3.5%至4.5%；失業率維持於3.7%，企業經營信心回升帶動招聘人手的意欲。被問到就業展望預期改善能否長期持續，她表示仍須視乎經濟狀況和失業率變化，下一輪數據開始反映畢業生投入職場的影響，估計失業率會處於3.6%至3.8%水平。

調查亦訪問了全球42個國家和地區，共39,878名僱主，所有受訪國家和地區均錄得正面指數，第四季全球淨就業展望指數為29%，按季上升3個百分點，反映整體招聘活動——保持正向趨勢。