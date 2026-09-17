慶年攜手會展中心及ReThink HK，將退役制服變成展場新地毯。

一套企業制服，可能穿上數年。完成使命後，卻往往只剩下一個結局：被丟棄。但在剛剛舉行的ReThink HK 2026，一批來自香港會議展覽中心的退役制服，並沒有進入堆填區，而是重新回到展場，成為參觀者腳下的地毯。

由本地製衣企業慶年集團研發、Infinity Innovation Limited授權推廣的 NuCarpet 環保再生地毯，今年首次於ReThink HK 2026的「Resources Zone 資源循環展區」實地鋪設。這些地毯的原材料，正來自企業退役制服及其他回收紡織材料。今次展區共鋪設約400平方米NuCarpet。按團隊估算，相當於約400件企業退役制服獲得新的用途，將一批原本完成使用周期的制服，轉化成一個可被看見、可被使用的資源循環案例。