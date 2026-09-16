五年規劃・施政報告｜房協未來五年建逾1.5萬伙 支持北都發展

凌嘉勤指，預計於2026/27至2030/31五個財政年度建成逾1.5萬個單位，其中超過三成半屬資助出售單位，另有約三成屬專用安置屋邨資助出售單位，以配合政府優化置業階梯。配合政府鼓勵業主向上流動，房協亦會將2022至2025年間首次出售的資助出售單位轉讓限制期縮短至10年。

行政長官李家超發表香港第一個五年規劃及新一年施政報告，房協表示，支持加快北部都會區發展、提升居住標準、增加房屋供應、善用公屋資源、推動樂齡社會及應用智慧科技建屋等施政方向。房協主席凌嘉勤表示，香港首個五年規劃具歷史意義，為香港中長期發展訂下方向，房協將繼續發揮「房屋實驗室」角色，配合政府長遠房屋政策及國家發展大局，為市民提供優質房屋及宜居環境。

房協︰北都提供逾5,000個單位

北都發展方面，專用安置屋邨「樂翹都匯」第一期及「樂嶺都匯」已落成，合共提供逾2,000個單位。他指，未來五個財政年度，房協預計於北都提供逾5,000個出租及資助出售單位，包括古洞北第24區、洪水橋「樂翹都匯」第二期等項目，並正與政府磋商新田及牛潭尾專用安置屋邨計劃。

三房大單位比例增至約15%

為響應提升居住質素目標，房協正研究在規劃中的資助出售房屋項目，將三房大單位比例由約10%增至約15%，並在未來出租及資助出售房屋加入長者友善及「通達設計」，推動居家安老及跨代共融社區發展。