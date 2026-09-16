五年規劃・施政報告｜中電配合北都發展 推展電力基建

特區政府全速發展北都，中電控股首席執行官蔣東強表示，早已正推展短、中、長期發展策略，包括增建及擴建變電站，以及與政府商討預留更多土地發展電力基建，以配合北都不同階段的用電需求。中電歡迎政府加快北都建設及審批流程，以及打造沙嶺數據園區、強化算力基建和推動綠色轉型等方向，認為與早前提交的建議高度契合。中電亦已成立專責工程及客戶團隊，與沙嶺數據園區營運商保持緊密合作，提供度身訂造供電方案，推動項目盡快投入服務。

蔣東強指，隨着香港發展新質生產力，低碳電力供應的重要性將持續提升，及早統籌能源與算力基建，有助提升支援人工智能超算中心及相關產業發展，為香港發展成為國際創新科技中心創造更有利條件，並與大灣區科創及產業創新優勢互補。

中電源動與中國海油合作於香港海域為不同類型船舶進行液化天然氣加注，公 司將利用加注服務的成功經驗和智慧能源方面的專業優勢，配合特區政府建設 綠色智慧港口的政策方向，推動海運航線邁向淨零碳排放。

中電︰將積極配合減碳政策

配合政府於2035年將零碳能源比例提升至約六至七成的目標，中電表示將積極配合減碳政策，從內地採購具成本效益及可追溯的零碳能源輸港，並配合興建將軍澳第132區策略性電力設施，以輸入更多內地零碳能源。此外，中電將繼續推進氫能及碳捕集、利用與封存等低碳技術發展，助力香港能源轉型及於2050年前實現碳中和。

中電源動繼續擴展快速充電設施網絡

中電旗下中電源動亦正研究以公私營合作模式參與區域供冷系統建設，為創科、智能製造及先進建造等產業提供高效供冷服務；同時憑藉液化天然氣加注及智慧能源經驗，支持航運業綠色轉型，推動綠色智慧港口發展。此外，中電源動將繼續擴展快速充電設施網絡，支援本港電動車普及化。