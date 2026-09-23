跨越螢幕與課堂界限 天主教聖若望英文書院攜手生產力學院打造「STREAM Lab」引領幼兒探索未來科技

在數碼科技迅速發展的時代，科技教育已成大勢所趨。天主教聖若望英文書院（小學及幼稚園部）與生產力學院（HKPC Academy）展開跨界合作，雙方攜手打造全港首創的「STREAM Lab」，並於早前（9月9日）盛大舉行開幕典禮。STREAM Lab將抽象難懂的科技概念巧妙轉化為看得見、摸得著且可操作的實體知識，為本港幼兒及初小科技教育開創新篇章。 開幕典禮精彩紛呈 現場實踐體驗展示創新成果 於開幕典禮上，校方代表與生產力學院代表共同主持啟動儀式，並邀得教師、家長及學生代表一同見證這個重要時刻。典禮特別安排了由學生親自編程的機器人同步舞蹈表演，生動展現出學生將科技知識轉化為實際應用的學習成果。此外，大會更設有「手動STREAM 體驗區」，讓主禮嘉賓及學生親身試玩各個實體活動工作站，學生可透過親手操作即時看見指令轉化為機器人的反應，感受「手腦並用」的科技魅力。



聚焦實體機器人互動 讓抽象程式邏輯躍然眼前 傳統STEAM教育大多側重於螢幕上的軟體操作與指令編寫，而天主教聖若望英文書院與生產力學院合作構建的STREAM Lab，則強調「機器人（R -- Robotics）」的核心價值。 校監梁浩政表示：「STREAM Lab 的核心願景，是透過遊戲、實體機器人與手動機械構建，賦予幼稚園及初小學生主導科技的能力。我們希望從小啟發學生的早期好奇心、空間推理能力與創造自信。讓孩子們不再只是被動的『科技使用者』，而是能夠透過自己的雙手與創意，成長為能夠主導未來的『科技創造者』。」

校長廖詠琪博士亦補充，實體機器人是幼兒進入科技世界不可或缺的實體載體。她強調：「傳統 STEAM 教育多著重於軟體與螢幕操作，而 STREAM Lab 則讓幼兒及初小學生在大量接觸螢幕之前，就能透過觸覺、遊戲與身體動能，親手賦予程式碼生命。機器人將抽象的程式指令轉化為看得見、摸得着的實體互動，讓孩子在遊戲中自然而然地建立運算思維與空間推理能力。學生亦可和實體機器人對話互動，增加趣味，引發學習動機」

作為此項目的重要專業夥伴，生產力學院主管李慧研女士深入解析了機器人在幼兒及初小教育中的戰略意義與技術落地。李慧研表示：「機器人是連接虛擬邏輯與現實世界的橋樑，在早期科技教育中的角色無可替代。透過實體機器人與手動機械構建，幼童不再只是面對冰冷的螢幕畫面，而是能藉由親手操作，即時看見指令轉化為機器人的動作與反應。這種高互動性的學習體驗，能最大化地激發他們的好奇心，並在動手解決問題的過程中，建立強大的邏輯推理與創造自信。」

隨著STREAM Lab正式投入服務，天主教聖若望英文書院將繼續與生產力學院攜手並進，深化學生各個學習階段的科技教育的實踐與探索，帶領學生邁向科技世界。