粉嶺新運路爆水管湧黃泥水　多條巴士線路改道 (有片)

昨日(16日)晚上約10時半，警方接獲報案，指新運路與粉嶺車站路交界、近祥華邨一帶有食水管爆裂，大量黃泥水湧出。警員接報後到場，發現現場一度水深約1呎，受影響範圍約20米乘20米，部分泥水更流向祥華邨一帶，其後通知水務署派員到場跟進處理。從網上片段可見，途經車輛需涉水而行，九巴一度路經上址無法駛走。

確認為直徑 200 毫米食水供水管

水務署表示，昨晚接獲報告指粉嶺新運路近祥華邨入口有水管滲漏，經了解後確認涉事水管為一條直徑200毫米的食水供水管，用作供應食水及沖廁水予祥華邨。在關上水掣後，現場已停止湧水，並已經完成供水調度，祥華邨的食水及沖廁水供應已於今日(17日)凌晨約1時半起陸續恢復正常。署方亦已就事件與北區民政事務處、房屋署、區議員及相關屋邨管理處保持緊密聯繫，為受影響居民提供適切的協助，工程團隊正全力進行水管維修，並會盡快完成有關水管維修工程。