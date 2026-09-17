持1995張假「五億元債券」到港開戶 內地退伍軍人判囚2年

持雙程證的七旬內地退伍軍人去年持1995張印有「港幣五億元債券」字樣的「債券」到旺角彌敦道渣打銀行開戶，銀行經理發現債券粗製濫造報警。老翁周三（16日）在荃灣裁判法院（暫代區域法院）承認使用虛假文書罪。暫委法官祁士偉判刑時，涉案的債券及文件出現荒謬錯誤，銀行未有損失，被告明知文書屬虛假，惟仍向銀行使用文書，涉案金額高，判處他囚2年。 「債券」賬面值達9975億元 74歲被告靳俊學(靳俊学)由河南話傳譯人員協助出庭，承認於2025年4月22日，在旺角彌敦道617號至623號3樓渣打銀行知道或相信有關虛假文書，即1995張由「香港國際貨幣有限公司」發行的「債券」及相關文件屬虛假，而使用該等文書，意圖誘使渣打銀行接受該等文書為真文書，並因接受該等文書為真文書而作出或不作某些作為，以致對渣打銀行不利。1995張5億元債券，賬面計算總值達9975億元。

求情不諳廣東話 獄中生活必然困難 法官引述求情指，被告於年輕時加入解放軍，退伍後回鄉務農，學歷僅小學程度，銀行沒有遭受任何地方損失，涉案債券及文件出現明顯錯誤，銀行根本不會接受該些虛假債券，而被告年紀老邁，不諳廣東話，在獄中生活必然困難。 案情指被告一行3人當日前往渣打銀行旺角分行等候區，經理及後得悉被告未有預約，但被告堅持要開戶以幫助退伍老兵，被告令同行女子取出一個包裹，內有數疊由「香港國際貨幣有限公司」發行的「五億債券」。被告稱該些債券由其同鄉提供，目的是在港買地。他不清楚該些債券是否真品，要求經理檢驗。經理其後發現該些債券粗製濫造，遂報警處理。

警員調查發現，被告聲稱在內地開設了一間為退伍軍人提供福利的公司，並在退伍軍人團體中認識了男子，對方向被告提供金飾及涉案債券，於是來港存入債券及變賣金器。被告被捕後指，這些債券並非偽造，只是未經鑑定，自己前往銀行兌現債券並將所得款項存入以公司名義開設的帳戶，這筆錢將用於退伍軍人的福利。翻查手機對話，被告曾向該男子表示涉案文件上至少有50處錯字，並在相關照片中圈出錯字。 案件編號：DCCC1159/2025