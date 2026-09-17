蔡天鳳碎屍案｜周一開審料審45天 將開延伸庭供旁聽不設派籌

蔡天鳳2023年在大埔龍尾村疑遭殺害碎屍案，其前夫鄺港智、前家翁鄺球，及前大伯鄺港傑，各被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪，案件將於9月21日開審，預料審期為45天。(資料圖片)

28歲女模特兒、譚仔米線創辦人的媳婦蔡天鳳，2023年在大埔龍尾村疑遭殺害碎屍案，其前夫鄺港智、前家翁鄺球，及前大伯鄺港傑，各被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪，案件將於9月21日(周一)早上9時半，在高等法院開審，預料審期為45天。將由高院暫委法官祁彥輝與陪審團審理。據報司法機構除了審訊正庭，將開放一個延伸庭供公眾旁聽，不設派籌。

暫委法官祁彥輝與陪審團審理

3名被告為蔡天鳳的大伯鄺港傑（31歲，司機）、前家翁鄺球（65歲，退休人士），以及前夫鄺港智（28歲，無業）。3名被告原各被控一項謀殺罪，其後各被加控一項阻止合法埋葬屍體罪。控罪指稱，3名被告2023年2月21日在大埔龍尾村56B地下謀殺蔡天鳳，以及於同年2月21至23日期間，阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。