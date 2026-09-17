施政報告2026｜拓離岸人民幣短期資金渠道 黃金中央清算及結算系統明年首季啟用 人民幣市場七日投標補流動性

特首李家超昨日發表任內最後一份施政報告，在財金領域著墨甚多，提出深化離岸人民幣市場發展和資本市場、構建大宗商品交易生態圈、完善IPO機制及發展AI金融等，配合首個五年規劃提出的「四中心、一高地」建設，以鞏固香港全球資金融通樞紐地位。相關財金措施獲大部分業界人士肯定，認為措施提高金融市場深度與廣度，有助吸引更多國際資金和機構來港。

施政報告從增加流動性、擴大點心債市場和推出多元化產品等五方面推動離岸人民幣市場發展，包括金管局將推出七天離岸人民幣流動資金投標機制。消息人士表示，此舉為銀行提供短期資金渠道，可補充銀行的人民幣短期缺口；流動資金將主要來自與人民銀行之間的貨幣互換協議，利率按市場情況而定。