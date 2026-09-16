施政報告2026｜消息：境外拍攝支援組明年第一季成立　電影發展基金更著重培育人才及產業效益

同時，文創產業發展處將成立「境外電影拍攝支援組」，目標於明年首季投入服務。支援組將為非本地劇組提供免費的一站式服務，包括尋找場地、協調部門(如協助聯絡警方安排飛車場景)，建議合適的香港特色元素等，讓「劇組只要接觸單一接頭人(支援組)就得」；至於指拍攝的行政費劇組需劇組自付，且支援組不審查劇情大綱。

此外，當局將全面檢視電影發展基金，以吸引私人投資並確保可持續發展，同時研究提供搭景場地以鼓勵本地取景。消息指，過去審批資助主要視乎劇本水平，未來將調整方向，綜合考慮製作能否培育人才、是否採用新晉導演及能否推動產業效能，不再單純「有好劇本先批」，政府正聆聽業界意見，預計於2027年完成檢討。

香港電影商協會主席林建岳認為，相關措施具有很強的針對性和前瞻性，不但為電影業界提供有力支持，且有助提升香港電影業競爭力。他指出，香港電影業界普遍面對高昂的本地搭景取景成本，而且取景拍攝也不時遇到各種困難，施政報告提出通過「電影發展基金」為業界提供搭景場地，不單可減輕業界的成本壓力，更有助推動更多電影在香港取景。

林建岳：電影是香港文化的金漆招牌

林建岳表示，《九龍城寨之圍城》等電影場景深受旅客喜愛並成為「打卡」熱點，吸引不少旅客來港參觀，足見「電影+旅遊」具備強大吸引力。政府支持業界在港取景，透過電影打造更多此類場景，對推動香港的電影與旅遊業皆有助益。