猴痘｜再增兩男確診 近期14宗個案有9宗報稱交友App尋性伴侶

本港再增兩宗猴痘個案。衞生署衞生防護中心周三（16日）指，涉一名48歲男子及一名30歲男子，他們於潛伏期內曾在香港與其他男子有高風險接觸，兩人目前在醫院接受隔離治療，情況穩定。暫時沒有資料顯示上述兩宗個案之間有任何流行病學關連，亦與本港早前錄得的其他猴痘確診個案沒有流行病學關連。近期發現的14宗個案中，其中9宗個案的患者報稱使用交友應用程式尋找性伴侶。

首宗個案涉及一名48歲男子，他自本月8日起出現嘴唇潰瘍、其後出現發燒和頸部淋巴結腫大，於本月11日到衞生署轄下的社會衞生科診所求診，同日被轉介到瑪嘉烈醫院接受隔離治療。他入院後被發現身體包括手掌、前臂和上背都出現皮疹。第二宗個案涉及一名30歲男子，本月7日出現發燒、喉嚨痛及身體多處出現皮疹，包括生殖器官附近位置、口腔、頸項和手指。病人曾經到私家診所和公立醫院急症室求診，因徵狀持續，周三到衞生署轄下的社會衞生科診所求診。