蔡天鳳碎屍案｜9.21開審料審45天 將開延伸庭供旁聽不設派籌

28歲女模特兒、譚仔米線創辦人的媳婦蔡天鳳，2023年在大埔龍尾村疑遭殺害碎屍案，其前夫鄺港智、前家翁鄺球，及前大伯鄺港傑，各被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪，案件將於9月21日(周一)早上9時半，在高等法院開審，預料審期為45天。將由高院暫委法官祁彥輝與陪審團審理。據報司法機構除了審訊正庭，將開放一個延伸庭供公眾旁聽，不設派籌。司法機構網頁顯示，須於9月21日出席高等法院陪審員遴選程序的陪審員現毋須於當日出席;並由該日起計，獲豁免出任陪審員兩年。

暫委法官祁彥輝與陪審團審理 3名被告為蔡天鳳的大伯鄺港傑（31歲，司機）、前家翁鄺球（65歲，退休人士），以及前夫鄺港智（28歲，無業）。3名被告原各被控一項謀殺罪，其後各被加控一項阻止合法埋葬屍體罪。控罪指稱，3名被告2023年2月21日在大埔龍尾村56B地下謀殺蔡天鳳，以及於同年2月21至23日期間，阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。

前夫、前家翁、前大伯被控謀殺 蔡天鳳在2023年2月21日下午2時許現身後便告失聯。警方於同月22日發布失蹤人口消息，24日下午在大埔龍尾村發現死者遺體，但並不完整，相信已遭碎屍，部份殘肢已烹煮，現場有烹煮工具，亦有部份殘肢被放入雪櫃。由於死者部份遺骸失蹤，警方曾派員到打鼓嶺堆填區、將軍澳墳場搜查。當時有報道引消息指，蔡天鳳早年購入何文田加多利山豪宅，歸前家翁名下，供前夫一家居住。之後蔡計劃出售豪宅，雙方為業權等問題爭執，懷疑有人因為金錢糾紛而動殺機。

前家姑意圖妨礙司法公正 判監18個月 前夫鄺港智在案發後，在東涌碼頭企圖潛逃時被拘捕。兩名人士包括遊艇公司職員林舜及網紅潘巧賢被裁定串謀妨害司法公正罪成，2025年6月分別被判監6個月。他們被控於2023年2月24至25日期間，與涉案女子盧曉虹串謀，協助疑犯鄺港智經非法途徑離開香港。另外，鄺港智被捕後，被揭涉及6項盜竊罪，但2015年候審期間棄保潛逃。他於2024年承認6項盜竊罪及1項無合理因由而沒有按照法庭的指定歸押罪，被判監42個月。蔡天鳳前家姑、鄺港智母親李瑞香涉在碎屍案後，隱瞞其被通緝兒子鄺港智的行蹤，被控意圖妨礙司法公正，2025年10月被判監18個月。

案件編號：HCCC198/2025