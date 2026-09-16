五年規劃・施政報告｜全文設105項指標涵經濟北都相關　消息：未達標難籠統稱誰問責

香港首份五年規劃今日發表，長114頁的全文載有105個指標，包括45項與經濟、人才範疇相關、37項民生福祉相關，北部都會區建設亦佔20項。文件除在第一章列出22項主要指標，其餘指標分別載於各章節的專欄和內文當中。行政長官每年向國家主席和中央述職時，將報告五年規劃實施情況，以檢視執行成效，消息指五年規劃會設有中期檢討，如果文件施政方向有變或因遇上極端環境、外圍「風高浪急」而要調整，應會向社會公布。 主要指標多屬預期性

在22項主要指標當中，有17項屬預期性目標，包括絕大部分經濟、創新和建設發展指標，例如實質本地生產總值增長為「保持在合理區間、各年視實際情況提出」、香港商品整體進出口貨值「隨環球經濟擴張穩定增長」等。消息人士解釋，香港作為自由經濟體容易受外圍經濟等不可控因素影響，故把相關指標列作預期性而非約束性。 倘五年規劃的指標未能達到，政府是否有人需要負責？消息人士表示，難以籠統地說誰人要為不達標或未能落實方向負責，強調不同政策局都有機制檢討和監察各項措施執行成效，詳細行動方案亦會在《施政報告》羅列，「KPI寫得，冇咁容易放過。」規劃文件橫跨兩屆政府至2030年，他認為這是治理模式的改變，有別於以往「好多短小事受現屆政府影響，冇明確方向」，現時是不計屆別對接國家，即使管治團隊或政務主任(AO)輪替，都不會影響方向。

消息人士：不應比較港澳五年規劃 消息人士又透露，製作五年規劃的過程有參考國家和不同地方的五年規劃，包括上海、廣東、深圳和澳門，章節編排就是因地制宜，因應香港是傳統金融和貿易中心，而把相關內容放到較前，笑言排名不分先後。他指，已推出3份五年規劃的澳門是「大師兄」，有很多好經驗可從對方學習，但多次指出不應比較港澳的五年規劃，「人哋係第三次，可以細緻好多……香港已經踏出偉大嘅第一步。」他並強調，之前未有五年規劃不代表與內地不同城市，只是現時更清晰表述，「知道大家規劃當中有對方。」