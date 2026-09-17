施政報告2026｜研究特專科技放寬 招股章程力求精簡

近年香港重視固定收益市場發展，施政報告提出春施力拓新增長點。金管局將於年底前試行外匯基金票據代幣化運作，以助銀行進一步利用代幣化技術優勢，全天候高效運用逾13,000億港元的外匯基金票據，提升資產負債管理效率。消息人士說，代幣化結算方面尚須測試，不會排除在技術許可下進行鏈上交易。

香港新股市場近年蓬勃，施政報告提出措施完善股市機制。其中，特專科技公司上市制度將於明年8月到期，港交所將於明年上半年就修訂該制度展開諮詢。消息人士表示，港股科技板塊流動性佔市場逾四成，修訂後制度將放寬上市門檻，涵蓋新興行業及放寬市值要求等。另外，證監會將於2027年就精簡招股章程披露要求展開諮詢，審視章程可否簡化，以便利海外企業，但強調最重要的是保持質素。

此外，證監會推動港交所於今年第四季為「互換通」新增一項參考利率，以反映內地銀行間的融資成本，便利國際投資者管理人民幣利率風險，並探索推出債券回購集中清算機制，提升市場流動性；證監會將完善固定收益市場監管框架，制訂接軌國際的發行與交易行為準則。

AI金融應用升級 GenA.I.沙盒年內新測試

AI金融應用方面，施政報告指出，金管局的「生成式人工智能沙盒」(GenA.I.沙盒)已升級為跨機構的「生成式人工智能沙盒++」，應用場景及參與界別由銀行擴展至證券、財富管理、保險、強積金等金融領域；新一輪入選項目將於今年內開展測試。同時，保監局「人工智能促進計劃」已吸納10家大型保險公司承諾在港設立AI卓越中心，培育人才及分享經驗。