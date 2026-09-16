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出版：2026-Sep-16 19:03
更新：2026-Sep-16 19:03

施政報告2026｜撥款3億建社福AI實驗室　消息：「AI城市大腦」 2028年首階段運行

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施政報告2026｜撥款3億建社福AI實驗室　消息：「AI城市大腦」 迎2028年首階段運行 吳康琦攝)

政府大力推動各部門應用AI，並於新一份《施政報告》中提及在醫療、法律、房屋規劃、交通、社福、旅遊及廣播等「7大AI應用」，如醫衞局協調醫療界有序引入及善用AI技術、運輸署推進自動車商業化；旅發局亦會於今年年底起，在「Discover Hong Kong」引入AI個人化旅遊建議功能。

另外，政府另撥款3億元成立「社福AI實驗室」，精準對接服務需求。政府消息指，實驗室將按「業界用到」、「可行」及「大部份機構都用」三大準則決定AI方案的應用，潛在選項有地區資源分配分析、個案管理對話轉錄、員工培訓及安老院防跌監察等方案。而3億元主要用於開發及人才招聘，助機構省卻研發成本，系統日後的維護費則透過用家訂閱費扣除，期望最快於明年中開發團隊「埋到班」。

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「AI城市大腦」研2028年完成首階段建設

另外，當局將研究建設「AI城市大腦」綜合城市管理系統，連結各部門數據以提升治理效率。消息指，相關工作組將於今年第四季成立，並以現有緊急應變系統為核心，預計2028年第一季完成首階段建設並投入運行，優先接入保安局及1823等數據以加強應對極端天氣和突發事件。消息強調，目前項目仍處規劃階段，成本及招標細節有待研究，招標條件會重視投標者的系統整合及數據安全能力。

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