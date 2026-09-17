施政報告2026｜市民指生育率低反映冇信心　李家超稱盡力營造生育友善「一流跑道」

行政長官李家超周三(16日)公布新一份施政報告，提出鼓勵生育11招「組合拳」措施，包括加碼第二胎或之後的新生嬰兒獎勵金至3萬元，並提升額外免稅額至16萬元。李家超今早(17日)出席電台聯播節目時表示，生育是個人且重要的決定。政府已改變政策方針，由過往的「不干預」改為「主動鼓勵」，坦言扭轉生育率並不容易，措施是明確告訴大家，如果想生育但有顧慮，政府會盡力而為協助。
對於有意見關注本港措施是否足夠，以及可否參考其他地區延長男士侍產假。李家超坦言，全球多個城市都面臨生育率下跌挑戰。由於女士高學歷、重視工作及追求自由等結構性因素影響，逆轉生育趨勢並不容易，政府資源有限，政策須因地制宜與用得其所，營造友善生育環境是盡力而為，「幫得幾多得幾多」，亦是針對研究如果有母親感到顧慮，會有措施協助。李家超將政策比喻為「興建一條世界一流的跑道」，若市民有興趣跑步，政府會提供最佳環境與支援；若市民無意「跑步」生育，政府亦尊重個人選擇。他指，會密切觀察不同措施的成效，並因應香港的實際情況與能力，持續檢討和優化相關政策。
派錢要考慮有否能力「埋單」
有聽眾表示，生育率低反映市民對香港將來冇信心，透露自己已失業整年，在生活面對困難下「不希望害到下一代」，亦有人指現時工作環境不穩定、公司不時「交人」。有聽眾認為過去2,500元的學生津貼有幫助，能營造更宜居及長遠的生育環境，為何不恢復。李家超回應時強調，政府運用公帑時必須考慮針對性與資源分配，除了公共醫療、教育、治安及社會福利等基層「兜底」服務外，其他個別補助需研究是否應該無差別發放。若學生家庭確實有經濟困難，政府現時已有機制提供書簿費、交通費、活動費及上網費等資助；但如果家庭環境不錯，無差別發放津貼並非最佳的資源運用方式，強調政府會繼續致力營造整體生育友善環境，同時針對性地協助有需要的家庭，並持續參考不同研究以優化政策。
李家超：經濟增長理想 惟市民面對實況不一
對於有人提出政府應直接派錢，李家超指即使「開了支票」，也要考慮有否能力「埋單」，認為現時政策已是恰如其分。被問經濟成果和市民獲得感不大。李家超指本港整體經濟增長不錯，但每個市民面對實況不一，政策目的就是為了「兜底」、找到「隊尾」，特別針對醫療、教育及社會福利三方面提供更多資助，並針對尖銳問題採取針對性措施。