施政報告2026｜引述有意見憂李家超警隊出身如何管好香港　邵家輝指是打破藩籬

行政長官李家超今日就香港首份五年規劃及施政報告，出席立法會交流答問會。他指五年規劃不單屬於政府、不屬於個人，而是屬於所有市民，需要社會眾志成城共同落實，他相信第二個五年規劃的目標會更宏大。

自由黨議員邵家輝指想趁機發表感受，提及在李家超剛當選特首時，他身邊有些朋友質疑警察體系出身的公務員如何管好香港，「行外人點管行內人？」邵家輝則指要改變，正正需要打破固化藩籬。他認同李家超成功改革公務員體系，打造北部都會區等。