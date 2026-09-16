休班水警與妻涉兩月16次襲擊外傭　續准保釋候訊

一名44歲休班水警與其46歲妻子，涉在5月兩度在紀律部隊宿舍襲擊外傭，令事主頭、手受傷，兩人共被控兩項「襲擊致造成身體傷害」罪。案件今日（16日）於觀塘裁判法院再訊，控方指取得法律意見後，申請新增14項控罪，以及修訂原有兩項控罪，指兩人今年3至5月期間，先後16次襲擊外傭。署理主任裁判官李志豪批准修訂控罪，另應申請押後案件至11月18日，以待辯方索取文件。期間兩名被告續准以1000元保釋候訊。

被告為44歲的黎鶴齡，報稱公務員，及46歲的許珞珩，報稱家庭主婦，兩人原被控兩項「襲擊致造成身體傷害」罪，經修訂控罪後，黎被控8項普通襲擊，許被控4項普通襲擊，兩人另同被控3項普通襲擊及1項襲擊致造成身體傷害罪。警方曾指黎已被停職，他被停職前駐守水警西分區。