石泰峰任治喪委員會主任委員 董建華周六設靈周日公祭

全國政協原副主席、香港特別行政區首任行政長官董建華於本月8日離世，享年89歲；治喪委員會昨在報章刊登訃告，公布訂於周六設靈，周日舉行公祭儀式。另外，政府於9月18日至20日在港九及新界設3個弔唁處，包括銅鑼灣摩頓臺活動中心、啟德社區會堂及荃灣西樓角花園多用途活動室，供市民簽署弔唁冊悼念董建華。弔唁處首兩日開放至晚上9時，最後一日則至中午12時。
根據訃告，董建華的喪禮於9月19日(周六)下午3至10時在香港殯儀館設靈，並於9月20日(星期日)早上9時舉行公祭儀式，11時辭靈，隨即出殯。訃告指，董建華是「一國兩制」傑出貢獻者、著名的愛國人士、傑出的社會活動家、中國共產黨的親密朋友。
中央政治局委員、全國政協副主席石泰峰任治喪委員會主任委員。副主任委員有全國政協副主席梁振英、全國政協副主席兼秘書長王東峰、中央港澳辦主任夏寶龍及行政長官李家超。82名委員有多名現任及前任高官包括現任及前任司長、立法會前任及現任主席，政商界人士，包括前特首曾蔭權及林鄭月娥、中聯辦主任周霽等中央駐港機構代表。長江集團資深顧問李嘉誠、周大福集團主席鄭家純、恒地集團聯席主席李家傑等商界領袖亦在列。據悉，喪禮將參照安子介、霍英東等副國家級領導人的規格，靈柩將覆蓋國旗。
香港賽馬會宣布，為尊重董建華的喪禮安排，會取消原定周日在沙田舉行的賽馬賽事，所有場外投注處全日暫停服務。