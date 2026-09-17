香港《第一個五年規劃》出爐 涉六大範疇 制訂22項主要指標 李家超：相信5年後看到達成規劃目標

特區政府昨發表香港《第一個五年規劃》，就部分經濟表現制定主要指標，又為北部都會區建設獨立成章，提出發展方向。文件制訂22個主要指標，當中僅5個屬約束性目標，行政長官李家超稱約束性指標就是必須要做到，如做不到就要問責和解釋，至於餘下17個預期性指標，能否達標就牽涉很多因素。他指五年規劃的方向會由《施政報告》落實，兩者一脈相承、關係密切，相信5年後規劃的目標都已達成，屆時經濟發展和民生保障會更好，有信心所有人的收入和發展比現時進步。

《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃》分為7篇共28章，114頁的文件全長約6萬字，涵蓋經濟發展與人才聚集高地建設、北部都會區建設、加強與內地和國際合作、教育與醫療衛生體系改革，以及維護國家安全、提升公共治理能力等主題。五年規劃秉持7個理念，包括堅持「一國兩制」方針、民生為本、行政主導、改革創新、「有效市場」和「有為政府」相結合、統籌發展和安全，以及堅持規劃務實有為。 政府在五年規劃提出六大範疇，包括全力推進四大中心和人才集聚高地的建設，如鞏固提升國際航運中心、航空樞紐和國際貿易中心地位，亦要香港發揮國際化優勢和推進大灣區成為具全球影響力的國際一流灣區。文件同時提出要完善民生保障體系，即發展優質教育、深化醫療衛生體系改革、解決房屋問題等，以及要提升公共治理效能，如維護國家安全，以及加強城市治理、地區治理體系等。在五年規劃中，加快北都建設獲獨立成章，提出多個發展方向包括以城區概念建設大學城、加快河套區「一河兩岸、一區兩園」開發建設等。

李家超表示，五年規劃是香港未來5年的經濟和社會發展藍圖，是前瞻性、策略性和方向性的指導文件，而《施政報告》則是落實五年規劃的年度報告和特首因應實際情況的年度施政重點，兩者一脈相承、關係密切。

五年規劃共設105項指標 五年規劃共列出105項指標，有45項與經濟、人才範疇相關、37項有關民生福祉、北都區建設佔20項，餘下3項為公共治理。文件同時訂立22項主要目標(見附表)，僅5項屬約束性，其餘17項均為預期性，包括絕大部分經濟、創新和建設發展指標。李家超解釋，約束性目標是必須要做到，若做不到就要問責和解釋，至於預期性指標能否達標就涉及很多因素，如經濟措施會受外圍影響，制訂指標最重要是導向社會一同參與，而且有相當信心完成。他重申，兩種指標都很重要、與內地相似，而不論部署設計如何，最終的執行力很重要，所以文件除訂立22主要指標，在不同章節的內文還有其他指標。

李家超：「五年規劃」不屬於個人 同時，五年規劃訂明特首要在《施政報告》落實相關方案、政府於《財政預算案》提供支持，特首並會在每年向國家主席和中央政府述職時，報告五年規劃的實施情況和須調整地方。李家超在回答傳媒提問時補充，「五年規劃」不屬於個人，而是屬於香港，不論何人述職都要報告相關工作的進度，及有否需要調整。李家超表示，編製五年規劃是為了對接國家「十五五」規劃、有助應對全球變局，以及希望發展經濟和改善民生，因此同時提出發展新興產業、布局未來產業，以及加快發展北都和加強大灣區建設。他指，五年規劃能鞏固並提升香港既有優勢，「有短板嘅地方會填咗佢，希望社會整體發展之餘亦有兜底措施」，相信有助市民明白香港發展方向。

今次是本港首次制訂五年規劃，被問到國家參與編製文件的程度有多少，李家超稱規劃是「立足香港」現實情況，由特區政府自行按獨有情況編製，過程亦有參考不同內地政府、向不同部委交流相關經驗。當局稱，編製過程有向廣東省、澳門、深圳和大灣區九市取經，學習規劃程序、內容和幫助理解「十五五」規劃理念與方向。李家超亦被問到有何說話向5年後的自己說，他回應稱相信屆時規劃目標已達成，經濟發展及民生保障會更好、更加融入國家發展大局，亦有信心所有人的收入和發展均比現時進步，產業更多元化、教育更優質等。

對於有關維護國安的《統籌發展和安全 提升公共治理效能》置於較後篇幅，政府消息稱香港是傳統金融和貿易中心，外界較熟悉，加上部分屬香港在「十五五」規劃的定位，故將相關內容放到較前。