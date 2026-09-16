入境處推「Go香港」App 旅客預先登記入境即可用e道

入境事務處推出「Go香港」流動應用程式，讓合資格經常訪港旅客可於來港前透過智能電話自行辦理e道登記，成功獲批後抵港即可使用e道服務，進一步提升出入境便利。

申請人須年滿18歲或以上，持有入境處指定的有效電子旅行證件及(如適用)多次旅遊簽證，在香港沒有不良紀錄，並於登記時過去24個月內經香港國際機場訪港兩次或以上。

透過「Go香港」App提交未來3個月內抵港日期

合資格旅客可透過「Go香港」App提交未來3個月內的預計抵港日期及電郵地址，掃描旅行證件個人資料頁、讀取證件晶片資料，以及進行容貌識別核實身分，即可完成e道服務登記申請。入境處其後會透過該App及電郵通知申請結果。