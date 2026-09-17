首座歐標閃充站黃金海岸投入服務，「5分鐘充好、9分鐘充飽」媲美入油。

信和集團、比亞迪、華潤充美好及愛車集團聯手打造的首座歐標閃充站，於屯門黃金海岸商場正式投入服務，為車主帶來更高效及極速的充電體驗。

該站點內單槍最大輸出電流可達1500A，該技術突破電網負荷限制的樽頸位，賦予搭載比亞迪第二代刀片電池的閃充電動車，媲美燃油車加油的便捷性，實現「5分鐘充好、9分鐘充飽」的極速充電效率，帶來「即充即走」的全新充電體驗；常溫充電的情況下，比亞迪閃充電動車由10%充電至70%，最快用5分鐘就能充好，由10%到97%，只用9分鐘就能充飽；項目體現各方推動新能源基建發展及支持綠色出行的共同願景及承諾。