衝黃燈撞斃19歲尼泊爾少女　Tesla司機判囚22月停牌5年

一名19歲尼泊爾裔少女於元朗過馬路時遭Tesla私家車撞斃，案件今日(17日)在區域法院判刑。暫委法官鍾偉強判刑時指，雖然死者當時「衝紅燈」，但駕駛者駛近行人過路處時仍應顧及行人安全，考慮到被告事後患上創傷後壓力症及重度抑鬱症，酌情減刑及判囚22個月、停牌5年。

被告歐陽劭匡(現年32歲)，承認一項危險駕駛引致他人死亡罪，指他於2024年11月7日，在香港元朗安樂路近燈柱FA7842在道路上危險駕駛私家車，引致女子Pun Lisa死亡。案情指，被告當日上午駕駛Tesla私家車沿著青山公路行駛，當時天氣良好，限速每小時50公里，交通流量中等，前方沒有車輛。被告在交通燈由綠燈轉黃燈時加速衝往過路處，事主同時在案發過路處的左邊行向右邊，當時的行人過路處燈號是紅燈，事主行到過路處的中間時，被告私家車的左側撞倒事主，導致事主被拋向空中。