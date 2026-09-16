入境處推「Go香港」App 旅客預先登記入境即可用e道

入境事務處推出「Go香港」流動應用程式，讓合資格經常訪港旅客可於來港前透過智能電話自行辦理e道登記，成功獲批後抵港即可使用e道服務，進一步提升出入境便利。
申請人須年滿18歲或以上，持有入境處指定的有效電子旅行證件及(如適用)多次旅遊簽證，在香港沒有不良紀錄，並於登記時過去24個月內經香港國際機場訪港兩次或以上。
透過「Go香港」App提交未來3個月內抵港日期
合資格旅客可透過「Go香港」App提交未來3個月內的預計抵港日期及電郵地址，掃描旅行證件個人資料頁、讀取證件晶片資料，以及進行容貌識別核實身分，即可完成e道服務登記申請。入境處其後會透過該App及電郵通知申請結果。
登記獲批須在抵港日期或之前入境
登記獲批後，旅客只須於所提交的預計抵港日期或之前入境香港，便可用e道服務辦理入境手續。若未能於預計抵港日期或之前抵港，有關登記將自動失效。
入境處表示，「Go香港」流動應用程式適用於配備相機、近場通訊（NFC）及網絡連線功能的智能電話。有關登記使用e道服務的詳情，可瀏覽入境處網站查閱。市民如有查詢，可透過入境處網站或流動應用程式遞交網上查詢表格，亦可致電查詢熱線2824 6111，或以電郵及傳真方式聯絡入境處。