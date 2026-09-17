施政報告2026｜校園區擴至300公頃 一城五元素布局 北都提速建三大學城

新一份施政報告進一步公布北都的發展計劃，以及北都大學城的分布與規劃。北都9個新發展區已全面進入啟動階段，尚未動工的5個發展區，將會陸續展開土地平整及相關規劃程序。大學城方面，3個大學城分別為新田大學城、洪水橋大學城，以及打鼓嶺大學城，校園區總面積將增至300公頃，總規劃面積逾1,000公頃，政府最快今日公布各個大學城的面積。政府將於今年內邀請專上院校於洪水橋大學城申請建設校舍。
五年規劃和施政報告均大篇幅著墨北都，並提到要加快推進北都的規劃和發展。北都在2026至27年度及2027至28年度料產出不少於200公頃熟地。北都9個新發展區中，4個已開始動工，而第5個新發展區的土地平整及基礎設施工程會在明年上半年啟動，2028年陸續產出熟地。其餘4個新發展區，今年會啟動流浮山新發展區的法定規劃及相關程序，明年亦將為打鼓嶺、凹頭及部分馬草壟啟動相關規劃程序。
而2023年首次提出的北都大學城，在今次施政報告更詳細公布當中規劃。3個大學城各有定位，包含校園區、科技區、產業區和生活社區，以「一城五元素」發展，即教育、科技、產業、人才和城市建設作布局發展。值得留意的是，北都大學城在3年間的規模不斷擴大，由最初的60公頃，其後加至100公頃，現在加至最新的校園總面積達300公頃，總規劃面積逾1,000公頃。政府消息指，因新田和洪水橋已有土地可發展，故會優先推動。
3所大學城的定位不同。新田大學城以醫學、生命健康科技和人工智能等作定位，其中今年底落成的河套香港園區一號大樓會定位為大學城起動旗艦，並命名為「河套學研壹號」。另外，馬會將撥款30億元，在河套區香港園區興建生命健康科技教研大樓，消息稱明年會興建。
此外，洪水橋大學城以智能製造應用型專上教育，以及國際人才培育中心作定位，2026年率先啟動校園區用地分配工作，2027至2028年有院校進駐。打鼓嶺大學城則融入藝術和藍綠發展元素，料2030年陸續產出用地。
未來數日邀院校申洪水橋校舍興建
對於校園區面積增加，消息指，3個大學城的土地面積會因應北都發展而動態調整，政府將透過撥地和貸款，支援專上院校進駐。消息又指，未來數日將邀請合資格專上院校，申請洪水橋大學城的校舍興建；3幅用地將一起推出，會以「擇優而取」的原則考慮申請。對於所預留100億元貸款額予北都大學城院校，消息指，暫未有考慮調整金額，但強調會持續檢視情況。
另外，由政務司長領導的「大學城籌劃及建設組」，將提升為「大學城建設及發展委員會」。消息指，委員會將加入非官方成員，包括海內外專家學者。委員會將研究具體措施，包括提供技術轉移資金和引導資本投入等，協助和激勵北都大學城院校推動成果轉化。科大校長葉玉如表示，科大已準備就緒，全力配合五年規劃與《施政報告》的落實部署，令香港中長期社會經濟發展踏上新台階。城大指全面配政府施政藍圖，繼續善用自身優勢，推動「教育、科技、人才」一體化發展，為香港建設成為國際創新科技中心和國際高端人才集聚高地，以及加快北都建設注入強大動能。