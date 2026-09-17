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出版：2026-Sep-17 11:49
更新：2026-Sep-17 11:49

慶年攜手會展中心及ReThink HK　將退役制服變成展場新地毯

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慶年攜手會展中心及ReThink HK，將退役制服變成展場新地毯。

慶年攜手會展中心及ReThink HK，將退役制服變成展場新地毯。

一套企業制服，可能穿上數年。完成使命後，卻往往只剩下一個結局：被丟棄。但在剛剛舉行的ReThink HK 2026，一批來自香港會議展覽中心的退役制服，並沒有進入堆填區，而是重新回到展場，成為參觀者腳下的地毯。

由本地製衣企業慶年集團研發、Infinity Innovation Limited授權推廣的 NuCarpet 環保再生地毯，今年首次於ReThink HK 2026的「Resources Zone 資源循環展區」實地鋪設。這些地毯的原材料，正來自企業退役制服及其他回收紡織材料。今次展區共鋪設約400平方米NuCarpet。按團隊估算，相當於約400件企業退役制服獲得新的用途，將一批原本完成使用周期的制服，轉化成一個可被看見、可被使用的資源循環案例。

1 收集 2 分揀與清潔消毒 3 粉碎 4 纖維開鬆及梳理 5 添加功能纖維（阻燃） 6 熱壓成型 7 出品

一批舊制服 成就一平方米綠色足跡

若沒有退役制服，再生地毯無從開始；若沒有技術，制服只會變成廢料；若沒有場地和展會平台，再生物料亦難以被市場看見。今次合作最特別的地方，不只是一款產品的誕生，而是把原本分散的角色連結起來。企業提供退役資源，技術團隊負責轉化，場地提供應用場景，展會平台讓業界親眼看見成果。

對大型展覽、酒店、醫療、公用事業及物業管理等行業而言，這亦提供了一種新的思考方向：面對大量退役紡織物料時，是否除了棄置之外，還有其他選擇？

舊制服只是第一步

一批退役制服，最終變成了一個展區的地毯。對慶年、會展管理公司及 ReThink HK 而言，這不只是一次產品展示，更是一個簡單問題的實際答案。當企業開始思考的不只是「如何棄置」，而是「如何再用」，原本的廢料，也有機會成為下一個應用場景的起點。而當更多企業願意嘗試，更多場景願意開放，再加上政策與產業配套逐步成熟，資源循環或許就不再只是ESG報告中的概念，而能成為真正看得見、用得到的日常實踐。

香港會議展覽中心（管理）有限公司董事總經理梅李玉霞女士到訪展覽場地 Key visual 1 NuCarpet Key visual NuCarpet2 Key visual NuCarpet3
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