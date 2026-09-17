首座歐標閃充站黃金海岸投入服務，「5分鐘充好、9分鐘充飽」媲美入油。

信和集團、比亞迪、華潤充美好及愛車集團聯手打造的首座歐標閃充站，於屯門黃金海岸商場正式投入服務，為車主帶來更高效及極速的充電體驗。
該站點內單槍最大輸出電流可達1500A，該技術突破電網負荷限制的樽頸位，賦予搭載比亞迪第二代刀片電池的閃充電動車，媲美燃油車加油的便捷性，實現「5分鐘充好、9分鐘充飽」的極速充電效率，帶來「即充即走」的全新充電體驗；常溫充電的情況下，比亞迪閃充電動車由10%充電至70%，最快用5分鐘就能充好，由10%到97%，只用9分鐘就能充飽；項目體現各方推動新能源基建發展及支持綠色出行的共同願景及承諾。
積極響應 對接「五年規劃」願景
充電站開幕儀式日，適逢香港特區政府亦公布首個五年規劃，同時在《行政長官2026年施政報告》中提出，在推動電動車普及化方面，未來將繼續以高速充電樁為骨幹網絡；國家創新充電技術領先全球，利用兆瓦級別的閃充技術，九分鐘內可完成私家車充電。
充美好黄金海岸閃充站體現業界支持香港首個「五年規劃」、落實國家雙碳目標的努力。該站點嚴格按照國際通用技術標準設計與製造，提供歐標（CCS2）充電接口，滿足IEC電氣安全與電磁兼容性要求；採用由全液冷充電主機、充電終端及儲能電池組成的閃充系統，單槍最大輸出电流可達1500A，為目前全球充電速度最快的量產充電樁。
助力香港邁向世界零碳智慧城市典範
充美好黃金海岸閃充站的正式投入營運，進一步完善區內電動車充電配套，支持香港的綠色交通發展。香港積極配合國家「碳達峰、碳中和」整體戰略，以 2050 年實現碳中和作為長遠總目標，把綠色低碳、可持續發展貫穿城市規劃、基建建設、交通運輸、能源供應等各個領域，推動社會全面綠色轉型。未來，信和集團、比亞迪、充美好及愛車集團將繼續探索更多綠色能源合作模式，共同助力香港打造國際領先的綠色零碳智慧城市。