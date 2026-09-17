石泰峰任治喪委員會主任委員 董建華周六設靈周日公祭

全國政協原副主席、香港特別行政區首任行政長官董建華於本月8日離世，享年89歲；治喪委員會昨在報章刊登訃告，公布訂於周六設靈，周日舉行公祭儀式。另外，政府於9月18日至20日在港九及新界設3個弔唁處，包括銅鑼灣摩頓臺活動中心、啟德社區會堂及荃灣西樓角花園多用途活動室，供市民簽署弔唁冊悼念董建華。弔唁處首兩日開放至晚上9時，最後一日則至中午12時。

根據訃告，董建華的喪禮於9月19日(周六)下午3至10時在香港殯儀館設靈，並於9月20日(星期日)早上9時舉行公祭儀式，11時辭靈，隨即出殯。訃告指，董建華是「一國兩制」傑出貢獻者、著名的愛國人士、傑出的社會活動家、中國共產黨的親密朋友。