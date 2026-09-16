施政報告2026｜維園網球場重建 消息：增至7000座位 預計4至5年後動工

施政報告研把維園網球場主場及其附帶設施，重建為具標誌性的全天候多用途場館，舉辦更大型和更高級別的體育賽事(林俊源攝)

近年網球港將黃澤林打出名堂，躋身男子單打世界排名頭100位。行政長官李家超今日（16日）公布香港首個五年規劃，並發表2026年施政報告，研究把擁有44年歷史的維多利亞公園網球主場及其附帶設施，重建為具標誌性的全天候多用途場館，舉辦更大型和更高級別的體育賽事，以及按需要舉行表演活動。

有政府消息人士表示，目前處於技術研究階段，包括重建範圍、具體佈局等，亦需要爭取撥款，預計4至5年後才動工，現時維園網球場座位大約3600個，期望提升到至少7000個座位，以符合舉辦ATP 500級別網球賽事的要求，即較目前提升一個級別。重建除了涉及中央網球場，亦需要興建周邊網球場地。除了硬件設施之外，當局亦須購買ATP 500級別賽事的舉辦權。

網總：有助吸引高級別賽事

中國香港網球總會表示，全力支持維園網球場重建，認為有關安排具前瞻性，體現政府對體育基礎建設、推動體育及盛事經濟，以及促進體育產業長遠發展的重視，亦策略性地回應體育界多年來對完善場地及賽事配套的期望。網總會長鄭明哲表示，若維園網球場的設施能進一步現代化，包括提升觀眾體驗、球員及賽事營運配套、傳媒及轉播設施，以及全天候比賽能力，將有助香港吸引更高級別國際賽事、更多世界級球員及海外球迷來港。