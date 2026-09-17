施政報告2026｜校園區擴至300公頃 一城五元素布局 北都提速建三大學城

新一份施政報告進一步公布北都的發展計劃，以及北都大學城的分布與規劃。北都9個新發展區已全面進入啟動階段，尚未動工的5個發展區，將會陸續展開土地平整及相關規劃程序。大學城方面，3個大學城分別為新田大學城、洪水橋大學城，以及打鼓嶺大學城，校園區總面積將增至300公頃，總規劃面積逾1,000公頃，政府最快今日公布各個大學城的面積。政府將於今年內邀請專上院校於洪水橋大學城申請建設校舍。

五年規劃和施政報告均大篇幅著墨北都，並提到要加快推進北都的規劃和發展。北都在2026至27年度及2027至28年度料產出不少於200公頃熟地。北都9個新發展區中，4個已開始動工，而第5個新發展區的土地平整及基礎設施工程會在明年上半年啟動，2028年陸續產出熟地。其餘4個新發展區，今年會啟動流浮山新發展區的法定規劃及相關程序，明年亦將為打鼓嶺、凹頭及部分馬草壟啟動相關規劃程序。

而2023年首次提出的北都大學城，在今次施政報告更詳細公布當中規劃。3個大學城各有定位，包含校園區、科技區、產業區和生活社區，以「一城五元素」發展，即教育、科技、產業、人才和城市建設作布局發展。值得留意的是，北都大學城在3年間的規模不斷擴大，由最初的60公頃，其後加至100公頃，現在加至最新的校園總面積達300公頃，總規劃面積逾1,000公頃。政府消息指，因新田和洪水橋已有土地可發展，故會優先推動。