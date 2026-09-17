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出版：2026-Sep-17 10:41
更新：2026-Sep-17 10:41

粉嶺新運路爆水管湧黃泥水　多條巴士線路改道 (有片)

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粉嶺新運路爆水管大量黃泥水湧出。(北區之友 Friends of North District (上水、粉嶺、沙頭角和打鼓嶺))

粉嶺新運路爆水管大量黃泥水湧出。(北區之友 Friends of North District (上水、粉嶺、沙頭角和打鼓嶺))

昨日(16)晚上約10時半，警方接獲報案，指新運路與粉嶺車站路交界、近祥華邨一帶有食水管爆裂，大量黃泥水湧出。警員接報後到場，發現現場一度水深約1呎，受影響範圍約20米乘20米，部分泥水更流向祥華邨一帶，其後通知水務署派員到場跟進處理。從網上片段可見，途經車輛需涉水而行，九巴一度路經上址無法駛走。

確認為直徑200毫米食水供水管

水務署表示，昨晚接獲報告指粉嶺新運路近祥華邨入口有水管滲漏，經了解後確認涉事水管為一條直徑200毫米的食水供水管，用作供應食水及沖廁水予祥華邨。在關上水掣後，現場已停止湧水，並已經完成供水調度，祥華邨的食水及沖廁水供應已於今日(17)凌晨約1時半起陸續恢復正常。署方亦已就事件與北區民政事務處、房屋署、區議員及相關屋邨管理處保持緊密聯繫，為受影響居民提供適切的協助，工程團隊正全力進行水管維修，並會盡快完成有關水管維修工程。

粉嶺新運路爆水管大量黃泥水湧出。(北區之友 Friends of North District (上水、粉嶺、沙頭角和打鼓嶺)) 粉嶺新運路爆水管大量黃泥水湧出。(祥華社區生活誌) 粉嶺新運路爆水管大量黃泥水湧出。(北區之友 Friends of North District (上水、粉嶺、沙頭角和打鼓嶺)) 粉嶺新運路爆水管大量黃泥水湧出。(祥華社區生活誌) 粉嶺新運路爆水管大量黃泥水湧出。(祥華社區生活誌) 粉嶺新運路爆水管大量黃泥水湧出。(祥華社區生活誌)

受新運路近祥華邨緊急水務工程影響，九巴及龍運途經該區相關巴士路線需臨時改道行駛：

  • 九巴路線70K77270C277X278A279X373673673A673P及龍運路線A43A43P往華明/上水（太平）/市區/機場方向：臨時不停粉嶺中心站；

  • 九巴路線261261X276C：臨時改以粉嶺站轉車站 - 粉嶺名都為總站，不停祥華總站、粉嶺站轉車站 - 祥華邨站（路線261261X）及粉嶺中心站（路線276C）；

  • 九巴路線T270：臨時改以粉嶺站轉車站 - 粉嶺站為總站，不停祥華總站。

九巴及龍運預計附近一帶交通嚴重擠塞，途經該區的巴士路線班次或因而有所延誤，請乘客預留額外行程時間。

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