施政報告2026｜撥款3億建社福AI實驗室　消息：「AI城市大腦」 2028年首階段運行

政府大力推動各部門應用AI，並於新一份《施政報告》中提及在醫療、法律、房屋規劃、交通、社福、旅遊及廣播等「7大AI應用」，如醫衞局協調醫療界有序引入及善用AI技術、運輸署推進自動車商業化；旅發局亦會於今年年底起，在「Discover Hong Kong」引入AI個人化旅遊建議功能。

另外，政府另撥款3億元成立「社福AI實驗室」，精準對接服務需求。政府消息指，實驗室將按「業界用到」、「可行」及「大部份機構都用」三大準則決定AI方案的應用，潛在選項有地區資源分配分析、個案管理對話轉錄、員工培訓及安老院防跌監察等方案。而3億元主要用於開發及人才招聘，助機構省卻研發成本，系統日後的維護費則透過用家訂閱費扣除，期望最快於明年中開發團隊「埋到班」。