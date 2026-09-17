施政報告2026｜生多個獎金派3萬 免稅額加至16萬 11招組合拳催生育

出生率持續低迷，施政報告推出11項「組合拳」措施全方位鼓勵生育，不僅延續2萬元新生嬰兒獎勵金，若「生多啲」，每名嬰兒的獎金「加碼」至3萬元，以及引入累進子女免稅額，由14萬元提高至16萬元。行政長官李家超強調，政府措施因地制宜，按香港實際情況推出相關措施，並會不時檢討，冀助有意生育家庭。 新一份《施政報告》推出11項「組合拳」措施鼓勵生育，其中政府將延續原定於10月24日到期的2萬元新生嬰兒獎勵金，為期3年；為進一步鼓勵父母生育多於一名子女，第二名或其後出生的子女獎勵金更提高至3萬元。政府消息透露，考慮到市民生育二胎的顧慮相對較少，期望能鼓勵家庭多生一至兩名子女，估計每年相關額外開支約3至4億元，相信不會構成很大財政負擔。

免稅額加碼 消息：料惠及4000名納稅人 稅務優惠方面，即日起出生的第二個或以後的子女，免稅額將由14萬元提高至16萬元，可申索至子女年滿25歲；出生後首兩年的額外免稅額，亦由14萬元同步增至16萬元，即首兩年每年可享共32萬元免稅額，兩項措施於2026/27課稅年度起生效。消息預計，措施實施後首年有4,000名納稅人受惠；政府首年少收1,500萬元，至第26年後，料每年少收2億元。 置業支援方面，合資格家庭在生育前一年或後兩年內購置住宅物業，可獲減免最多2萬元印花稅。消息指，有關草案目標2027年上半年提交至立法會；此外，由下一期居屋銷售計劃起，有新生嬰兒的白表家庭申請者，最高按揭成數由90%放寬至95%，以減少首期負擔。消息補充，該按揭放寬措施不適用於「白居二」計劃。

為支援有託管需要的家庭，政府將增建3所資助獨立幼兒中心，消息指，初步擬選址港九新界，惟實際選址或因工程進度有所調整，料2030年年底前額外提供約1,800個照顧名額；此外，由2027/28學年起「在校課後託管服務計劃」將恆常化及不設限額，同時當局亦會加強學前兒童課餘託管的專業支援並提供接送服務。另外，考慮受孕困難人士的需要，醫管局於未來3年逐步增加體外受精服務名額，由每年1,600增至1,900個。消息解釋，現時名額未見供不應求，但考慮到市場上服務費用較昂貴，當局資助讓生育困難人士有更多選擇；基層醫療署亦逐步在全港各地區康健中心和康健站，提供免費孕前、產前及產後班組服務；香港家庭計劃指導會在今年內推出宣傳鼓勵健康生育。

李家超：金錢刺激作用較短 外界質疑鼓勵生育措施力度不及新加坡，李家超於記者會回應表示，政策須因地制宜，按香港情況實事求是制定。他強調，金錢誘因具一定刺激作用，但效果為短期，當局亦會不時檢討相關措施，長遠冀打造家庭友善環境，支援有意生育的人士。