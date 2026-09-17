施政報告2026｜市民指生育率低反映冇信心　李家超稱盡力營造生育友善「一流跑道」

行政長官李家超周三(16日)公布新一份施政報告，提出鼓勵生育11招「組合拳」措施，包括加碼第二胎或之後的新生嬰兒獎勵金至3萬元，並提升額外免稅額至16萬元。李家超今早(17日)出席電台聯播節目時表示，生育是個人且重要的決定。政府已改變政策方針，由過往的「不干預」改為「主動鼓勵」，坦言扭轉生育率並不容易，措施是明確告訴大家，如果想生育但有顧慮，政府會盡力而為協助。

對於有意見關注本港措施是否足夠，以及可否參考其他地區延長男士侍產假。李家超坦言，全球多個城市都面臨生育率下跌挑戰。由於女士高學歷、重視工作及追求自由等結構性因素影響，逆轉生育趨勢並不容易，政府資源有限，政策須因地制宜與用得其所，營造友善生育環境是盡力而為，「幫得幾多得幾多」，亦是針對研究如果有母親感到顧慮，會有措施協助。李家超將政策比喻為「興建一條世界一流的跑道」，若市民有興趣跑步，政府會提供最佳環境與支援；若市民無意「跑步」生育，政府亦尊重個人選擇。他指，會密切觀察不同措施的成效，並因應香港的實際情況與能力，持續檢討和優化相關政策。