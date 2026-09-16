艾佛遜訪港觀夜馬 體驗香港賽馬魅力

艾佛遜（中）在跑馬地馬場廂房露台與馬會董事霍啟剛（左）及其妻子郭晶晶（右）向馬迷揮手致意。

有「戰神」之稱的艾佛遜曾於2001年獲選NBA最有價值球員（MVP），四度榮膺得分王，並於2016年入選NBA名人堂。這位NBA名將今晚到訪跑馬地馬場，賽前先參觀騎師室，了解香港騎師的備戰環境，並與騎師合照交流。賽馬及籃球界精英難得聚首，展現頂尖運動員的專業精神與風采。其後，艾佛遜到廂房露台觀看首場賽事，並在馬會副主席黃嘉純陪同下，感受香港賽馬的速度與激情。

NBA傳奇球星艾佛遜（Allen Iverson）今晚（16日）到訪跑馬地馬場觀賞夜馬賽事，參觀騎師室、過磅室等核心設施，並與十多位騎師交流，更被現場熾熱氣氛感染，親切與馬迷及支持者互動，體驗香港賽馬作為世界級體育娛樂盛事的魅力。

艾佛遜與粉絲交流 合照簽名「有求必應」

艾佛遜其後現身馬匹亮相圈，即引來大批粉絲歡呼。他來者不拒，對合照及簽名要求幾乎「有求必應」，不時停步與支持者交流，掀起全場高潮。

行政長官今日公布《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃》，提出推動賽馬旅遊，進一步打造香港成為「亞洲盛事之都」。上年度馬季旅客入場人次突破40萬，創歷史新高，反映賽馬旅遊策略成效顯著。艾佛遜今次專程到訪跑馬地馬場，再次展現香港賽馬作為世界級體育娛樂品牌的吸引力，以及其匯聚國際旅客和體育名人的獨特優勢。