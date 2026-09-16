五年規劃・施政報告懶人包｜鼓勵生育11招、北都3個大學城、優化1823服務等一文睇清

行政長官李家超今日(16日)發表《香港第一個五年規劃》及新一份《施政報告》，兩份文件封面分別採用藍、綠色，而今年《施政報告》主題定為「以長遠謀全局，以改革開新篇。促發展創機遇，惠民生向未來」。《am730》特意為讀者準備懶人包，一文看清各項重點政策措施內容。

香港第一個五年規劃

在國家「十五五」規劃開局之年，特區政府秉持7個理念，制定香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃，訂下香港中長期發展戰略，明確發展方向和主要目標。透過推進五年規劃6大範疇，香港發展方向將更清晰，資源配置更有效，社會預期更穩定，市民福祉和各地投資者利益得到更充分保障。