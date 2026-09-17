衝黃燈撞斃19歲尼泊爾少女　Tesla司機判囚22月停牌5年

一名19歲尼泊爾裔少女於元朗過馬路時遭Tesla私家車撞斃，案件今日(17日)在區域法院判刑。暫委法官鍾偉強判刑時指，雖然死者當時「衝紅燈」，但駕駛者駛近行人過路處時仍應顧及行人安全，考慮到被告事後患上創傷後壓力症及重度抑鬱症，酌情減刑及判囚22個月、停牌5年。
被告歐陽劭匡(現年32歲)，承認一項危險駕駛引致他人死亡罪，指他於2024年11月7日，在香港元朗安樂路近燈柱FA7842在道路上危險駕駛私家車，引致女子Pun Lisa死亡。案情指，被告當日上午駕駛Tesla私家車沿著青山公路行駛，當時天氣良好，限速每小時50公里，交通流量中等，前方沒有車輛。被告在交通燈由綠燈轉黃燈時加速衝往過路處，事主同時在案發過路處的左邊行向右邊，當時的行人過路處燈號是紅燈，事主行到過路處的中間時，被告私家車的左側撞倒事主，導致事主被拋向空中。
鍾官判刑時提到，被告過去沒有案底，但有7次交通記錄，包括1次不小心駕駛和5次超速。辯方求情指，死者在行人燈號為紅燈時過馬路，情況與一般車輛衝紅燈肇事不同，而且案件是嚴重悲劇，被告事後患上創傷後壓力症及重度抑鬱症，對犯案非常後悔。
雖然死者違反行人燈號 仍應顧及行人安全
鍾官引述案例，指此類案件判刑須以危駕程度和背後原因作為主要考慮因素，一輛車在不負責任的駕駛者手中，可以是極危險的兇器，判刑須向社會發出明確訊息。被告案發時超速駕駛，加速近一倍駛過「黃燈」，以致在行人過路處撞上死者。被告向感化官透露，他當時正趕往尖沙咀上班，鍾官直言其駕駛態度極危險，雖然死者當時違反行人燈號，但任何合理謹慎的駕駛者駛近行人過路處時應顧及行人安全。
鍾官認為被告一時鲁莽犯案，其危駕程度屬中至高，過去交通記錄雖非惡劣，但亦談不上良好，而他案發後向學校及大埔火災損款各5萬，只是因為良心受責，故不就此額外減刑。考慮到被告事後患上創傷後壓力症及重度抑鬱症，酌情減刑後判囚22個月、停牌5年。
案件編號：DCCC1451/2025