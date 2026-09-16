五年規劃・施政報告懶人包｜鼓勵生育11招、北都3個大學城、優化1823服務等一文睇清

行政長官李家超今日(16日)發表《香港第一個五年規劃》及新一份《施政報告》，兩份文件封面分別採用藍、綠色，而今年《施政報告》主題定為「以長遠謀全局，以改革開新篇。促發展創機遇，惠民生向未來」。《am730》特意為讀者準備懶人包，一文看清各項重點政策措施內容。
香港第一個五年規劃
在國家「十五五」規劃開局之年，特區政府秉持7個理念，制定香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃，訂下香港中長期發展戰略，明確發展方向和主要目標。透過推進五年規劃6大範疇，香港發展方向將更清晰，資源配置更有效，社會預期更穩定，市民福祉和各地投資者利益得到更充分保障。
鞏固提升 國際金融中心地位
彰顯香港國際金融中心的國際定位，以開放的金融市場吸引全球資金、人才和財金企業匯聚香港。
強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的功能・包括優化人民幣業務資金安排；擴闊離岸人民幣市場的產品供應，積極推動人民幣的計價、結算、投資功能；支持企業在跨境經貿業務上更廣泛使用人民幣等。
鞏固香港全球領先跨境財富管理中心地位，為全球主權基金、家族辦公室在香港發展提供優質服務，強化香港作為國際資產和財富管理中心的功能。
強化國際風險管理中心功能，深化與內地及海外市場監管合作，並推動傳統保險與非傳統風險管理工具協同發展。
優化股票及債券市場制度設計和產品生態，包括加強上市制度競爭力；提升證券市場基建營運效率，持續穩步推進「互聯互通」機制優化擴容；加快債務工具中央結算系統商業化、國際化、現代化等。
以黃金為切入點，構建大宗商品交易生態圈，包括推動黃金交易相關清算系統、倉儲、供給和基礎建設協同發展；推動離岸人民幣大宗商品交易創新突破等。
推進「金融+」，以金融服務實體經濟，涵蓋科技創新、貿易、綠色發展、知識產權、航運，以及民生等範疇、引導資金為科技創新及實體經濟發展提供堅實支撐。
鞏固提升 國際航運中心和航空樞紐地位
穩箱量、增價值、強協同，從「噸位大港」向「價值港」轉型升級，推進航運業數字智能化、綠色轉型；深化與內地及國際航運港口合作，推進港口高質量協同發展。
構建高增值海運服務生態圈，革新香港船舶註冊制度；發揮香港在海運服務業的優勢，帶動高增值海運服務業群升級發展。
深度參與國家航空網絡發展，完善粵港澳大灣區多式聯運網絡，積極融入國家「一圈六廊五通道」；持續開拓新航線，增加共建「一帶一路」國家民航伙伴。
打造新型航空產業生態圈。構建飛機部件處理及交易產業生態系統；香港國際機場出發航班2030年實現1%-3%的可持續航空燃料使用比例；打造低空創新應用亞太區樞紐。
堅持奉行自由貿易、維持零關税，支持以規則為本的多邊貿易制度。
構建高增值供應鏈服務中心，善用「內地企業出海專班」，助力內地企業發展國際市場並參與全球產業鏈、供應鏈和價值鏈。
持續推進《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》全面升級，繼續爭取進一步擴大內地市場准入和開放領域。
建設國際創新科技中心 打造國際高端人才集聚高地
全速構建「三大創科園區，五大研發機構」創科新格局。透過建設河套深港科技創新合作區香港園區和新田科技城、科望園、數碼港，形成香港「北中南」三大創科園區發展格局。
推進建設五大研發機構，即香港生產力促進局、香港應用科技研究院、香港微電子研發院、香港人工智能研發院及生命健康研發院。用好全國重點實驗室及InnoHK平台「雙基地」，充分發揮大學基礎科研優勢，深化創科體制改革。
河套深港科技創新合作區香港園區和新田科技城形成上、中、下游協同發展，構建涵蓋研發、轉化、中試、量產的全鏈條產業生態圈。
推進新型工業化，促進傳統產業利用創科升級轉型；壯大具策略價值的新與產業(包括量子科技、具身智能等)；前瞻布局未來產業。
全面推動「人工智能+」，採取「Al產業化、產業Al化」的發展路向，促進AI與不同領域及行業的深度融合
加快建設國際醫療創新樞紐。全面深化藥械監管改革，建設國際藥械權威機構，分階段實現「第一層審批」，確立自主審評能力，加快創新藥械審批臨床應用，建設完善的臨床試驗基礎設施及數碼化平台，全面落實港深兩地臨床試驗資源對接。
一體化推進教育、科技、人才發展，提升自主培養、吸引集聚高層次人才的能力，打造「留學香港」品牌。
深化國際法律及解決爭議服務中心建設
善用香港實行普通法的獨特優勢，打造香港成為高端法治人才集聚高地。
強化粵港澳大灣區法治保障方面的規則銜接、機制對接。
支持與配合國際調解院發揮更大作用，鞏固香港全球調解之都地位。
發展區域知識產權貿易中心
健全與國際規則相銜接的知識產權保護機制。
深化改革專利制度以促進創新發展，使專利制度更有效地支持科研成果保護、技術轉化、商品化、以及產業化發展。
構建蓬勃發展和完善的知識產權貿易生態圈，探索知識產權融資模式，為創科、文創等知識產權密集產業引進資金。
建設中外文化藝術交流中心
發展多元文藝創意產業，完善可持續的產業生態圈。
發展體育普及化、精英化、盛事化、專業化、產業化。
深化文體旅協同發展，豐富高品質旅遊產品供應，健全基礎配套設施。
打造「一程多站」示範核心區，促進訪港旅客進一步延伸行程至粵港澳大灣區及其他省市。
推進粵港澳大灣區 重大合作平台建設
繼續積極參與深圳前海、廣州南沙、珠海橫琴、深港河套各重大合作平台，推進互利共贏。
搭建全球合作網絡
深化與內地區域的聯動協作。
深化國際交往合作，積極參與國際組織事務，推廣中國標準。
深度參與高質量共建「一帶一路」。
維護國家安全
以總體國家安全觀為指引，持續完善特區維護國家安全的頂層設計、法律制度和執行機制。
堅持有法必依、執法必嚴、違法必究；強化國家安全教育。
以城區概念建設大學城 以「一城五元素」作發展布局
北部都會區共建3個大學城(新田、洪水橋、打鼓嶺)，均以「一城五元素」作布局，各有功能定位。
每個大學城內包含校園區、科技區、產業區和生活社區，匯聚人才發展。3個大學城內300公頃校園區教育設施，將串聯毗鄰重點產業用地、特色保育地區、康體文藝設施和周邊社區，總面積擴容至逾1,000公頃。
新田大學城會以醫學、生命健康科技、人工智能、機械人、微電子和新興產業發展作定位，並啟動建設香港科技大學醫學院及綜合醫教研醫院。
洪水橋大學城以智能製造應用型專上教育及國際化人才培育中心作定位，於2026年啟動其校園區用地的分配工作，2027至2028年專上院校率先進駐。
打鼓嶺大學城會融入藝術和藍綠發展元素，並預留戰略發展空間作未來發展需要，由2030年開始陸續產出用地、支持新興產業、先進建 造業、傳統產業及新型工業的發展 。
以科技引領 「產、學、研」協同創新體系
加快河套深港科技創新合作區「一河兩岸、一區兩園」開發建設，加強港深兩個園區在空間布局、規劃銜接、設施互聯等方面協同對接，促進要素安全高效便捷流動。
推進多元化產業發展平台，包括新田科技城、沙嶺數據園區、洪水橋產業園、洪水橋「現代物流圈」、流浮山數碼科技樞紐、元朗南先進建造業產業園，以及建設打鼓嶺新發展區成為新興產業基地等。
多元開發 宜居宜業宜遊大都會
2026-27至2030-31年度產出約900公頃「熟地」。土地可以提供超過7萬個房屋單位及100萬平方米經濟樓面面積
訂立《北部都會區發展條例》及其附屬法例，全鏈條「拆牆鬆綁」，加速北部都會區發展和引進產業。
在「八縱八橫」基建布局下，加快推進與北部都會區相關的重 要鐵路及道路項目。東鐵線古洞站和屯馬線洪水橋站分別於2027年及2030年啟用。
推進基礎設施 「硬聯通」
推展跨境鐵路項目，構建「軌道上的粵港澳大灣區」。
推動算力基礎設施互聯互通，加快布局超大規模智算集群。
深化規則銜接、機制對接「軟聯通」
促進粵港澳大灣區專業資格互認。
對接「健康灣區」建設，深化醫療衛生合作，推動醫療服務銜接和規則對接。
探索優化資本市場互聯互通機制，完善跨境民生金融服務。
便利要素跨境流動，促進人流、物流、資金流及數據流。
實現粵港澳三地居民「心聯通」
加強香港高等院校與粵港澳大灣區其他城市合作、提升粵港聯合人才培養和交流。
拓展青年在粵港澳大灣區發展事業的空間。
優化跨境養老服務銜接，持續擴大廣東院舍照顧服務計劃。
推動生態文明建設，提升粵港澳大灣區生物多樣性，共建國際一流美麗灣區。
推動文體旅融合發展，打造人文灣區。
強化面向未來的教育規劃 發展優質教育
全面推展人工智能穩步融入「學、教、評」各方面，從課程發展提升學生科技向善和人文關懷精神。
推動數字教育，強化學生的數理科技學習；為教師創造更多空間培育兒童的創新能力；優化教材編寫和與課本評審機制。
培養愛國愛港、具世界視野的下一代。
培育多元技能人才，推動職業專才教育高質量發展。
促進青年、婦女、家庭及和諧社會發展
開拓青年發展空間，支持青年交流、實習、就業和創業。
賦能婦女發揮潛力，推動婦女事業邁向高質量發展。
加強家教家風建設，推廣良好家庭價值觀。
鼓勵香港各宗教繼續推進社會和諧共融。
促進鄉郊社群的溝通和發展。
加強對少數族裔人士適切支援 。
深化醫療衛生體系改革
構建可持續發展的基層醫療治理體系，建立跨專業、以實證為本、協調連貫的服務和轉介標準。設立法定基層醫療服務提供者名冊，完善公私營家庭醫生體系協同發展。五年內令受惠於地區康健中心的累計人數達100萬。持續增加投放於基層醫療健康計劃的資源，預計至2030-31年度較現時水平增加約三成。
深化公營醫療服務資助架構改革，企面加強「貧、急、重、危」病人的保障，提升醫療系統可持續性。在政府整體承擔不減和資助可持續性的原則下，持續推行醫療服務改革。
推動醫療設施基建發展。完善「第一個醫院發展計劃」下的工程項目、令醫院管理局轄下公立醫院病床數目在2031年增加至約35,000張・手術室增加至約360間。
強化疾控體系與智慧防疫，鞏固傳染病「防控前哨」角色，建設「綜合疫情管理系統」。
竭力解決房屋問題
有序取締劣質當房。推展落實簡樸房制度，目標在2030年內基本解決住宅大廈內的劣質勸房問題。
提速提效大力增加公營房屋供應。2026-27至2030-31年度，連同「簡約公屋」，總體公營房屋建屋量將達約196,000個單位。「公屋綜合輪候時間」預期2030-31年度進一步下降至4年以下。
持續優化置業階梯。增加資助出售單位供應，優化出售及轉讓安排，協助青年、公屋居民及不同收入階層市民置業。
市區重建局未來五年將投放不少於約400億元推動舊區更新。
精準幫扶健全保障
由「被動回應」走向「主動識別、精準幫扶」，利用數據 指引主動施援，研究建設「社會福利數據分享平台」，推動「政、商、民」三方攜手扶貧模式制度化。
持續完善兒童保護制度，守護兒童福祉。
提升長者照顧服務容量，促進老有所養。
推動長者參與社會事務，促進長者融入社區。進一步優化跨境養老配套措施，提供更多選擇和便利。
精準支援殘疾人士及其照顧者，建設傷健共融共進的社會。
創新科技賦能就業服務，保障僱傭權益，促進勞資和諧。
落實綠色轉型加強生態保護
推動能源結構持續優化，逐步增加使用零碳能源，強化能源安全，維持電價穩定。
推動綠色運輸，為在2050年前實現車輛零排放創造條件。
2035年前實現都市固體廢物「零廢堆填」。完善資源回收和轉廢為能系統，推動「轉廢為材」。
發展綠色技術及新能源以積極減碳。建立「內聯外通」的綠氫及低碳氫標準及認證制度。
加強保護野生動植物與瀕危物種，擴大與內地相關省市生態保育合作。
強化城市治理 提升防災減災救災能力
研究建設「AI城市大腦」綜合城市管理系統，結連各部門城市管理數據，透過人工智能、大數據、物聯網等高新科技，實時聯動跨部門數據共享和智慧分析，實現對城市管理和運行狀態的實時感知、風險預警、即時預測、協同處理，增強城市韌性。
全面提升消防安全治理效能。落實消防安全風險隱患排查整治和責任追究機制；完善重大火災事故應對策略；修訂《消防條例》，提升阻嚇性及執法效能。
全面提升樓宇安全治理。革新樓宇復修策略，提升對業主的支援；深化大廈管理改革，有序推廣「聯廈聯管」模式，鼓勵智慧管理方案創新落地，構建智慧社區網絡。
加強防洪排涝、海岸管理及斜坡安全管理。提升排水與調蓄能力，優化排水網絡與社區防洪設施的協同布局；研發人工智能模型，建設智慧水浸預測及預警系統；持續全方位管控斜坡安全。
打造高效政府 公共行政數字智能化
完善公務員培訓管理制度，深化「以民為本」意識；優化公務員表現評核機制，推動制度更獎罰分明。
加快公共行政數字智能化，提高公共管理效能，包括善用科技提升執法部門效率；透過數據分析加強偵測及打擊濫用公屋行為等。
數智賦能流程整合，推動更多政務流程採取「數字優先」原則，擴展「智方便」及「數碼企業身份」平台的數碼身分及「一站式」電子服務功能。
強化地區治理體系
完善高高層統籌機制，地區治理領導委員會和地區治理專組全方位統籌各政策局及相關部門主動、高效解決地區治理難題。加強民政事務專員的履職能力，提升其統籌、協調、執行能力。
健全地區治理機制，提升地區治理效能。深化地區治理「三駕馬車」協作聯動，達致「民有所呼，我有所應」。
施政報告
《香港第一個五年規劃》是香港未來五年的經濟和社會發展藍圖；《施政報告》則闡述年度施政重點、重大工程和基建項目，兩者一脈相承、關係密切。
四中心一高地
強化國際金融中心多元發展
鞏固股票市場的優勢地位，深化債券、專項保險及人民幣業務等具增長潛力範疇，並前瞻布局新興領域:
人民幣業務──優化與中國人民銀行的貨幣互換協議安排，拓展離岸人民幣與其他貨幣的直接兑換安排。
債券──加強債務工具中央結算系統與歐美、中東、中亞及東盟市場連接。
代幣化化品──測試外匯基金票據代幣化運作。
股票──就精簡招股章程披露要求展開諮詢，便利優質海外企業來港上市。
保險──發展專項保險保障新興產業需求，涵蓋黃金儲存、大宗商品交易、綠色燃料加注等。
構建大宗商品交易生態圈
落實實物大宗商品交易半税優惠。
研究為黃金和大宗商品交易生態圈的合資格活動提供税務優惠，明年諮詢立法會。
公布以人民幣計價及實物交收的全新黃金期貨合約細節。
研究外匯基金適度增持黃金，並將現有黃金庫存逐步轉移至香港貴金屬中央結算系統有限公司指定倉庫。
成立「大宗商品交易聯合工作組」，全方位審視市場機遇及跨交易所合作機會。
提升國際航運中心，強化高增值海運服務
推動擴大業界「航運專項風險池」承保能力。
支持發展岸電設備，研究提供港口費優惠吸引國際班輪使用。
推動在香港成立海事學院。
助力國際航空樞紐 促進可持續航空燃料產業發展
已成功帶領香港全球領先的SAF生產基地落戶東莞。
研究設立強制使用比例和建立綠色能源認證制度等。
提升國際航運中心、強化高增值海運服務
香港航運中心的發展重心將進一步由傳統港口物流，轉向發揮高增值海運服務優勢，涵蓋船舶管理、船舶租賃、航運金融、海事保險及海事法律仲裁等範疇：
公布與內地城市構建以香港為中心的「綠色能源走廊」。
為綠色船用燃料加注和交易提供清晰透明的碳排放計算框架。
鞏固國際貿易中心 構建高增值供應鏈服務中心
深化「內地企業出海專班」工作，包括與兩地行業協會合作；新增「環境、社會及管治」（ESG）服務等。
向立法會提交條例草案，為經預先批核的企業財資中心及關聯公司提供額外税務優惠和彈性
推動數字貿易，提交推動「企業對企業」貿易文件電子化的條例草案，拓展與國家海關總署及東盟「單一窗口」連接等。
成立由商務及經濟發展局局長領導的「紡織時裝業高質量發展專責組」，統籌及推動紡織時裝業高質量發展。
深化國際教育樞紐建設
延長本港大學的大灣區校園畢業生納入「非本地畢業生留港回港 就業安排」試行安排，為期兩年。
在本財政年度內推售首幅學生宿舍用地，由市場競投興建新宿舍。
協助香港直接資助學校議會制定《學生住宿設施營運實務守則》，訂立住宿設施、衛生、安全、舍監安排等方面的標準，為來港學生提供適切住宿。
明年內批出北都或其他地區的用地發展國際學校，滿足社會需求，配合人才發展。
建設國際創科中心 統籌AI應用與風險治理
普及人工智能(AI)認知，深化AI應用和發展，涵蓋金融、醫療、法律、建築、交通、社福、旅遊、廣播等，並支持中小企AI升級轉型。
聚焦AI風險治理策略7方面行動：
打擊利用AI犯罪
加強保護未成年使用者
推動市場評估AI道德風險
推動各行業安全有序應用AI
研究AI產品導致意外的法律責任
推出指引管理智能體（Al Agent)
研究AI帶來的就業影響
設立AI專員協助有關工作。
推進低空經濟生態圈發展
制訂「發展低空經濟規劃行動綱領」，包括：
盡快實現跨境低空物流試飛，並逐步拓展粵港澳大灣區低空 跨境物流網絡。
開展智能低空交通管理系統建設，以期在2028年逐步落實。
為重量超過150公斤的非傳統航空器開展法例草擬工作。
布局前沿科技發展、支持持航天等發展
創新科技及工業局增設「前沿科技專組」，涵蓋AI、新能源、新材料、航天、量子科技等，探討技術及產業發展。
推出新一輪航天科技特別項目徵集，重點支持與國家航天任務相關的科技研究。
香港交易及結算所有限公司將研究優化上市規則第18C章，以吸引航空航天等新興產業企業來港融資。
香港投資管理有限公司通過耐心資本為未來產業作前置布局。
保險業監管局與業界將研究商業航天發展相關風險和保險產品。
國際化優勢
深化國際法律及解決爭議服務中心建設
歡迎國際調解院受理新興產業爭議，包括大宗商品交易及太空經濟等。
促進國際統一私法協會落戶香港。
支持司法機構推進建設國際商事法庭。
推進香港國際法律事務大樓建設。
深化香港國際法律人才培訓學院。
發展品域知識產權貿易中心
明年就重點技術領域原授專利申請推出先導便利措施。
今年內就制訂本地專利代理規管框架展開公眾諮詢，明年制訂具體立法方案。
今年第四季正式啟動香港知識產權學院。
建設中外文化藝術交流中心 推動文化產業發展
西九演藝中心將於明年啟用，設有4個按國際頂尖劇院標準打造的表演場地。
注資2億元，在維持現有對主要藝團整體資助水平下，改革主要藝團資助制度。
北部都會區
建設3個大學城 帶動教育、科技、產業同步發展
大學城將以城區概念建設，包括校園區、科技區、產業區和生活社區，以「一城五元素」作布局。
在北都建設新田、洪水橋和打鼓嶺大學城，總體規畫面積超過1,000公頃。
新田大學城今年年底落成的河套香港園區一號大樓會定位為大學城起動旗艦
洪水橋大學城的校園區將於今年內邀請專上院校申請建設校舍，起動洪水橋大學城校園區發展。
提升政務司司長領導的「大學城籌劃及建設組」為「大學城建設及發展委員會」，提供高層督導，並協助和激勵北都大學城院校推動成果轉化。
推動專上教育擴容提質
增加約30％教資會資助研究院研究課程學額至9,600個（2030/31學年）。
由2027/28學年起逐步提升每學年400個「香港博士研究生獎學金計劃」名額至550個（2029/30學年）。
由2027/28學年起每學年額外提供2,000萬元撥款支持知識共享。
北都9個新發展區全數開動
今年及明年分別啟動流浮山新發展區及凹頭新發展區及部分馬草壟新發展區的法定規劃及相關程序。
明年上半年啟動牛潭尾新發展區的土地平整及基礎設施工程，2028年年底起陸續產出熟地。
明年啟動打鼓嶺新發展區超過200公頃優先發展地帶的法定規劃及相關程序。
持續精簡程序；
運用數碼平台縮短工務工程審批時間3至6個月；新鐵路項目的建築圖則首次審批時間減半至30日；優化地基設計，節省北都公營房屋項目約14億元建造成本等。
擴大應用「香港環境數據庫」，透過AI優化規劃，將約36至48個月的環評程序大幅縮短至約15至24個月。北都相關項目的環評程序需時可進一步縮短至約15至20個月◦
在今年年底向立法會提交修訂條例草案，為從事金融、先進製造、創科研發、總部活動、物流和供應鏈管理等重點產業的個別企業，提供百分之五或半税的優惠。
國家發展大局
深化粵港澳大灣區建設
支持前海和南沙重大合作平台高質量建設。
成立「加快粵港澳三地規則銜接和機制對接專組」。
深化與內地區域合作
推動「轉數快」在今年內接通銀聯，便利本地及跨境零售支付。
以國家標準建設「心血管疾病綜合醫療中心」。
參與編寫國家氫能標準，以及目標在明年推出綠氫認證計劃。
聯合國全球先進製造卓越中心落戶香港
成功促進聯合國工業發展組織在香港設置亞太區首個全球先進製造卓越中心，聚焦人工智能+製造、機械人、新能源及工業設計領域。
中心將促進內地與海外技術交流、標準對接、人才培訓等，並爭取舉辦具影響力的全球性活動。
目標在明年第二季啟用。
深化國際交往合作
全力辦好今年10月在香港特區舉行的亞太經合組織財政部長會。
聯合國毒品和犯罪問題辦公室在香港設立全球反腐敗執法合作網絡亞太區辦公室。
在香港籌劃舉辦大型國際人工智能會議。
共建「一帶一路」
啟動「綠色科技橋頭堡計劃」，助力向「一帶一路」國家輸出綠色方案
與國家生態環境部首次在香港聯合舉辦「一帶一路」綠色創新大會。
由2027/28學年起增加「一帶一路獎學金」名額至每年200個。
民生福址
推出「三萬青年職位及實習計劃」
推出「三萬青年職位及實習計劃」，為期兩年，協青年就業，蓋商界、創科、建造業和金融服務業。
在今年成立「國際青年人才交流基地」，並推出全新「民青局一聯合國青年領袖 實習計劃」。
鼓勵生育十一措施
延續新生嬰兒2萬元獎勵金3年。
就《行政長官2026施政報告》當日或之後出生第二名或以後的子女・該名新生嬰兒的獎勵金將由2萬元提高至3萬元，期三年。
就《行政長官2026施政報告》當日或之後出生第二名或以後的子女，相關的免税額會由14萬元提高至16萬元。
上述的第二名及其後的子女，出生後首兩年的額外免税額由14萬元提高至16萬元。
合資格家庭在生育前一年或後兩年內購置住宅物業，可獲減免最多2萬元印花税。
由下一期居屋銷售計劃起，有新生嬰兒的白表家庭申請者，最高按揭成數將提升至95%。
醫管局未來3年會再逐步增加體外受精服務名額至每年1,900個。
基層醫療署會逐步在全港各地區康健中心和康健站，提供免費孕前、產前及產後班組服務；家計會在今年內推出宣傳鼓勵健康生育
增建3所資助獨立幼兒中心，預計於2030年年底前額外提供約1,800個0至3歲兒童日間照顧名額。
由2027/28年起把「在校課後託管服務計劃」恆常化，不設限額。
加強學前兒童課餘託管服務的專業支援並提供接送服務。
促進老有所養、老有所為
貫徹「居家安老為本、院舍照顧為後援」方針：
在2027-28 財政年度增加2,000張「長者社區照顧服務券」至18,000張；
增加1,000張「長者院舍照顧服務券」至8,000張；
新增5個資助長者日間護理設施，提供約200個服務名額；
新增4個長者鄰舍中心、預計每年服務約5 00人；
新增3家安老院，提供約400個宿位；
促進老有所養、老有所為
預一億元推出「安老科技推廣計劃」、鼓勵及支援本地科技企業積極開發安老服務產品和方案，加快完善產品並惠及市民。
建立青老互助網絡。
在今年年底前推出樂悠咭手機版方便長者。
簡約公屋提前達標 公屋輪候時間陸續縮短
2027-28年度起5年，公營房屋落成量平均每年將超過35,000個單位，較本屆政府上任時相應的5年落成量增加約73%。
本屆政府推出的簡約公屋全數3萬個單位會在明年3月底前落成，提前達標。
「公屋綜合輪候時間」下降至4.8年，4年來縮短了1年多；一般公屋申請住戶下降超過30％，輪候候伍正縮短。
落實2027年「公屋綜合輪候時間」降至4.5年目標。
設立「處理大廈管理糾紛三層機制」
第一層：由區議員及早介入，協調鄰里間就大廈管理的問題和關注，透過友好協商解決糾紛。
第二層：區議員會轉介鄰里使用民政事務總署設立的「大廈管理義務專業調解服務計劃」、「大廈管理糾紛顧問小組」及「解決大廈管理爭議服務」等專業調解服務，讓各方省時省錢解決糾紛。
第三層若問題仍無法圓滿解決，可訴諸法庭。
支援中小企十措施
商務及經濟發展局將「BUD專項基金」的資助地域範圍擴大到烏茲別克斯坦和卡塔爾。
香港出口信用保險局將延長20個免費買家信用評估服務一年。
香港貿易發展局將加強支援中小企拓展境外電商市場，而工業貿易署將支援品牌發展。
透過加強「商業數據通」的數據連接，提升銀行對中小企的貸款審批效率。
香港金融管理局將與上海推展貿易數據互通、對接東盟電子口岸系統，讓銀行一站式取得數據批核中小企貸款。
資助中小企為知識產權資產作估值，利相關融資。
「BUD專項基金」為AI項目提供更針對性的資助。
數碼港配對資助支援更多中小企應用AI及網絡安全相關數碼方案
香港生產力促進局將透過「數碼不求人」平台整合中小企諮詢服務，就AI應用場景和網絡安全提供 專業建議和技術支援。
資助中小企使用創新物流科技方案與港口社區系統對接。
城市治理
建設「AI城市大腦」綜合城市管理系統
建設「AI城市大腦」綜合城市管理系統，連結政府工務、環境、交通、應急等大數據，構建多向賦能的數據共享環境，使部門掌握實時資訊，提升日常城市管理及處理突發事件的能力。
成立「AI城市大腦系統工作組」，研究及推進「AI城市大腦」系統建設。
首階段保安局「緊急事故監察及支援中心」的數碼基建將接入系統。
加快更換、維修水管 配合科技提升供水可靠性
推行供水網升級計劃：
未來5年內更換或修復共350公里長的滲派風險較高的高齡水管，年均70公里，較2026-27年度增加一倍，先聚焦筲箕灣 、黃大仙及葵青區等。
構建「智慧水網閉環管理鏈條」，以AI作預測性維護。
優化1823服務 實現「轉介快、辦得成」
以「轉介快、辦得成」為目標優化1823服務:
設立牽頭部門，授權統籌和協調涉及跨部門的服務要求及投訴。
各部門指派一名首長級人員監察其部門處理市民對部門服務要求和投訴的效率及成效。
利用AI科技，識別重複性問題，讓部門審視並制定針對性解決辦法，由「投訴後治理」變為「未投訴已治理」的主動防禦模式。
政務司副司長定期檢視新措施執行進度，並向地區治理領導委員會匯報。
以「AI+」優化政務
利用AI科技提升公共屋邨管理及服務質素。
醫管局將利用AI調配、縮短平均分流時間。
擴大無人機應急防罪應用，加強保障市民。