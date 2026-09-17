施政報告2026｜李家超：宏福苑大火揭示維修腐敗 推動改革「治好病因」

行政長官李家超周三(16日)公布新一份施政報告，當中推出改革舊樓維修制度，以及多項提升消防和應急措施。李家超今日(17日)在電台聯播節目上指出，大埔宏福苑五級大火中揭示腐敗性問題，只打擊工程監管層面並不足夠，他指由於工程費龐大，加上承建商和法團之間的專業知識不對稱。他表示，政府一定要「治好病因」，讓壞心腸的人不敢剝削良好住戶，令大廈維修工程能正常推動。他又說，待宏福苑火災獨立委員會提交報告後，政府會全面推出更多改革，在法律、管理和制度上幫助市民。

租置計劃存問題15%單位未售出 需研如何處理

至於施政報告未有提及租置計劃。他說，39個租置計劃屋邨推出的18萬個單位，目前仍有15%單位未售出，加上混合業權產生的管理問題，顯示計劃存在問題，經過諮詢和內部研究，有支持計劃亦有不支持的意見。但政府沒有放棄計劃，房屋局會再研究如何解決問題，包括未賣出的單位。他強調，希望政府的措施可以聚焦幫到絕大部份人士。

李家超稱近一半工作會運用AI

至於施政報告提出「兒童使用社交媒體」專責小組。李家超稱會參考不同地方做法，但現階段政府會以教育為主，將人工智能（AI）融入日常課程，提升學生AI素養、負責任地使用AI。他明白過度依賴AI可能導致年輕人脫離現實社群，因此政府希望從教育、鼓勵及環境上提供協助。針對深偽技術（Deepfake）詐騙等問題，律政司已邀請法改會研究相關法律，但在法例出台前，執法部門現時亦有既定法例進行處理及要求涉嫌詐騙內容下架。