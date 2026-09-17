蔡天鳳碎屍案｜今開審處理審前事宜未遴選陪審員 蔡父到庭旁聽 (持續更新)

28歲女模特兒、譚仔米線創辦人的媳婦蔡天鳳，2023年在大埔龍尾村疑遭殺害碎屍案，其前夫鄺港智、前家翁鄺球，及前大伯鄺港傑，各被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪，案件於9月21日(周一)早上9時半，在高等法院開審，預料審期為45天，由高院暫委法官祁彥輝與陪審團審理。 【9月21日15:00更新】鄺港智、鄺球和鄺港傑早上由囚車押送到高等法院受審，鄺港智和鄺港傑均穿西裝和戴上眼鏡，未有打領帶，光頭的鄺球身穿白色T恤。案件以英語進行，三名被告分三排而坐，他們戴上口罩，神情平靜，戴上傳譯耳機，犯人欄內有5名懲教人員看守。3人期間一度想交談，但被懲教人員阻止。

蔡天鳳的父親到庭旁聽，休庭時望向3名被告。另由於逾百人輪候旁聽，公眾席、延伸庭滿座，司法機構在另一樓層加開延伸席。有旁聽人士指，因案件「太轟動」，所以特意到來旁聽，並於今早6時許到達高等法院排隊。 組成陪審團前聆訊禁報道 法庭今暫未進行遴選陪審員程序，法官與控辯雙方律師先處理審前法律爭議。法庭頒下兩項命令，指為免對案件執行司法工作構成損害風險，組成陪審團前，任何人不得以任何形式報道聆訊任何部份，直至審訊結束為止。另一項命令涉及保護死者4名子女，法庭禁止任何人以任何方式或途徑，透露、發佈或報道任何可能導致死者子女身份被辨認的資訊或事項，包括姓名、別名、身份證號碼、住址及照片，直至法庭另有命令為止，違令者會被視作藐視法庭。

控方由外聘資深大狀郭莎樂（Charlotte Draycott）、高級助理刑事檢控專員梁育珩等代表。辯方代表包括大狀戴偉奧（Oliver Davies）代表鄺球，安華暉（Andrew J. Raffell）代表鄺港智，大狀Trevor Beel代表鄺港傑。

暫委法官祁彥輝與陪審團審理 3名被告為蔡天鳳的大伯鄺港傑（31歲，司機）、前家翁鄺球（65歲，退休人士），以及前夫鄺港智（28歲，無業）。3名被告原各被控一項謀殺罪，其後各被加控一項阻止合法埋葬屍體罪。控罪指稱，3名被告2023年2月21日在大埔龍尾村56B地下謀殺蔡天鳳，以及於同年2月21至23日期間，阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。 前夫、前家翁、前大伯被控謀殺 蔡天鳳在2023年2月21日下午2時許現身後便告失聯。警方於同月22日發布失蹤人口消息，24日下午在大埔龍尾村發現死者遺體，但並不完整，相信已遭碎屍，部份殘肢已烹煮，現場有烹煮工具，亦有部份殘肢被放入雪櫃。由於死者部份遺骸失蹤，警方曾派員到打鼓嶺堆填區、將軍澳墳場搜查。當時有報道引消息指，蔡天鳳早年購入何文田加多利山豪宅，歸前家翁名下，供前夫一家居住。之後蔡計劃出售豪宅，雙方為業權等問題爭執，懷疑有人因為金錢糾紛而動殺機。

前家姑意圖妨礙司法公正 判監18個月 前夫鄺港智在案發後，在東涌碼頭企圖潛逃時被拘捕。兩名人士包括遊艇公司職員林舜及網紅潘巧賢被裁定串謀妨害司法公正罪成，2025年6月分別被判監6個月。他們被控於2023年2月24至25日期間，與涉案女子盧曉虹串謀，協助疑犯鄺港智經非法途徑離開香港。另外，鄺港智被捕後，被揭涉及6項盜竊罪，但2015年候審期間棄保潛逃。他於2024年承認6項盜竊罪及1項無合理因由而沒有按照法庭的指定歸押罪，被判監42個月。蔡天鳳前家姑、鄺港智母親李瑞香涉在碎屍案後，隱瞞其被通緝兒子鄺港智的行蹤，被控意圖妨礙司法公正，2025年10月被判監18個月。

案件編號：HCCC198/2025