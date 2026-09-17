施政報告2026｜拓離岸人民幣短期資金渠道 黃金中央清算及結算系統明年首季啟用 人民幣市場七日投標補流動性

特首李家超昨日發表任內最後一份施政報告，在財金領域著墨甚多，提出深化離岸人民幣市場發展和資本市場、構建大宗商品交易生態圈、完善IPO機制及發展AI金融等，配合首個五年規劃提出的「四中心、一高地」建設，以鞏固香港全球資金融通樞紐地位。相關財金措施獲大部分業界人士肯定，認為措施提高金融市場深度與廣度，有助吸引更多國際資金和機構來港。
施政報告從增加流動性、擴大點心債市場和推出多元化產品等五方面推動離岸人民幣市場發展，包括金管局將推出七天離岸人民幣流動資金投標機制。消息人士表示，此舉為銀行提供短期資金渠道，可補充銀行的人民幣短期缺口；流動資金將主要來自與人民銀行之間的貨幣互換協議，利率按市場情況而定。
點心債指數年底出爐
其次，港交所會推出「港交所離岸人民幣債券指數」，作為市場走勢參考及ETF掛鈎標的。據悉，指數今年底前推出，追蹤規模至少10億元人民幣的點心債。政府會適時增發點心債，並爭取國家財政部增加在港發債規模及頻率，進一步提升點心債市場活躍度。證監會正籌備將人民幣櫃台納入港股通，港交所亦鼓勵上市公司增設人民幣櫃台。
羅兵咸永道資產及財富管理行業主管合夥人關維端表示，ETF是資產管理行業增長最快的領域之一，透過ETF通促進內地保險資金投資香港上市ETF、擴大合資格產品範圍，以及推動ETF跨境及跨市場上市等措施，將可有效提升市場流動性、吸引新增資金流入、拓寬投資者基礎，強化香港作為亞洲領先ETF樞紐的優勢。
中央清算結算系統明年啟用 設「黃金專線」招金商
政府希望加快建立國際黃金交易市場，處於測試階段的香港黃金中央清算及結算系統將於2027年首季正式啟用。消息人士透露，系統正式啟用後會設立審批機制，透過資金和反洗錢標準等審核使用者，料以商業銀行為主，未來亦會研究使用更多交易幣種。
為協助海內外金商參與香港黃金交易生態圈，政府將於今年內至明年上半年設立「黃金專線」。消息人士稱，專線可協助有意來港開展業務的企業，例如物色用地；財庫局亦會協助業界於今年底前成立黃金行業協會，負責對外宣傳。此外，金管局正研究外匯基金適度增持黃金，但消息人士指目前未知具體比例及回報，將以買入在港存儲的實金為主。
實物大宗商品交易擬半稅優惠
為進一步拓展大宗商品市場，施政報告提出落實實物大宗商品交易半稅優惠，並於明年內向立法會提出諮詢方案。據了解，優惠針對目前利得稅率為16.5%的企業，仍須確認哪些業界可獲優惠；相信計劃推出後可吸引更多企業落戶香港。此外，政府將成立「大宗商品交易聯合工作組」，全方位審視市場機遇及跨交易所合作機會。