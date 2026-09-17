施政報告2026｜引述有意見憂李家超警隊出身如何管好香港　邵家輝指是打破藩籬

行政長官李家超今日就香港首份五年規劃及施政報告，出席立法會交流答問會。他指五年規劃不單屬於政府、不屬於個人，而是屬於所有市民，需要社會眾志成城共同落實，他相信第二個五年規劃的目標會更宏大。
自由黨議員邵家輝指想趁機發表感受，提及在李家超剛當選特首時，他身邊有些朋友質疑警察體系出身的公務員如何管好香港，「行外人點管行內人？」邵家輝則指要改變，正正需要打破固化藩籬。他認同李家超成功改革公務員體系，打造北部都會區等。
李家超冀局長「叻過佢」
李家超回應時提到做領導人就如擔任船長，船長未必懂得發電報、不懂煮飯、看海事圖未必及海事專員。但作為領導需要建立團隊、懂得管理。他續指政府有15個政策局，他希望所有局長都比他出色，是所屬領域最出色的人。
世界各地都在「搶人才」，教育界議員鄧飛關注各地尤其在搶科技人才，但形容目前美國正「趕客」，問及如何趁機吸引人才到北部都會區大學城。
李家超認同人工智能(AI)十分重要，他透露自己經常使用AI搜集資料。他表示香港會以最大力度爭取人才，而五年規劃正正說出香港擁有的機遇，既有國家機遇，又有國際機遇，他形容香港是動力源及穩定器。他另指世界形勢千變萬化，會突然發生戰爭，香港有國家作為強大後盾，局勢肯定安全，亦是吸引人才的因素。