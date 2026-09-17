施政報告2026｜推電影旅遊深度遊 設拍攝支援一站通 電影旅遊雙軌吸客

新一份施政報告提出多項深化文化、體育和旅遊協同發展措施，包括推廣「電影+旅遊」深度遊，並設「境外電影拍攝支援組」為海外及內地劇組提供一站式服務。當局亦將全年劃分三大主題盛事季，結合票尾優惠，以及遊艇和生態等多元經濟模式延長旅客留港時間。另外，施政報告提出研究重建維多利亞公園網球場及附帶設施，以舉辦更大型和更高級別的體育賽事。消息人士表示，目前處於技術研究階段，包括重建範圍、具體布局等，亦需要爭取撥款，預計4、5年後才能動工。

當局於第一個五年規劃中訂下目標，期望在2030年實現多項指標。其中旅遊業增加值由2024年的862億元增至1,260億元，就業人數擴大至20.3萬人；同時將過夜旅客中非內地旅客的比例提升至40%。施政報告配合提出，推廣「電影+旅遊」，旅發局將串連經典港產片與地區特色，如油麻地警匪片場景路線，結合地道夜市和本地飲食體驗。 同時，政府將全面檢視電影發展基金，吸引私人投資並研究提供搭景場地；政府消息指，未來審批資助將不再單純「有好劇本先批」，改為綜合考慮培育人才、新晉導演及產業效能，預計2027年完成檢討。

境外電影拍攝支援組明年首季投入服務 另外，文創產業發展處將成立「境外電影拍攝支援組」，目標於明年首季投入服務。支援組將為非本地劇組提供免費的一站式服務，包括尋找場地、協調部門(如協助聯絡警方安排飛車場景)，建議合適的香港特色元素等，讓「劇組只要接觸單一接頭人(支援組)就得」；至於拍攝的行政費用，須由劇組自行支付，而支援組不審查劇情大綱。 林建岳：措施為業界提供有力支持 香港電影商協會主席林建岳認為，相關措施具有很強的針對性和前瞻性，不但為電影業界提供有力支持，且有助提升香港電影業競爭力。他指出，香港電影業界普遍面對高昂的本地搭景取景成本，而且取景拍攝不時亦遇到各種困難，施政報告提出通過「電影發展基金」為業界提供搭景場地，不單可減輕業界的成本壓力，更有助推動更多電影在香港取景。

深化活動與旅遊結合 當局亦將全面拓展「+旅遊」聯動項目，深化活動與旅遊結合以延長留港時間。其中「盛事+旅遊」將全年劃分為2至5月「國際藝術季」、6至9月「中華藝術季」及10月至翌年2月「節慶盛事季」三大主題，並恆常化旗艦項目撥款。政府亦將推動票尾經濟並推出流動應用程式供瀏覽優惠，提早公布盛事日程，旅發局協助連結主辦機構與零售、餐飲及旅遊協會等。 另外，為進一步便利離島上的民宿營運，民政總署會拆牆鬆綁，在處理離島的三層或以下建築物的賓館牌照申請時，豁免考慮建築物公契用作賓館用途的限制。