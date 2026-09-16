內地女商人認假學歷報科大碩士 判囚2個月

一名33歲內地女商人2021年經中介報讀香港科技大學碩士課程，聲稱入學時發現申報學歷屬虛假，但因覺「已作出犧牲」故繼續入學。女子早前承認一項以欺騙手段取得服務罪，今日於觀塘裁判法院被判囚2個月。署理主任裁判官李志豪指，被告行為自私，所付出的代價屬咎由自取，其行為傷及大學建立的國際地位和聲譽，更對制度造成衝擊，監禁屬必然。

官斥行為自私傷及大學聲譽

被告王宇陽，報稱貿易公司商人，早前承認一項以欺騙手段取得服務罪；她原被控另一項為取得入境證而安排作出虛假陳述罪，早前獲撤回。控罪指，她在2022年2月4日至2022年12月19日期間，誤導香港科技大學職員，訛稱持有德克薩斯州大學奧斯汀分校（UTA）的學士學位，而不誠實地取得香港科技大學提供的理學碩士教育服務。