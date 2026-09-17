施政報告2026｜三層機制解糾紛 招標評標助維修 舊樓維修全面改革

宏福苑大火揭示舊樓維修問題，行政長官李家超在新一份施政報告及五年規劃中，就樓宇管理、舊樓維修及城市治理提出多項改革措施。李家超宣布首次為業主推出聘用顧問及承建商的招標和評標服務，並制訂更嚴謹的顧問及承建商預審名單。就大廈管理不時傳出糾紛，民政事務總署明年推出三層機制，由區議員先介入協調鄰里做好協商；如未能解決，會轉至「大廈管理義務專業調解服務計劃」、「大廈管理糾紛顧問小組」及「解決大廈管理爭議服務」等調解渠道；如調解無效將考慮訴諸法庭。

就改革舊樓維修制度，李家超指，政府正研究可行方案，更好協助市民處理大型維修所涉及的專業問題。當局亦已展開修訂《建築物條例》及《建築物管理條例》工作，提升大型樓宇維修工程的法定監管機制，收緊專業人士及承建商紀律處分制度，並提高業主大會就大型維修工程決定的出席及投票門檻，完善委任代表文書及利益申報制度。

施政報告提出，就樓宇大維修圍標行為刑事化進行法律研究工作，並計劃於今年內向立法會提交建議。此外，政府會首次為業主提供聘用顧問和承建商的招標及評標服務，並制訂更嚴謹的顧問及承建商預審名單，由執法機關進行背景審查，預計今年底起陸續備妥名單。