騙案｜4男為數百元報酬來港收騙款被捕　戴隨身攝錄機監控收錢過程

警方於本月9日及14日接獲兩宗報案，兩名79歲及90歲的長者墮入「猜猜我是誰」電話騙案，合共將25萬元現金交予騙徒。葵青警區人員經調查後，迅速鎖定一名內地男子為涉案疑犯，隨即在前日(15日)早上展開行動，成功發現疑犯在葵興港鐵站對開興芳路花園內，正在處理大量相信為犯罪得益的現金。與此同時，人員亦發現另一名中國籍男子在同一個花園形跡可疑，思疑是同伙。其後人員調查顯示，第一名內地男子離開興芳路花園後，就前往旺角一間加密貨幣店舖，正當他準備將身上現金兌換成加密貨幣之際，警方以「以欺騙手段取得財產」罪將他拘捕，並在其身上檢獲11萬元現金、一部隨身攝錄機以及兩部電話。

進一步調查顯示，該筆現金可能是第二名中國籍男子於同日較早時間，在葵涌區向另一名男長者受害人收取的詐騙款項得益。他離開興芳路花園後，在同日下午時間於觀塘游泳池外，向另一名73歲既女受害人收取騙款，當時亦有一名馬來西亞籍男子在現場徘徊，因此人員拘捕兩人，並在中國籍男子身上檢獲剛從上述女受害人收取的10萬元騙款，一部隨身攝錄機及兩部手機。

葵青警區重案組第一隊人員接手調查後，再於同日黃昏時間，在興芳路花園拘捕一名與案中3名被捕人有關聯的可疑男子，並檢獲15萬元現金、一部同款隨身攝錄機及兩部手機。經過進一步調查，警方相信該筆現金是他於同日下午在葵涌區內向另一名女長者受害人收取的騙款。

起回共 36 萬元犯罪得益

初步調查顯示，4名被捕人於周日(13日)至前日(15日)期間來港，相信受詐騙集團每次500至1,000元不等的報酬招攬，當中3名內地男子持雙程證入境，外籍男子則持旅遊證件入境，他們年齡介乎29歲至38歲，今日(17日)於西九龍裁判法院提堂。警方亦成功起回共36萬元的犯罪得益，亦正翻查被捕人是否牽涉更多案件，不排除會加控更多罪行。部分被捕人手機加入一些社交媒體群組，當中詐騙集團成員會向他們發出指示以干犯有關案件。其中3名被捕人身上的同款隨身攝錄機，相信是詐騙集團監察被捕人的工具，裏面的記憶卡都拍攝到被捕人向兩名受害人收取款項的經過，警方正積極追查兩人的身份。